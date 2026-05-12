Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;

Ερώτηση – Α.Κ.Ε. (Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων) κατέθεσε τη Δευτέρα ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Πάρις Κουκουλόπουλος, για το σχέδιο που επιβάλλει η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία.

Ο Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής θέτει επτά στοχευμένα ερωτήματα για το θεσμικό, διοικητικό και δημοκρατικό πλαίσιο εντός του οποίου ενεργεί η ΔΕΗ, με έμφαση στο ότι ο κ. Στάσσης κλείνει τις λιγνιτικές μονάδες δύο ολόκληρα χρόνια πριν την 31η/12/2028, ημερομηνία που ψήφισε η Βουλή και ισχύει στο νόμο 4936/2022 ως τέλος του λιγνίτη.

Επιπλέον των ερωτημάτων, καλεί τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Στ. Παπασταύρου, να προσκομίσει στο Κοινοβούλιο συγκεκριμένα έγγραφα. Μεταξύ αυτών, το έγγραφο του ΑΔΜΗΕ που εισηγήθηκε την παραμονή της “Πτολεμαΐδας V” ως λιγνιτικής μέχρι το 2027, αλλά και όλες τις -αναγκαίες και προαπαιτούμενες- διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί (π.χ. άδειες, εγκρίσεις) για όσα υλοποιεί η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ & Α.Κ.Ε.:

Το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλαπλασιάζονται τα δημοσιεύματα για ενέργειες της ΔΕΗ Α.Ε. στη Δυτική Μακεδονία, εγείροντας πλήθος ερωτημάτων για το θεσμικό, διοικητικό και πρωτίστως δημοκρατικό πλαίσιο εντός του οποίου αυτές δρομολογούνται, υπό το δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι Κράτος Δικαίου.

Κατ’ αρχάς, σειρά δημοσιευμάτων αναφέρουν ημερομηνίες οριστικού κλεισίματος λιγνιτικών μονάδων, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με τον “Εθνικό Κλιματικό Νόμο” και το ΕΣΕΚ (“Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα”).

Ειδικότερα, ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος (ν. 4936/2022) στην παρ.1 του άρθρου 11 «Απαγόρευση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα» ορίζει ότι «Απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα από την 31η Δεκεμβρίου 2028. Υφιστάμενες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα παύουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία αυτή». Στην παρ.2 υπάρχει εξουσιοδοτική διάταξη, σύμφωνα με την οποία «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αρμοδίου για τα θέματα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης Υπουργού, που δύναται να εκδοθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου2025, επισπεύδεται η καταληκτική ημερομηνία της παρ. 1, αφού ληφθούν υπόψη η επάρκεια ισχύος και η ασφάλεια εφοδιασμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα». Η προθεσμία δυνατότητας έκδοσης Κ.Υ.Α. επίσπευσης παρήλθε, η Κ.Υ.Α. δεν εκδόθηκε, συνεπώς ισχύει η ημερομηνία της παρ. 1, ήτοι «από την 31η/12/2028».

Όσον αφορά δε το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ, όπως αυτό κυρώθηκε με την αριθμ. 3/2024 (Φ.Ε.Κ. Β’ 6983/19.12.2024) Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής με θέμα «Κύρωση του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)», για τον τερματισμό της χρήσης λιγνίτη για ηλεκτροπαραγωγή παραπέμπει στο προαναφερθέν άρθρο 11 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου, αναγράφοντας ότι «Μέχρι το τέλος του έτους 2028, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 11 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου (ν. 4936/2022) τερματίζεται η χρήση λιγνίτη για ηλεκτροπαραγωγή».

Γεννάται, λοιπόν, το ερώτημα πως είναι δυνατόν η ΔΕΗ να δρομολογεί ενέργειες αντίθετα με τη ρητή διάταξη του νόμου. Πως είναι δυνατόν -σύμφωνα με τα δημοσιεύματα- ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου να κλείσει οριστικά με το πέρας της τρέχουσας θερμαντικής περιόδου και η “Πτολεμαΐδα V” τον Σεπτέμβριο 2026, όταν ο νόμος και το ΕΣΕΚ ξεκάθαρα αναφέρουν τέλος 2028. Σε ποιο Κράτος Δικαίου νομιμοποιείται μια εταιρεία να γράφει “στα παλαιότερα των υποδημάτων της” τη Βουλή που ψήφισε τέλος 2028 και την Κυβέρνηση που έθεσε στο ΕΣΕΚ την ημερομηνία που ψήφισε η Βουλή.

Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει βαλθεί να επιβάλει μη αναστρέψιμα τετελεσμένα για τις πρόωρες αποφάσεις της, σαν να προσπαθεί να προλάβει πριν το αποτέλεσμα των επικείμενων εκλογών σε λίγους μήνες.

– Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη δρομολογούνται κατεδαφίσεις στις εγκαταστάσεις των ΑΗΣ Αμυνταίου και Καρδιάς.

– Φαίνεται μάλιστα ότι -όπως μου περιέγραψαν- η ίδια Κοινοπραξία που έχει αναλάβει αυτές τις κατεδαφίσεις, έκανε αυτοψία και στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, όπου ο κ. Στάσσης, χειροκροτούμενος από τον κ. Μητσοτάκη, στις 3.4.2025 στην Κοζάνη ανακοίνωσε ότι θέλει να κάνει mega data center.

– Την ίδια στιγμή, επισπεύδονται ενέργειες για να επιβληθούν και τα υπόλοιπα που εξήγγειλε ο κ. Στάσσης, για παράδειγμα έχουν ξεκινήσει εργασίες γεωτρήσεων για να εγκατασταθεί νέα μονάδα φυσικού αερίου στην αυλή της “Πτολεμαΐδας V”.

Για όλα αυτά, λοιπόν, προκύπτει το ερώτημα εάν, πότε και με ποιο περιεχόμενο έχουν εκδοθεί οι αναγκαίες, προαπαιτούμενες, εγκριτικές και αδειοδοτικές αποφάσεις από το σύνολο των συναρμόδιων Υπηρεσιών. Ένας απλός πολίτης για να φτιάξει ή να κατεδαφίσει κάτι απλό στην αυλή του ή στο χωράφι του, χρειάζεται να τρέχει για αιτήσεις, εκθέσεις, διαγράμματα, εγκρίσεις, άδειες κλπ, η ΔΕΗ που φέρνει κυριολεκτικά τα πάνω – κάτω στον τόπο μας, ποιες ακριβώς άδειες έχει λάβει;

Δεδομένου ότι ο ΑΔΜΗΕ έστειλε Επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, τη ΡΑΑΕΥ και τη ΔΕΗ, στην οποία αναλύει τους λόγους για την παραμονή της λιγνιτικής μονάδας “Πτολεμαΐδα V” στο σύστημα τουλάχιστον μέχρι το 2027, κρίνοντας ότι η απόσυρσή της τον Σεπτέμβριο είναι υψηλού ρίσκου για την ασφαλή τροφοδοσία της Χώρας.

Δεδομένου ότι, παραβιάζοντας τον Κανονισμό της Βουλής, αφήσατε αναπάντητη την 262/25.2.2026 Α.Κ.Ε. «Έγγραφα συμβάσεων και αποφάσεων της ΔΕΗ για την κατασκευή της Μονάδας “Πτολεμαΐδα V”» και αναπάντητη την 347/6.4.2026 Α.Κ.Ε. «Αναπάντητη η Α.Κ.Ε. για τα έγγραφα συμβάσεων και αποφάσεων της ΔΕΗ για την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας “Πτολεμαΐδα V”».

