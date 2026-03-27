Deloitte: Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ως πυλώνες δημιουργίας αξίας

Η Deloitte Ελλάδας διοργάνωσε στο Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή την εκδήλωση με θέμα «Sustainability & Resilience: Creating Value Through Climate Action & Transparency», συγκεντρώνοντας κορυφαίους εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, του χρηματοπιστωτικού τομέα,

καθώς και της επιχειρηματικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στόχος του Forum ήταν να αποτελέσει μία πλατφόρμα ουσιαστικού διαλόγου γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης μετάβασης, εστιάζοντας στη σύνδεση του κλιματικού κινδύνου με τις επενδυτικές αποφάσεις, την επιχειρηματική στρατηγική και τελικά τη χάραξη μιας κοινής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ριζικό επαναπροσδιορισμό της επιχειρηματικής στρατηγικής υπό το πρίσμα της κλιματικής κρίσης και των νέων κανονιστικών απαιτήσεων. Μέσα από τρεις κεντρικούς άξονες - την ανθεκτικότητα υποδομών και την ανάπτυξη ανθεκτικών επιχειρηματικών μοντέλων με τη χρήση προηγμένων εργαλείων όπως η πλατφόρμα AURA, τη συμμόρφωση με το πλαίσιο ESG ως μοχλό προσέλκυσης κεφαλαίων και τη μετατροπή των δεσμεύσεων σε μετρήσιμη δράση - αναδείχθηκε η ανάγκη για ένα σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον που θα επιταχύνει τις επενδύσεις και τη βιώσιμη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας.

Η Ελλάδα ηγέτης στην πράσινη μετάβαση

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του Forum, αναδείχθηκε η ηγετική θέση της Ελλάδας στην ενεργειακή μετάβαση, με τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτρική ενέργεια να υπερβαίνει ήδη το 50%. Με την εγκατεστημένη ισχύ των φωτοβολταϊκών να φτάνει τα 11 GW, η χώρα αξιοποιεί στρατηγικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι ξεπερνούν τα 18 δισ. ευρώ, με περισσότερα από 3,3 δισ. ευρώ να κατευθύνονται αμιγώς σε ενεργειακά έργα.

Η λειψυδρία ως προτεραιότητα

Παρά την πρόοδο, το Forum ανέδειξε τη λειψυδρία ως την κρισιμότερη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας. Σημειώθηκε ότι το 80% του νερού καταναλώνεται για άρδευση, ενώ οι απώλειες στα δίκτυα αγγίζουν το 30%. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν λύσεις τεχνολογικής καινοτομίας, όπως η υδροπονία (με δυνατότητα εξοικονόμησης νερού 80%) και το sewer mining, δηλαδή η τοπική επεξεργασία λυμάτων απευθείας από το αποχετευτικό δίκτυο, ώστε να παράγεται νερό για επαναχρησιμοποίηση.

Τα βασικότερα σημεία της συζήτησης

Απανθρακοποίηση ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης: τονίστηκε η ανάγκη συνέπειας και συγχρονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων μερών για την αποτελεσματική απανθρακοποίηση της βιομηχανίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση πόρων του ταμείου εκσυγχρονισμού μέσω του CISAF.

Σύνδεση βιώσιμης χρηματοδότησης με reporting: αναλύθηκε η σημασία της ενσωμάτωσης ESG κριτηρίων στις επενδυτικές αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα, από την Κεντρική Τράπεζα και τις εμπορικές τράπεζες έως τα ιδιωτικά κεφάλαια.

Deloitte Global Sustainability Survey 2025: τα ευρήματα της παγκόσμιας έρευνας της εταιρείας για τη βιωσιμότητα ανέδειξαν την ανάγκη επιτάχυνσης της κινητοποίησης ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης.

Ρόλος δημόσιας πολιτικής: τονίστηκε η σημασία της δημόσιας πολιτικής στην επιτάχυνση της κλιματικής δράσης, τη μετάβαση από το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο οικονομίας, την επίλυση των ενεργειακών προκλήσεων στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, και τη διαχείριση της λειψυδρίας και των κρίσιμων υποδομών. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της τεχνολογικής ουδετερότητας για την επιλογή των πλέον κατάλληλων λύσεων ανά τομέα.

Οδικός Χάρτης 2026-2030: στόχοι και συστάσεις υλοποίησης

Το Forum κατέληξε σε ένα συνολικό σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας, προς τέσσερις κύριες κατευθύνσεις.

Ενεργειακή Μετάβαση

Η Ελλάδα στοχεύει στην αύξηση των ΑΠΕ σε >60% μέχρι 2030, με ανάπτυξη >700 MW αποθήκευσης ενέργειας και μείωση εκπομπών CO₂ κατά 40%. Έως το 2027 πρόκειται να ολοκληρωθούν προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και να ενισχυθούν οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ενώ μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι αποθήκευσης.

Κυκλική Οικονομία

Στόχος η αύξηση σε >15% μέχρι 2030, με μείωση απορριμμάτων κατά 50% και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η υλοποίηση θα πρέπει να ξεκινήσει με ενιαία εθνική στρατηγική και συνεργασία περιφερειών, και με επίτευξη των στόχων μεσοπρόθεσμα.

Διαχείριση Λειψυδρίας

Δεδομένης της κρισιμότητας, η Ελλάδα θέτει ως στόχο τη μείωση κατανάλωσης νερού κατά 30%, την αύξηση υδροπονίας ώστε να εφαρμόζεται στο 20% των θερμοκηπίων και την ανάκτηση 75% του νερού από λύματα. Έως το 2027 συστήνεται η δημιουργία κέντρων επεξεργασίας λυμάτων και η ενίσχυση των επενδύσεων σε έξυπνα συστήματα (τηλεμετρία, IoT), με παράλληλη εκπαίδευση αγροτών.

Βιώσιμη Χρηματοδότηση

Η ενσωμάτωση ESG κριτηρίων σε όλα τα επίπεδα είναι στρατηγικής σημασίας. Στόχος η αύξηση πράσινης χρηματοδότησης σε >40% του χαρτοφυλακίου και δημιουργία νέων green products. Προτείνεται η αύξηση των εταιρειών που γνωστοποιούν δεδομένα βιωσιμότητας και η δημιουργία ενός Εθνικού Κόμβου για την Κλιματική Αλλαγή.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης, Strategy & Transactions Partner, Energy and Sustainability Leader της Deloitte, σημείωσε σχετικά: «Η βιωσιμότητα δεν είναι πλέον μια αφηρημένη έννοια, αλλά ο κεντρικός μοχλός οικονομικής ανθεκτικότητας. Με την υποστήριξη των 18 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και τη στόχευση σε 100% ανανεώσιμη ενέργεια έως το 2050, η Ελλάδα έχει τη μοναδική ευκαιρία να μετατρέψει την κλιματική δράση σε καθαρή επιχειρηματική αξία. Ωστόσο, η επιτυχία απαιτεί απόλυτο συντονισμό μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενσωμάτωση αυστηρών ESG κριτηρίων στις χρηματοδοτήσεις και άμεση επένδυση στην καινοτομία για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Στην Deloitte, μέσα από εργαλεία όπως η πλατφόρμα AURA και η υποστήριξη σε θέματα ESG reporting και κυκλικών μοντέλων, βοηθάμε τους οργανισμούς να μετατρέψουν τις δεσμεύσεις τους σε μετρήσιμο αποτέλεσμα, διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για την οικονομία και την κοινωνία».