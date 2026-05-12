Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/05/2026 - 15:27
Στρατηγικός οικονομικός και ενεργειακός κόμβος η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη «ματιά» διπλωματών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 15:35
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/05/2026 - 15:24
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/05/2026 - 15:22
Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/05/2026 - 14:47
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/05/2026 - 14:11
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/05/2026 - 13:38
Δωρεά περιπολικών και μοτοσικλετών από τον Όμιλο ΔΕΗ στην Άμεση Δράση Αττικής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 13:09
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/05/2026 - 12:40
Στη Λευκωσία ο Σταύρος Παπασταύρου για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/05/2026 - 12:12
Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/05/2026 - 11:55
Motor Oil: Νέος Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας ο Σπυρίδων Σβορώνος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/05/2026 - 11:22
ΕΕ: Νέα νομοθεσία τίθεται σε ισχύ για την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/05/2026 - 10:52
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου (ΣΑΔ) περιόδου 2026-2030
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/05/2026 - 10:13
Γιάννης Μανιάτης προς ΕΕ: «Συμφωνείτε με την περικοπή του Προγράμματος “Σπίτι μου ΙΙ”»;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/05/2026 - 09:41
Γ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Κοινωνία και επιχειρήσεις ζητούν ουσιαστικές λύσεις απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 09:28
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Μεγάλη Γιορτή του Ποδηλάτου και της Βιώσιμης Μετακίνησης με την Ενέργεια της ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 08:59
ΚΕΠΑ - 1η Τηλεδιάσκεψη για "Εξωστρέφεια και Συνεργασία" του UNAI SDG7 Hub Co-Chair
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/05/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Όταν η δυσφορία για το ανύπαρκτο κράτος δικαίου ξεπερνά ακόμη και τη φτώχεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/05/2026 - 08:04
Βιομεθάνιο: Επιφυλάξεις της αγοράς για τα όρια οξυγόνου και το κόστος στους παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/05/2026 - 08:02
Έξυπνοι μετρητές: Αιχμές ΕΣΠΕΝ για καθυστερήσεις και κενά στην τηλεμέτρηση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/05/2026 - 07:59
Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 06:49
Η συνήθεια που «καταστρέφει» το σήμα του Wi-Fi στο σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 06:49
Γιατί δεν καλύπτουμε τη Σαχάρα με ηλιακά πάνελ;
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/05/2026 - 06:49
Χωροταξία: Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη με κανόνες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 15:47
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για την ανάγκη ασφαλούς ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κυκλοφορία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 15:41
Η Ουγγαρία θα επανεξετάσει το σχέδιο επέκτασης του πυρηνικού σταθμού Paks με ρωσικούς αντιδραστήρες
ΚΟΣΜΟΣ
11/05/2026 - 15:13
Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 14:53
Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 14:16

Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος

Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος
Newsroom
Τρίτη, 12/05/2026 - 11:55
Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμες λύσεις που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ξενοδοχειακού κλάδου. Μέσα από ολοκληρωμένες τεχνολογίες διαχείρισης ενέργειας και κτιριακού αυτοματισμού, η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στις ξενοδοχειακές μονάδες να βελτιώσουν τη λειτουργική τους απόδοση, να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα και να αναβαθμίσουν την εμπειρία φιλοξενίας των επισκεπτών.

Τις δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών για τον ξενοδοχειακό κλάδο είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει η Schneider Electric σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου στο Anassa City Events – Glasshouse, με τη συμμετοχή εκπροσώπων μελετητικών γραφείων και επαγγελματιών του κλάδου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και παρουσίασαν λύσεις και τεχνολογίες οι Χρήστος Φάμελος, Sales Director for Commercial & Industrial Buildings, Valentin Vasile, Power Products and Digital Energy Business VP, Βασίλης Φωτιάς, Marketing Offer Manager Power Products, Σπύρος Κακογιάννης, Senior Specification Engineer, Θεοδοσία Διγαλάκη, Senior Specification Engineer, Alexandre Laidet, Hotel Segment Director, Σταύρος Μποβολέτης, Real Estate Development and EcoStruxure Building, και Σωτήρης Παπαντωνίου, Product Application Engineer. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν δύο θεματικά sessions, μέσα από τα οποία παρουσιάστηκαν νέα καινοτόμα προϊόντα χαμηλής τάσης, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες της πλατφόρμας EcoStruxure™ for Hotels, του ανοιχτού και διαλειτουργικού οικοσυστήματος της Schneider Electric που επιτρέπει τη διασύνδεση εξοπλισμού, συστημάτων και ανθρώπων σε ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης. Μέσω της πλατφόρμας, οι ξενοδόχοι αποκτούν real-time εικόνα της ενεργειακής κατανάλωσης και της λειτουργίας κρίσιμων υποδομών, όπως ο φωτισμός, ο κλιματισμός και η ποιότητα αέρα, με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επίσης προηγμένες λύσεις διαχείρισης ενέργειας και υποδομών χαμηλής τάσης, όπως οι νέες τεχνολογίες μεταγωγής ισχύος TransferPacT Active, οι οποίες προσφέρουν αυξημένη αξιοπιστία, δυνατότητα παρακολούθησης δεδομένων 24/7 και διασύνδεση μέσω Modbus, ενισχύοντας την αδιάλειπτη λειτουργία κρίσιμων εφαρμογών σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.

Σημαντικό μέρος της παρουσίασης αφιερώθηκε και στις λύσεις διακοπτικού υλικού Merten, οι οποίες συνδυάζουν υψηλή αισθητική, βιώσιμα υλικά και προηγμένες δυνατότητες αυτοματισμού. Οι σειρές Merten M-Plan και Merten D-Life διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified® Silver και φέρουν το σήμα Environmental Data Program, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ξενοδοχειακών έργων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υψηλά standards ευεξίας και εμπειρίας χρήστη.

Η Schneider Electric υποστηρίζει τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και μέσω εξειδικευμένων ενεργειακών ελέγχων (energy audits), παρέχοντας ολοκληρωμένες αξιολογήσεις κατανάλωσης ενέργειας, προτάσεις βελτιστοποίησης και ανάλυση Return on Investment (ROI) για κάθε επένδυση.

Η ελληνική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση: Οι φορτιστές «Made-In-Greece» της Eunice και της Joltie 11 Μαϊος 2026
Η ελληνική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση: Οι φορτιστές «Made-In-Greece» της Eunice και της Joltie 11 Μαϊος 2026
Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων 12 Μαϊος 2026
Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων

Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μεταξύ των 300 πόλεων παγκοσμίως που χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα Bloomberg Philanthropies για νεανικές δράσεις για το κλίμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μεταξύ των 300 πόλεων παγκοσμίως που χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα Bloomberg Philanthropies για νεανικές δράσεις για το κλίμα

Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030

Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix

Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI