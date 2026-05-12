Βιομεθάνιο: Επιφυλάξεις της αγοράς για τα όρια οξυγόνου και το κόστος στους παραγωγούς

Ανησυχίες για το ενδεχόμενο δημιουργίας πρόσθετων τεχνικών και οικονομικών εμποδίων στην ανάπτυξη της αγοράς βιομεθανίου εκφράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το όριο περιεκτικότητας οξυγόνου στο βιομεθάνιο που μπορεί να εγχέεται στο σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου, με τους συμμετέχοντες στην αγορά να ζητούν πιο ευέλικτο πλαίσιο ώστε να μη μετακυλιστεί δυσανάλογο κόστος στους παραγωγούς.

Tόσο η Enaon Eda όσο και η Motor Oil με επιστολή τους στο πλαίσιο διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΑΕΥ επί της σχετικής πρότασης του ΔΕΣΦΑ εκφράζουν επιφυλάξεις για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου οξυγόνου σε 0,4% σημειώνοντας ότι απέχει από το όριο του 1%. Ειδικότερα η Motor Oil υπογραμμίζει τη σκοπιμότητα προσδιορισμού του στο 1% για τους εξής λόγους:

Πρώτον, δεδομένου ότι το ΕΣΕΚ προβλέπει τη διείσδυση του βιομεθανίου σε 2,1 TWh το 2030 μεγάλο μέρος των οποίων θα προέλθει από νέες μονάδες η διασφάλιση της δυνατότητας έγχυσης του βιομεθανίου στα δίκτυα φυσικού αερίου υπό οικονομικά αποδοτικούς όρους είναι κρίσιμη για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και την επίτευξη του εθνικού στόχου.

Δεύτερον, καθορισμός των προδιαγραφών θα πρέπει να γίνει με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της δυνατότητας πρακτικής αξιοποίησης της έγχυσης εφόσον δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας του ΕΣΦΑ. Η εταιρία προτείνει τον προσδιορισμό του ποσοστού σε περιπτωσιολογική βάση ώστε να εντοπίζεται η βέλτιστη επιλογή από τεχνικοοικονομική άποψη.

Τρίτον, κράτη μέλη που προωθούν ενεργά την ανάπτυξη της αγοράς του βιομεθανίου όπως η Ιταλία, η Δανία, το Βέλγιο και η Σουηδία έχουν υιοθετήσει ως βέλτιστη πρακτική τον καθορισμό ορίου Ο2 στο επίπεδο του 0,5-1%.

Σύμφωνα με την εταιρία ο ΔΕΣΦΑ αρκείται στον καθορισμό ενός ορίου βάσει της πλέον συντηρητικής προσέγγισης χωρίς να έχουν καταστεί σαφείς οι λόγοι που υπαγορεύουν αυτή την επιλογή, αντί να προβλέψει τη δυνατότητα παρέκκλισης προς τα πάνω εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας

Σημειώνεται δε ότι ο καθορισμός της προδιαγραφής του οξυγόνου στο επίπεδο του 0,4% συνεπάγεται την επιβάρυνση των ενδιαφερομένων παραγωγών βιομεθανίου με πολύ σημαντικά επενδυτικά και λειτουργικά κόστη. Μάλιστα εκτιμάται ότι για τις μονάδες βιοαερίου που αναβαθμίζονται σε μονάδες βιομεθανίου όπως αυτές που θα αξιοποιήσουν βιοαέριο των ΧΥΤΑ η συμμόρφωση με την προδιαγραφή που θέτει ο ΔΕΣΦΑ προϋποθέτει την εγκατάσταση μονάδων αποοξυγονοποίησης το κόστος της οποία μπορεί να προσεγγίσει το 1 εκατ ευρώ ανά έργο ενώ το κόστος λειτουργίας είναι επίσης αυξημένο.

Με βάση αυτά τα δεδομένα η Motor Oil προτείνει αφενός να καθοριστεί η προδιαγραφή στο επίπεδο του 1% και κατ΄ ελάχιστον στο 0,5% αφετέρου τυχόν απόκλιση να επιτρέπεται μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και έγκριση της ΡΑΑΕΥ.

Στην ίδια κατεύθυνση και η Enaon EDA τονίζει παρά τη σαφή πρόθεση του νομοθέτη (παρ.3, αρ.20, Ν.5215/2025) για την κατά το δυνατόν επίτευξη συμβατότητας και ομοιομορφίας σε σχέση με τις προδιαγραφές ποιότητας βιομεθανίου στα δίκτυα διανομής και μεταφοράς αντίστοιχα, η θέσπιση του νέου δευτερογενούς ρυθμιστικού πλαισίου επέφερε μερική ασυμμετρία μεταξύ των προτύπων ποιότητας βιομεθανίου στα ανωτέρω δίκτυα, συνθήκη η οποία σε κάθε περίπτωση ευθυγραμμίζεται με τη διατήρηση της ευελιξίας που προβλέπεται για τα Κράτη-Μέλη όσον αφορά την εφαρμογή προτύπων ποιότητας του αερίου στα εθνικά συστήματα φυσικού αερίου. Τονίζει δε ότι προτεινόμενη σημειακή μετατροπή επί του περιεχομένου του O2 του προς έγχυση βιομεθανίου στα δίκτυα μεταφοράς, η οποία κατόπιν σχετικών αιτημάτων των παραγωγών βιομεθανίου θέτει το ανώτατο σχετικό όριο ίσο με 0,4% mol, περιορίζει την προαναφερόμενη ασυμμετρία και εξομαλύνει μερικώς ενδεχόμενα εμπόδια στην απρόσκοπτη διάθεση του παραγόμενου βιομεθανίου μέσω εφαρμογής μηχανισμού αντίστροφης ροής από το δίκτυο διανομής στο δίκτυο μεταφοράς.