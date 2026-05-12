Η συνήθεια που «καταστρέφει» το σήμα του Wi-Fi στο σπίτι

Δεν χρειάζεται τεχνικός, ούτε κάποια νέα αγορά. Μόνο να τοποθετήσετε το router στο σωστό σημείο.

Η Έμμα κάνει ένα τεστ ταχύτητας στο κινητό της ενώ κάθεται στον καναπέ. 37 Mbps. Μετακινείται προς την κουζίνα και το επαναλαμβάνει - η ταχύτητα ανεβαίνει σχεδόν στα 200 Mbps.

Τίποτα δεν έχει αλλάξει, εκτός από την απόστασή της από το «υψηλών επιδόσεων» router που είναι τοποθετημένο κάτω από την 4K τηλεόραση.

Το ίδιο modem, η ίδια οπτική ίνα των 500 Mbps, η ίδια λίστα στο YouTube που περιμένει να φορτώσει. Ο «ένοχος» δεν είναι η σύνδεση ή οι εφαρμογές. Είναι το σημείο που επέλεξε να «κρύψει» το router.

Αυτό το «αόρατο» σημείο της κοστίζει αθόρυβα περίπου το 40% της ταχύτητας του internet. Και πιθανότατα το ίδιο συμβαίνει και σε εσάς.

Τα στοιχεία είναι αμείλικτα:

Όταν το router βρίσκεται πίσω από τηλεοράσεις ή μέσα σε ντουλάπια η μέση απώλεια ταχύτητας αγγίζει το 40% .

. Το 67% των νοικοκυριών τοποθετεί το router στο χειρότερο δυνατό σημείο.

Η μετακίνηση του router σε σωστή θέση μπορεί έως και να τριπλασιάσει την ισχύ του σήματος.

Κερδίζει η αισθητική, χάνει το σήμα

Σε πολλά σπίτια το router βρίσκεται πίσω από την τηλεόραση, μέσα σε ξύλινα έπιπλα ή ανάμεσα σε κονσόλες παιχνιδιών και καλώδια.

Από πλευράς διακόσμησης βγάζει νόημα: Ο χώρος φαίνεται «καθαρός» και δεν αναβοσβήνουν λαμπάκια. Από πλευράς λειτουργίας του Wi-Fi, ωστόσο, πρόκειται για το μεγαλύτερο σαμποτάζ.

Μελέτη ευρυζωνικών συνδέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο δοκίμασε το2024 τα ίδια routers σε 100 σπίτια αλλάζοντας μόνο ένα στοιχείο: τη θέση τους. Όταν τα routers βρίσκονταν πίσω από τηλεοράσεις ή μέσα σε έπιπλα, οι ταχύτητες στο σαλόνι ήταν χαμηλότερες κατά τουλάχιστον 30% σε σχέση με τα σπίτια, στα οποία το router ήταν ορατό και τοποθετημένο ψηλά.

Δεν πρόκειται για στατιστική λεπτομέρεια - αλλά για μια σημαντική διαφορά ανάμεσα σε ομαλό streaming και ατελείωτο buffering.

Γιατί μέταλλο, ξύλο και γυαλί καταστρέφουν το σήμα

Το Wi-Fi λειτουργεί όπως τα ραδιοκύματα που διαχέονται στον χώρο. Ανακλώνται, απορροφώνται και εμποδίζονται από επιφάνειες.

Το μεταλλικό πλαίσιο της τηλεόρασης, το ξύλο των επίπλων, τα γυάλινα πορτάκια και οι ηλεκτρονικές συσκευές δημιουργούν παρεμβολές.

Όταν το router βρίσκεται χαμηλά και κλεισμένο σε περιορισμένο χώρο, τα κύματα πρέπει να «παλέψουν» για να φτάσουν στο επόμενο δωμάτιο. Κάθε εμπόδιο μειώνει την ισχύ. Μια μεγάλη τηλεόραση μπροστά από τις κεραίες λειτουργεί σαν τοίχος ανάμεσα στον πομπό και το κινητό σας.

Το αποτέλεσμα είναι «νεκρές ζώνες» σήματος μέσα στο σπίτι.

Η πιο αποτελεσματική λύση δεν απαιτεί νέο εξοπλισμό. Απλώς μετακινήστε το router σε σημείο που «αναπνέει»: ιδανικά σε ύψος μέσης ή ψηλότερα, σε ανοιχτό χώρο, μακριά από μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα και χοντρούς τοίχους.

Παρακάτω μερικά σημεία που «καταστρέφουν» το Wi-Fi (και θα πρέπει να αποφεύγετε):

Πίσω από τηλεόραση ή μέσα σε κλειστό έπιπλο

Γωνίες δωματίων

Στο πάτωμα πίσω από καναπέδες ή φυτά

Δίπλα σε ψυγεία, καλοριφέρ ή φούρνους μικροκυμάτων

Ανάμεσα σε ηχεία και κονσόλες

Μέσα σε ντουλάπες ή κάτω από γραφεία.

Πηγή: Leravi