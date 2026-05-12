Γιάννης Μανιάτης προς ΕΕ: «Συμφωνείτε με την περικοπή του Προγράμματος "Σπίτι μου ΙΙ"»;
Γ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Κοινωνία και επιχειρήσεις ζητούν ουσιαστικές λύσεις απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Μεγάλη Γιορτή του Ποδηλάτου και της Βιώσιμης Μετακίνησης με την Ενέργεια της ΔΕΗ
ΚΕΠΑ - 1η Τηλεδιάσκεψη για "Εξωστρέφεια και Συνεργασία" του UNAI SDG7 Hub Co-Chair
ΥΠΕΝ: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
Γιάννης Τριήρης: Όταν η δυσφορία για το ανύπαρκτο κράτος δικαίου ξεπερνά ακόμη και τη φτώχεια
Βιομεθάνιο: Επιφυλάξεις της αγοράς για τα όρια οξυγόνου και το κόστος στους παραγωγούς
Έξυπνοι μετρητές: Αιχμές ΕΣΠΕΝ για καθυστερήσεις και κενά στην τηλεμέτρηση
Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό
Η συνήθεια που «καταστρέφει» το σήμα του Wi-Fi στο σπίτι
Γιατί δεν καλύπτουμε τη Σαχάρα με ηλιακά πάνελ;
Χωροταξία: Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη με κανόνες
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για την ανάγκη ασφαλούς ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κυκλοφορία
Η Ουγγαρία θα επανεξετάσει το σχέδιο επέκτασης του πυρηνικού σταθμού Paks με ρωσικούς αντιδραστήρες
Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ
Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
Αλ. Χαρίτσης: Η ΕΕ ενισχύει τις ενεργειακές κοινότητες ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, μείωσης του ενεργειακού κόστους και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,3% παρουσίασε τον Μάρτιο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται για την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας
To Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ επιστρέφει για 2η χρονιά την Κυριακή 17/5
ΔΑΠΕΕΠ: Απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Αποθήκευσης 2025
Η ελληνική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση: Οι φορτιστές «Made-In-Greece» της Eunice και της Joltie
Κυρανάκης: Αυστηρά πρόστιμα σε εταιρείες που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών
ΑΔΜΗΕ: Ισχυρό Αποτύπωμα Από τη Σύνοδο της Ένωσης GO15 στην Αθήνα
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάιο 2026
Παρουσιάζεται σήμερα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το on-bill financing
Γ. Μανιάτης: Η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με τον GSI
Γιάννης Τριήρης: Το «μεταρρυθμιστικό» ντεμαράζ και ο πραγματικός του σκοπός
Η συνήθεια που «καταστρέφει» το σήμα του Wi-Fi στο σπίτι

Newsroom
Τρίτη, 12/05/2026 - 06:49
Δεν χρειάζεται τεχνικός, ούτε κάποια νέα αγορά. Μόνο να τοποθετήσετε το router στο σωστό σημείο.

Η Έμμα κάνει ένα τεστ ταχύτητας στο κινητό της ενώ κάθεται στον καναπέ. 37 Mbps. Μετακινείται προς την κουζίνα και το επαναλαμβάνει - η ταχύτητα ανεβαίνει σχεδόν στα 200 Mbps.

Τίποτα δεν έχει αλλάξει, εκτός από την απόστασή της από το «υψηλών επιδόσεων» router που είναι τοποθετημένο κάτω από την 4K τηλεόραση.

Το ίδιο modem, η ίδια οπτική ίνα των 500 Mbps, η ίδια λίστα στο YouTube που περιμένει να φορτώσει. Ο «ένοχος» δεν είναι η σύνδεση ή οι εφαρμογές. Είναι το σημείο που επέλεξε να «κρύψει» το router.

Αυτό το «αόρατο» σημείο της κοστίζει αθόρυβα περίπου το 40% της ταχύτητας του internet. Και πιθανότατα το ίδιο συμβαίνει και σε εσάς.

Τα στοιχεία είναι αμείλικτα:

  • Όταν το router βρίσκεται πίσω από τηλεοράσεις ή μέσα σε ντουλάπια η μέση απώλεια ταχύτητας αγγίζει το 40%.
  • Το 67% των νοικοκυριών τοποθετεί το router στο χειρότερο δυνατό σημείο.
  • Η μετακίνηση του router σε σωστή θέση μπορεί έως και να τριπλασιάσει την ισχύ του σήματος.

Κερδίζει η αισθητική, χάνει το σήμα

Σε πολλά σπίτια το router βρίσκεται πίσω από την τηλεόραση, μέσα σε ξύλινα έπιπλα ή ανάμεσα σε κονσόλες παιχνιδιών και καλώδια.

Από πλευράς διακόσμησης βγάζει νόημα: Ο χώρος φαίνεται «καθαρός» και δεν αναβοσβήνουν λαμπάκια. Από πλευράς λειτουργίας του Wi-Fi, ωστόσο, πρόκειται για το μεγαλύτερο σαμποτάζ.

Μελέτη ευρυζωνικών συνδέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο δοκίμασε το2024 τα ίδια routers σε 100 σπίτια αλλάζοντας μόνο ένα στοιχείο: τη θέση τους. Όταν τα routers βρίσκονταν πίσω από τηλεοράσεις ή μέσα σε έπιπλα, οι ταχύτητες στο σαλόνι ήταν χαμηλότερες κατά τουλάχιστον 30% σε σχέση με τα σπίτια, στα οποία το router ήταν ορατό και τοποθετημένο ψηλά.

Δεν πρόκειται για στατιστική λεπτομέρεια - αλλά για μια σημαντική διαφορά ανάμεσα σε ομαλό streaming και ατελείωτο buffering.

Γιατί μέταλλο, ξύλο και γυαλί καταστρέφουν το σήμα

Το Wi-Fi λειτουργεί όπως τα ραδιοκύματα που διαχέονται στον χώρο. Ανακλώνται, απορροφώνται και εμποδίζονται από επιφάνειες.

Το μεταλλικό πλαίσιο της τηλεόρασης, το ξύλο των επίπλων, τα γυάλινα πορτάκια και οι ηλεκτρονικές συσκευές δημιουργούν παρεμβολές.

Όταν το router βρίσκεται χαμηλά και κλεισμένο σε περιορισμένο χώρο, τα κύματα πρέπει να «παλέψουν» για να φτάσουν στο επόμενο δωμάτιο. Κάθε εμπόδιο μειώνει την ισχύ. Μια μεγάλη τηλεόραση μπροστά από τις κεραίες λειτουργεί σαν τοίχος ανάμεσα στον πομπό και το κινητό σας.

Το αποτέλεσμα είναι «νεκρές ζώνες» σήματος μέσα στο σπίτι.

Η πιο αποτελεσματική λύση δεν απαιτεί νέο εξοπλισμό. Απλώς μετακινήστε το router σε σημείο που «αναπνέει»: ιδανικά σε ύψος μέσης ή ψηλότερα, σε ανοιχτό χώρο, μακριά από μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα και χοντρούς τοίχους.

Παρακάτω μερικά σημεία που «καταστρέφουν» το Wi-Fi (και θα πρέπει να αποφεύγετε):

  • Πίσω από τηλεόραση ή μέσα σε κλειστό έπιπλο
  • Γωνίες δωματίων
  • Στο πάτωμα πίσω από καναπέδες ή φυτά
  • Δίπλα σε ψυγεία, καλοριφέρ ή φούρνους μικροκυμάτων
  • Ανάμεσα σε ηχεία και κονσόλες
  • Μέσα σε ντουλάπες ή κάτω από γραφεία.

Πηγή: Leravi

Τελευταία τροποποίηση στις 12/05/2026 - 06:49
