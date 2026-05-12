Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος

Η Schneider Electric , ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμες λύσεις που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ξενοδοχειακού κλάδου. Μέσα από ολοκληρωμένες τεχνολογίες διαχείρισης ενέργειας και κτιριακού αυτοματισμού, η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στις ξενοδοχειακές μονάδες να βελτιώσουν τη λειτουργική τους απόδοση, να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα και να αναβαθμίσουν την εμπειρία φιλοξενίας των επισκεπτών.

Τις δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών για τον ξενοδοχειακό κλάδο είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει η Schneider Electric σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου στο Anassa City Events – Glasshouse, με τη συμμετοχή εκπροσώπων μελετητικών γραφείων και επαγγελματιών του κλάδου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και παρουσίασαν λύσεις και τεχνολογίες οι Χρήστος Φάμελος, Sales Director for Commercial & Industrial Buildings, Valentin Vasile, Power Products and Digital Energy Business VP, Βασίλης Φωτιάς, Marketing Offer Manager Power Products, Σπύρος Κακογιάννης, Senior Specification Engineer, Θεοδοσία Διγαλάκη, Senior Specification Engineer, Alexandre Laidet, Hotel Segment Director, Σταύρος Μποβολέτης, Real Estate Development and EcoStruxure Building, και Σωτήρης Παπαντωνίου, Product Application Engineer. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν δύο θεματικά sessions, μέσα από τα οποία παρουσιάστηκαν νέα καινοτόμα προϊόντα χαμηλής τάσης, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες της πλατφόρμας EcoStruxure™ for Hotels, του ανοιχτού και διαλειτουργικού οικοσυστήματος της Schneider Electric που επιτρέπει τη διασύνδεση εξοπλισμού, συστημάτων και ανθρώπων σε ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης. Μέσω της πλατφόρμας, οι ξενοδόχοι αποκτούν real-time εικόνα της ενεργειακής κατανάλωσης και της λειτουργίας κρίσιμων υποδομών, όπως ο φωτισμός, ο κλιματισμός και η ποιότητα αέρα, με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επίσης προηγμένες λύσεις διαχείρισης ενέργειας και υποδομών χαμηλής τάσης, όπως οι νέες τεχνολογίες μεταγωγής ισχύος TransferPacT Active, οι οποίες προσφέρουν αυξημένη αξιοπιστία, δυνατότητα παρακολούθησης δεδομένων 24/7 και διασύνδεση μέσω Modbus, ενισχύοντας την αδιάλειπτη λειτουργία κρίσιμων εφαρμογών σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.

Σημαντικό μέρος της παρουσίασης αφιερώθηκε και στις λύσεις διακοπτικού υλικού Merten, οι οποίες συνδυάζουν υψηλή αισθητική, βιώσιμα υλικά και προηγμένες δυνατότητες αυτοματισμού. Οι σειρές Merten M-Plan και Merten D-Life διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified® Silver και φέρουν το σήμα Environmental Data Program, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ξενοδοχειακών έργων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υψηλά standards ευεξίας και εμπειρίας χρήστη.

Η Schneider Electric υποστηρίζει τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και μέσω εξειδικευμένων ενεργειακών ελέγχων (energy audits), παρέχοντας ολοκληρωμένες αξιολογήσεις κατανάλωσης ενέργειας, προτάσεις βελτιστοποίησης και ανάλυση Return on Investment (ROI) για κάθε επένδυση.