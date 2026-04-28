ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/04/2026 - 14:41
Κ. Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ από το χείλος της χρεωκοπίας επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται εθνικός πρωταθλητής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 14:29
Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 14:25
Η Ελλάδα στην 11η θέση του κόσμου στις περιβαλλοντικές επιδόσεις
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/04/2026 - 12:49
Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 12:38
ΠΟΣΠΗΕ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 12:02
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συνεργασία με την Airbus Space & Defence
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/04/2026 - 11:29
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 11:01
Μ. Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
28/04/2026 - 10:32
Ν. Παπαθανάσης: Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 10:00
Στην Κροατία σήμερα Τρίτη 28 και αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 09:29
Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 09:26
Η Πρώτη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα – Το ελληνικό παράδειγμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/04/2026 - 08:36
Γεραπετρίτης: Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Πρωθυπουργική αμετροέπεια - Βαφτίζοντας «επιτυχία» τη φτώχεια και τα λουκέτα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/04/2026 - 08:05
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και έκρηξη εξαγωγών τον Μάρτιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/04/2026 - 08:04
ΑΔΜΗΕ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ- «Κλειδώνει» έως 350 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/04/2026 - 08:01
Πώς να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας: 5 πρακτικές κινήσεις που κάνουν την διαφορά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 12:56
Το συχνό λάθος με τις πρίζες που μπορεί να σας κοστίσει ακριβά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 12:55
Το «κρυφό» κουμπί του θερμοστάτη που μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 12:55
Στο "Greece–France Economic Forum" συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 15:52
Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 15:49
Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το "Engineering The World 2026"
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 15:45
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 15:23
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/04/2026 - 15:00
Η θαλάσσια ζωή της Μεσογείου απειλείται άμεσα από τις σεισμικές έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/04/2026 - 14:36
Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/04/2026 - 13:37
Fr. Zanninotti (Enaon EDA): Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου ως πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας και της προσιτότητας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 12:58
Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/04/2026 - 12:19
Ουκρανία: Ένας νεκρός σε πλήγμα ουκρανικού drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
27/04/2026 - 11:39

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Newsroom
Τρίτη, 28/04/2026 - 09:26

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παρέχει τεχνική βοήθεια, μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία, αποσκοπεί στην υποστήριξη των δήμων ώστε να ανταποκριθούν σε αυξημένες επενδυτικές ανάγκες που σχετίζονται με τη γήρανση των υποδομών, την κλιματική αλλαγή και την κοινωνική συνοχή. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τομείς όπως η αστική αναζωογόνηση, η ενεργειακή αποδοτικότητα, η βιώσιμη κινητικότητα, η διαχείριση υδάτων και η κοινωνική στέγαση, συμβάλλοντας στη δημιουργία πιο ανθεκτικών και σύγχρονων πόλεων.

Η συνεργασία βασίζεται στη μακροχρόνια σχέση της ΕΤΕπ με το ΤΠΔ, τον βασικό δημόσιο χρηματοδοτικό φορέα για την υποστήριξη των τοπικών αρχών στην Ελλάδα. Το ΤΠΔ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση και διοχέτευση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων σε δημοτικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αποστολής για τις Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις.

Η τεχνική βοήθεια μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών εντάσσεται σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και αξιοποιεί την προηγούμενη εμπειρία της ΕΤΕπ στην υποστήριξη ελληνικών πόλεων για την επίτευξη στόχων βιωσιμότητας και «έξυπνης» ανάπτυξης.

Μέσω του InvestEU Advisory Hub, η ΕΤΕπ θα βοηθήσει το ΤΠΔ να ενισχύσει την ικανότητά του στον εντοπισμό και την ιεράρχηση επενδυτικών αναγκών, καθώς και στη στήριξη των δήμων για την ωρίμανση ποιοτικών και βιώσιμων έργων, ευθυγραμμισμένων με εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία αναμένεται να βελτιώσει την πρόσβαση των δήμων σε χρηματοδότηση, μέσω καλύτερου σχεδιασμού επενδυτικών προγραμμάτων και αξιοποίησης συνδυαστικών χρηματοδοτικών εργαλείων από ευρωπαϊκούς, εθνικούς και θεσμικούς πόρους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων, τόσο στο ΤΠΔ όσο και στις τοπικές αρχές, με στόχο τη βελτίωση της προετοιμασίας και υλοποίησης έργων και την προώθηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

«Οι ελληνικοί δήμοι καλούνται να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές τους, να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Μέσω του InvestEU Advisory, η ΕΤΕπ συνεργάζεται για ακόμη μία φορά με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για να μετατρέψει αυτές τις προκλήσεις σε ουσιαστικές επενδυτικές ευκαιρίες. Η ενίσχυση της προετοιμασίας έργων είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή πρόσβαση σε χρηματοδότηση με στόχο την υλοποίηση έργων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη πιο βιώσιμων και ανθεκτικών πόλεων σε όλη τη χώρα», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης.

«Συνεχίζουμε την διαχρονικά εξαιρετική συνεργασία μας με την ΕΤΕπ, αυτή τη φορά στο πλαίσιο του InvestEU, ενισχύοντας ουσιαστικά την ικανότητα μας να στηρίζουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ώριμων έργων για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Με τη Συμφωνία αυτή παρέχεται εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για την περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς διευκολύνεται τόσο ο εντοπισμός και η ιεράρχηση των επενδυτικών αναγκών όσο και η πρόσβαση στην απαιτούμενη χρηματοδότηση για την υλοποίηση τους. Με συνέπεια και θεσμική ευθύνη, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνεχίζει να στηρίζει βιώσιμες επενδύσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο για την εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες», δήλωσε η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Τ.Π& Δανείων, Σταματίνα Παπαδόγγονα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