Δεδομένων, ενδεικτικά μεταξύ άλλων, των Επίκαιρων Ερωτήσεών μου: 738/20.4.2026 «Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας επιτάσσει τη διατήρηση του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας», 375/12.1.2026 «Η “Πτολεμαΐδα V” πληρώθηκε με 1.6 δις από τον ελληνικό λαό και δεν είναι “τσιφλίκι” κανενός», 27/8.10.2025 «Ξεκάθαρες απαντήσεις τώρα στη Δυτική Μακεδονία για την παράταση λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων και το μέλλον όλων των εργαζομένων με κάθε μορφή απασχόλησης σε αυτές», και δεδομένης της επιχειρηματολογίας που αναλυτικά ανέπτυξα στην Ολομέλεια κατά τις συζητήσεις τους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Πως συνάδουν, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, οι εσπευσμένες κατεδαφίσεις και όλες οι τροχάδην εργασίες για να καταστεί οριστικά τετελεσμένο και μη αναστρέψιμο το λουκέτο των λιγνιτικών μονάδων, αφενός μεν με το άρθρο 11 του νόμου 4936/2022 και το -κατ’ εφαρμογήν του- ΕΣΕΚ, αφετέρου με την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ περί αναγκαιότητας της “Πτολεμαΐδας V” για λόγους ενεργειακής ασφάλειας της Χώρας;

2) Σε ένα Κράτος Δικαίου όπως η Ελλάδα, πως νομιμοποιείται μια Εταιρεία να βάζει οριστικό τέλος στις λιγνιτικές μονάδες δύο ολόκληρα χρόνια νωρίτερα πριν την 31η/12/2028 που έχει ορίσει ο προαναφερθείς νόμος και -κατ’ εφαρμογήν του- το ΕΣΕΚ;

3) Τελικά, στη σύγχρονη Ελληνική Δημοκρατία ποιος είναι θεσμικά ανώτερος και λαμβάνει τις αποφάσεις για τον ενεργειακό σχεδιασμό της Χώρας, ο Πρόεδρος της ΔΕΗ ή η Κυβέρνηση με τη Βουλή;

4) Ποιο είναι το ακριβές σχέδιο που θέλει να υλοποιήσει η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, πως έχει επικαιροποιηθεί συγκριτικά με την ομιλία του κ. Στάσση στην Κοζάνη στις 3.4.2025, ποιες συγκεκριμένες ενέργειες πλέον περιλαμβάνει και σε ποιο χρονοδιάγραμμα;

5) Για κάθε μία από τις ενέργειες του σχεδίου της ΔΕΗ (π.χ. mega data center, μονάδα φυσικού αερίου, κατεδαφίσεις κ.ο.κ.) ποιες έγγραφες εγκριτικές και αδειοδοτικές αποφάσεις (σύμφωνα με την περιβαλλοντική, πολεοδομική, χωροταξική, αυτοδιοικητική κ.ο.κ. νομοθεσία) έχουν εκδοθεί και από ποιους Φορείς;

6) Εάν δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι ανωτέρω (5) αναγκαίες άδειες / εγκρίσεις / γνωμοδοτήσεις, ποιοι έλεγχοι έχουν γίνει από τους αρμόδιους ελεγκτικούς Φορείς και Αρχές, κατόπιν των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων, ώστε να μην προκληθούν εκ των προτέρων τετελεσμένα;

7) Για κάθε μία από τις ενέργειες του σχεδίου της ΔΕΗ, με ποιους θεσμικούς φορείς προηγήθηκε διαβούλευση, πότε και ποια γνώμη εξέφρασαν;

και επιπλέον παρακαλείται ο κ. Υπουργός, όπως καταθέσει:

1. Το έγγραφο του ΑΔΜΗΕ περί παραμονής της λιγνιτικής μονάδας “Πτολεμαΐδα V” στο σύστημα τουλάχιστον μέχρι το 2027.

2. Όλες τις άδειες, εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις και εν γένει όλες τις διοικητικές πράξεις Υπηρεσιών του Κεντρικού Κράτους, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες έχουν μέχρι στιγμής εκδοθεί και αφορούν άμεσα ή/και έμμεσα ενέργειες που υλοποιεί η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία (π.χ. κλείσιμο λιγνιτικών μονάδων, κατεδαφίσεις, mega data center, μονάδα φυσικού αερίου κ.ο.κ.) σε εφαρμογή του σχεδίου που παρουσίασε ο κ. Στάσσης στην Κοζάνη -χειροκροτούμενος από τον Πρωθυπουργό- στις 3.4.2025.

3. Κάθε έγγραφο διαβούλευσης με θεσμικούς φορείς που προηγήθηκε της έναρξης υλοποίησης των ανωτέρω ενεργειών της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)