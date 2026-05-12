ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Κοινωνία και επιχειρήσεις ζητούν ουσιαστικές λύσεις απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 09:28
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Μεγάλη Γιορτή του Ποδηλάτου και της Βιώσιμης Μετακίνησης με την Ενέργεια της ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 08:59
ΚΕΠΑ - 1η Τηλεδιάσκεψη για "Εξωστρέφεια και Συνεργασία" του UNAI SDG7 Hub Co-Chair
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/05/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Όταν η δυσφορία για το ανύπαρκτο κράτος δικαίου ξεπερνά ακόμη και τη φτώχεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/05/2026 - 08:04
Βιομεθάνιο: Επιφυλάξεις της αγοράς για τα όρια οξυγόνου και το κόστος στους παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/05/2026 - 08:02
Έξυπνοι μετρητές: Αιχμές ΕΣΠΕΝ για καθυστερήσεις και κενά στην τηλεμέτρηση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/05/2026 - 07:59
Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 06:49
Η συνήθεια που «καταστρέφει» το σήμα του Wi-Fi στο σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 06:49
Γιατί δεν καλύπτουμε τη Σαχάρα με ηλιακά πάνελ;
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/05/2026 - 06:49
Χωροταξία: Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη με κανόνες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 15:47
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για την ανάγκη ασφαλούς ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κυκλοφορία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 15:41
Η Ουγγαρία θα επανεξετάσει το σχέδιο επέκτασης του πυρηνικού σταθμού Paks με ρωσικούς αντιδραστήρες
ΚΟΣΜΟΣ
11/05/2026 - 15:13
Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 14:53
Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 14:16
Αλ. Χαρίτσης: Η ΕΕ ενισχύει τις ενεργειακές κοινότητες ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, μείωσης του ενεργειακού κόστους και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 13:25
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,3% παρουσίασε τον Μάρτιο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 12:57
Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται για την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
11/05/2026 - 12:24
To Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ επιστρέφει για 2η χρονιά την Κυριακή 17/5
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 11:54
ΔΑΠΕΕΠ: Απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Αποθήκευσης 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/05/2026 - 11:17
Η ελληνική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση: Οι φορτιστές «Made-In-Greece» της Eunice και της Joltie
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/05/2026 - 10:59
Κυρανάκης: Αυστηρά πρόστιμα σε εταιρείες που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 10:40
ΑΔΜΗΕ: Ισχυρό Αποτύπωμα Από τη Σύνοδο της Ένωσης GO15 στην Αθήνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 10:20
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 09:56
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 09:33
Παρουσιάζεται σήμερα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 09:08
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το on-bill financing
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 08:28
Γ. Μανιάτης: Η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με τον GSI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Το «μεταρρυθμιστικό» ντεμαράζ και ο πραγματικός του σκοπός
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ-μαμούθ των 4 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 08:05

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Βιομεθάνιο: Επιφυλάξεις της αγοράς για τα όρια οξυγόνου και το κόστος στους παραγωγούς

Βιομεθάνιο: Επιφυλάξεις της αγοράς για τα όρια οξυγόνου και το κόστος στους παραγωγούς
Άννα Διανά
Τρίτη, 12/05/2026 - 08:02
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ανησυχίες για το ενδεχόμενο δημιουργίας πρόσθετων τεχνικών και οικονομικών εμποδίων στην ανάπτυξη της αγοράς βιομεθανίου εκφράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το όριο περιεκτικότητας οξυγόνου στο βιομεθάνιο που μπορεί να εγχέεται στο σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου, με τους συμμετέχοντες στην αγορά να ζητούν πιο ευέλικτο πλαίσιο ώστε να μη μετακυλιστεί δυσανάλογο κόστος στους παραγωγούς.

Tόσο η Enaon Eda όσο και η Motor Oil με επιστολή τους στο πλαίσιο διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΑΕΥ επί της σχετικής πρότασης του ΔΕΣΦΑ εκφράζουν επιφυλάξεις για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου οξυγόνου σε 0,4% σημειώνοντας ότι απέχει από το όριο του 1%. Ειδικότερα η Motor Oil υπογραμμίζει τη σκοπιμότητα προσδιορισμού του στο 1% για τους εξής λόγους:

Πρώτον, δεδομένου ότι το ΕΣΕΚ προβλέπει τη διείσδυση του βιομεθανίου σε 2,1 TWh το 2030 μεγάλο μέρος των οποίων θα προέλθει από νέες μονάδες η διασφάλιση της δυνατότητας έγχυσης του βιομεθανίου στα δίκτυα φυσικού αερίου υπό οικονομικά αποδοτικούς όρους είναι κρίσιμη για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και την επίτευξη του εθνικού στόχου.

Δεύτερον, καθορισμός των προδιαγραφών θα πρέπει να γίνει με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της δυνατότητας πρακτικής αξιοποίησης της έγχυσης εφόσον δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας του ΕΣΦΑ. Η εταιρία προτείνει τον προσδιορισμό του ποσοστού σε περιπτωσιολογική βάση ώστε να εντοπίζεται η βέλτιστη επιλογή από τεχνικοοικονομική άποψη.

Τρίτον, κράτη μέλη που προωθούν ενεργά την ανάπτυξη της αγοράς του βιομεθανίου όπως η Ιταλία, η Δανία, το Βέλγιο και η Σουηδία έχουν υιοθετήσει ως βέλτιστη πρακτική τον καθορισμό ορίου Ο2 στο επίπεδο του 0,5-1%.

