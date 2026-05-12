Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης

Ο ΔΑΠΕΕΠ ενημερώνει τους κατόχους σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που συνδέονται μέσω Ιδιωτικών Δικτύων Μέσης Τάσης, καθώς και τους Εκπροσώπους των Δικτύων αυτών, των οποίων οι σταθμοί έχουν τεθεί σε λειτουργία έως και την 11.12.2025, ότι οφείλουν να προσκομίσουν αμελλητί στον ΔΑΠΕΕΠ τα δικαιολογητικά της παραγράφου 7 α του άρθρου 12 του ν. 4951/2022 όπως προστέθηκε με το άρθρο 57 του ν. 5261/2025, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια των συναλλαγών και η έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευσης.

Επιπλέον, οι Εκπρόσωποι των Δικτύων καλούνται να αποστείλουν, μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά, τις συνολικές μετρήσεις παραγωγής ανά σταθμό και ανά μήνα, από τον πρώτο μήνα ηλέκτρισης των σταθμών και εφεξής, σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου .xlsx.

Συγκεκριμένα, το αρχείο σας χρειάζεται να περιέχει τέσσερις (4) στήλες, με την ακόλουθη σειρά:

ΚΩΔΙΚΟ ΕΔΡΕΘ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ kWh

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΕΡΓΟ ΣΕ kVArh

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕ kW

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Ως εκπρόσωποι Ι.Δ.Μ.Τ., οφείλετε να μας στείλετε τις μετρήσεις των Σταθμών που εκπροσωπείτε, ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΕΣ κατά τις ώρες τις οποίες η τιμή της αγοράς είναι ΜΗΝΕΔΙΚΗ ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία («σε περίπτωση που η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς λάβει μηδενικές ή αρνητικές τιμές, στρογγυλοποιημένες με ακρίβεια δύο δεκαδικών, μεσοσταθμικά ανά ώρα περιόδων κατανομής — όπου ως «ώρα περιόδων κατανομής» νοούνται τέσσερα (4) διαδοχικά δεκαπεντάλεπτα — για περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες ώρες περιόδων κατανομής»).

Σε περίπτωση που ο Εκπρόσωπος Δικτύου δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 7 Α τοου άρθρου 12 του ν. 4951/2022, είτε κατά τη σύνδεση των σταθμών είτε εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 5261/2025 (12.12.2025), ο ΔΑΠΕΕΠ προβαίνει σε αναστολή της χορήγησης λειτουργικής ενίσχυσης προς τους κατόχους των σταθμών που εκπροσωπεί, έως την πλήρη προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά και οι σχετικές μετρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.