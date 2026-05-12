Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων
12/05/2026 - 15:27
Στρατηγικός οικονομικός και ενεργειακός κόμβος η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη «ματιά» διπλωματών
12/05/2026 - 15:35
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
12/05/2026 - 15:24
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
12/05/2026 - 15:22
Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
12/05/2026 - 14:47
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού
12/05/2026 - 14:11
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
12/05/2026 - 13:38
Δωρεά περιπολικών και μοτοσικλετών από τον Όμιλο ΔΕΗ στην Άμεση Δράση Αττικής
12/05/2026 - 13:09
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
12/05/2026 - 12:40
Στη Λευκωσία ο Σταύρος Παπασταύρου για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
12/05/2026 - 12:12
Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος
12/05/2026 - 11:55
Motor Oil: Νέος Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας ο Σπυρίδων Σβορώνος
12/05/2026 - 11:22
ΕΕ: Νέα νομοθεσία τίθεται σε ισχύ για την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων
12/05/2026 - 10:52
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου (ΣΑΔ) περιόδου 2026-2030
12/05/2026 - 10:13
Γιάννης Μανιάτης προς ΕΕ: «Συμφωνείτε με την περικοπή του Προγράμματος "Σπίτι μου ΙΙ"»;
12/05/2026 - 09:41
Γ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Κοινωνία και επιχειρήσεις ζητούν ουσιαστικές λύσεις απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας
12/05/2026 - 09:28
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Μεγάλη Γιορτή του Ποδηλάτου και της Βιώσιμης Μετακίνησης με την Ενέργεια της ΔΕΗ
12/05/2026 - 08:59
ΚΕΠΑ - 1η Τηλεδιάσκεψη για "Εξωστρέφεια και Συνεργασία" του UNAI SDG7 Hub Co-Chair
12/05/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
12/05/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Όταν η δυσφορία για το ανύπαρκτο κράτος δικαίου ξεπερνά ακόμη και τη φτώχεια
12/05/2026 - 08:04
Βιομεθάνιο: Επιφυλάξεις της αγοράς για τα όρια οξυγόνου και το κόστος στους παραγωγούς
12/05/2026 - 08:02
Έξυπνοι μετρητές: Αιχμές ΕΣΠΕΝ για καθυστερήσεις και κενά στην τηλεμέτρηση
12/05/2026 - 07:59
Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό
12/05/2026 - 06:49
Η συνήθεια που «καταστρέφει» το σήμα του Wi-Fi στο σπίτι
12/05/2026 - 06:49
Γιατί δεν καλύπτουμε τη Σαχάρα με ηλιακά πάνελ;
12/05/2026 - 06:49
Χωροταξία: Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη με κανόνες
11/05/2026 - 15:47
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για την ανάγκη ασφαλούς ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κυκλοφορία
11/05/2026 - 15:41
Η Ουγγαρία θα επανεξετάσει το σχέδιο επέκτασης του πυρηνικού σταθμού Paks με ρωσικούς αντιδραστήρες
11/05/2026 - 15:13
Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ
11/05/2026 - 14:53
Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
11/05/2026 - 14:16

Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
Τρίτη, 12/05/2026 - 14:47
Ο ΔΑΠΕΕΠ ενημερώνει τους κατόχους σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που συνδέονται μέσω Ιδιωτικών Δικτύων Μέσης Τάσης, καθώς και τους Εκπροσώπους των Δικτύων αυτών, των οποίων οι σταθμοί έχουν τεθεί σε λειτουργία έως και την 11.12.2025, ότι οφείλουν να προσκομίσουν αμελλητί στον ΔΑΠΕΕΠ τα δικαιολογητικά της παραγράφου 7α του άρθρου 12 του ν. 4951/2022 όπως προστέθηκε με το άρθρο 57 του ν. 5261/2025, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια των συναλλαγών και η έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευσης.

Επιπλέον, οι Εκπρόσωποι των Δικτύων καλούνται να αποστείλουν, μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά, τις συνολικές μετρήσεις παραγωγής ανά σταθμό και ανά μήνα, από τον πρώτο μήνα ηλέκτρισης των σταθμών και εφεξής, σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου .xlsx.

Συγκεκριμένα, το αρχείο σας χρειάζεται να περιέχει τέσσερις (4) στήλες, με την ακόλουθη σειρά:

  • ΚΩΔΙΚΟ ΕΔΡΕΘ
  • ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ kWh
  • ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΕΡΓΟ ΣΕ kVArh
  • ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕ kW

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Ως εκπρόσωποι Ι.Δ.Μ.Τ., οφείλετε να μας στείλετε τις μετρήσεις των Σταθμών που εκπροσωπείτε, ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΕΣ κατά τις ώρες τις οποίες η τιμή της αγοράς είναι ΜΗΝΕΔΙΚΗ ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία («σε περίπτωση που η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς λάβει μηδενικές ή αρνητικές τιμές, στρογγυλοποιημένες με ακρίβεια δύο δεκαδικών, μεσοσταθμικά ανά ώρα περιόδων κατανομής — όπου ως «ώρα περιόδων κατανομής» νοούνται τέσσερα (4) διαδοχικά δεκαπεντάλεπτα — για περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες ώρες περιόδων κατανομής»).

Σε περίπτωση που ο Εκπρόσωπος Δικτύου δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 7 Α τοου άρθρου 12 του ν. 4951/2022, είτε κατά τη σύνδεση των σταθμών είτε εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 5261/2025 (12.12.2025), ο ΔΑΠΕΕΠ προβαίνει σε αναστολή της χορήγησης λειτουργικής ενίσχυσης προς τους κατόχους των σταθμών που εκπροσωπεί, έως την πλήρη προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά και οι σχετικές μετρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού
ΔΑΠΕΕΠ: Απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Αποθήκευσης 2025
ΔΑΠΕΕΠ: Νέο Πρότυπο Εγγυητικών Επιστολών
ΔΑΠΕΕΠ: Πίνακας Ποσών Εγγύησης για το έτος 2026
ΔΑΠΕΕΠ: Καθυστερήσεις στην είσοδο στην πλατφόρμα της Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΑΠΕ
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026
Στο Μητρώο ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης και στον Πίνακα Αντιστοίχισης ο πρώτος Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με μπαταρίες