Σύμφωνα με την εταιρία ο ΔΕΣΦΑ αρκείται στον καθορισμό ενός ορίου βάσει της πλέον συντηρητικής προσέγγισης χωρίς να έχουν καταστεί σαφείς οι λόγοι που υπαγορεύουν αυτή την επιλογή, αντί να προβλέψει τη δυνατότητα παρέκκλισης προς τα πάνω εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας

Σημειώνεται δε ότι ο καθορισμός της προδιαγραφής του οξυγόνου στο επίπεδο του 0,4% συνεπάγεται την επιβάρυνση των ενδιαφερομένων παραγωγών βιομεθανίου με πολύ σημαντικά επενδυτικά και λειτουργικά κόστη. Μάλιστα εκτιμάται ότι για τις μονάδες βιοαερίου που αναβαθμίζονται σε μονάδες βιομεθανίου όπως αυτές που θα αξιοποιήσουν βιοαέριο των ΧΥΤΑ η συμμόρφωση με την προδιαγραφή που θέτει ο ΔΕΣΦΑ προϋποθέτει την εγκατάσταση μονάδων αποοξυγονοποίησης το κόστος της οποία μπορεί να προσεγγίσει το 1 εκατ ευρώ ανά έργο ενώ το κόστος λειτουργίας είναι επίσης αυξημένο.

Με βάση αυτά τα δεδομένα η Motor Oil προτείνει αφενός να καθοριστεί η προδιαγραφή στο επίπεδο του 1% και κατ΄ ελάχιστον στο 0,5% αφετέρου τυχόν απόκλιση να επιτρέπεται μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και έγκριση της ΡΑΑΕΥ.

Στην ίδια κατεύθυνση και η Enaon EDA τονίζει παρά τη σαφή πρόθεση του νομοθέτη (παρ.3, αρ.20, Ν.5215/2025) για την κατά το δυνατόν επίτευξη συμβατότητας και ομοιομορφίας σε σχέση με τις προδιαγραφές ποιότητας βιομεθανίου στα δίκτυα διανομής και μεταφοράς αντίστοιχα, η θέσπιση του νέου δευτερογενούς ρυθμιστικού πλαισίου επέφερε μερική ασυμμετρία μεταξύ των προτύπων ποιότητας βιομεθανίου στα ανωτέρω δίκτυα, συνθήκη η οποία σε κάθε περίπτωση ευθυγραμμίζεται με τη διατήρηση της ευελιξίας που προβλέπεται για τα Κράτη-Μέλη όσον αφορά την εφαρμογή προτύπων ποιότητας του αερίου στα εθνικά συστήματα φυσικού αερίου. Τονίζει δε ότι προτεινόμενη σημειακή μετατροπή επί του περιεχομένου του O2 του προς έγχυση βιομεθανίου στα δίκτυα μεταφοράς, η οποία κατόπιν σχετικών αιτημάτων των παραγωγών βιομεθανίου θέτει το ανώτατο σχετικό όριο ίσο με 0,4% mol, περιορίζει την προαναφερόμενη ασυμμετρία και εξομαλύνει μερικώς ενδεχόμενα εμπόδια στην απρόσκοπτη διάθεση του παραγόμενου βιομεθανίου μέσω εφαρμογής μηχανισμού αντίστροφης ροής από το δίκτυο διανομής στο δίκτυο μεταφοράς.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΑΠΕΕΠ: Απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Αποθήκευσης 2025
ΔΑΠΕΕΠ: Απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Αποθήκευσης 2025 11 Μαϊος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Motor Oil: Επιφυλάξεις για τις αδειοδοτικές απαιτήσεις σε υδρογόνο και βιομεθάνιο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Motor Oil: Επιφυλάξεις για τις αδειοδοτικές απαιτήσεις σε υδρογόνο και βιομεθάνιο

Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας

Φωτοβολταϊκά: Εκτακτο μηχανισμό στήριξης ζητούν οι μικροί παραγωγοί- Καμπανάκι για απώλειες έως 50% από περικοπές και αρνητικές τιμές
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Φωτοβολταϊκά: Εκτακτο μηχανισμό στήριξης ζητούν οι μικροί παραγωγοί- Καμπανάκι για απώλειες έως 50% από περικοπές και αρνητικές τιμές

Σήμα κινδύνου από ΣΥΦΩΕΛ: Ορατή η κατάρρευση για χιλιάδες μικρούς φωτοβολταϊκούς παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σήμα κινδύνου από ΣΥΦΩΕΛ: Ορατή η κατάρρευση για χιλιάδες μικρούς φωτοβολταϊκούς παραγωγούς

Βιομηχανία: Η ευρωπαϊκή λύση CISAF και το κόστος της απουσίας μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Βιομηχανία: Η ευρωπαϊκή λύση CISAF και το κόστος της απουσίας μέτρων

Κάλεσμα του ΔΑΠΕΕΠ προς τους παραγωγούς που συνδέονται μέσω Ιδιωτικών Δικτύων Μέσης Τάσης να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κάλεσμα του ΔΑΠΕΕΠ προς τους παραγωγούς που συνδέονται μέσω Ιδιωτικών Δικτύων Μέσης Τάσης να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά