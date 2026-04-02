Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI

Σε ένα περιβάλλον όπου η βιωσιμότητα και η διαφάνεια αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα, οι επιχειρήσεις καλούνται να αποδείξουν με στοιχεία τον πραγματικό τους αντίκτυπο. Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) παρουσιάζει τη μεθοδολογία SROI (Social Return on Investment) ως ένα ισχυρό εργαλείο που μετατρέπει την κοινωνική προσφορά και βιωσιμότητα σε μετρήσιμη αξία.

Στο πρόσφατο CSR Conference της Βοussias το Κέντρο Αειφορίας (CSE) σε ένα masterclass που παρουσίασε σε συνεργασία με την Μotoroil Με θέμα «Από την Εταιρική Ευθύνη στο Μετρήσιμο Κοινωνικό Αποτύπωμα» ανέδειξε πώς το πρότυπο SROI (Social Return on Investment ) βοηθά τις επιχειρήσεις να μετατρέπουν δράσεις σε απτά αποτελέσματα, με μετρήσιμα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Συγκεκριμένα, το πρότυπο SROI δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να:

Ποσοτικοποιούν έως και το 100% του κοινωνικού και περιβαλλοντικού τους αντίκτυπου

Μεταφράζουν δράσεις σε οικονομική αξία (σε ευρώ)

Υποστηρίζουν αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα και όχι σε εκτιμήσεις

Ενισχύουν τη διαφάνεια προς κοινωνία και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία του CSE με τη Motor Oil. Μέσω αποτίμησης SROI στο Δασικό Φυτώριο και Εκκοκκιστήριο Αμυγδαλέζας, το πρόγραμμα ανέδειξε:

Συνολική κοινωνική και περιβαλλοντική αξία άνω των €5.000.000

Πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική οικονομία και κοινωνία

Όπως δήλωσε η Λένα Μαμιδάκη από το CSE: «Οι επιχειρήσεις δεν αρκεί πλέον να υλοποιούν δράσεις. Χρειάζεται να αποδεικνύουν την αξία που δημιουργούν. Το SROI δίνει αυτή τη δυνατότητα με σαφήνεια και αξιοπιστία.»

Με περισσότερες από 20 ολοκληρωμένες μελέτες SROI και εμπειρία από το 2010, το CSE αποτελεί τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη στην Ελλάδα για οργανισμούς που θέλουν να:

Αποτιμήσουν τον πραγματικό τους αντίκτυπο με μεθοδολογική ακρίβεια

Ενισχύσουν ESG reporting και στρατηγική

Βελτιώσουν τη θέση τους σε ESG ratings και επενδυτικά κριτήρια

Δημιουργήσουν ισχυρό, data-driven storytelling

Οι υπηρεσίες SROI του CSE προσφέρουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, από τον σχεδιασμό έως την τελική αποτίμηση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων, μετατρέποντας την κοινωνική αξία σε στρατηγικό πλεονέκτημα.