Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων
Στρατηγικός οικονομικός και ενεργειακός κόμβος η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη «ματιά» διπλωματών
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
Δωρεά περιπολικών και μοτοσικλετών από τον Όμιλο ΔΕΗ στην Άμεση Δράση Αττικής
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
Στη Λευκωσία ο Σταύρος Παπασταύρου για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος
Motor Oil: Νέος Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας ο Σπυρίδων Σβορώνος
ΕΕ: Νέα νομοθεσία τίθεται σε ισχύ για την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου (ΣΑΔ) περιόδου 2026-2030
Γιάννης Μανιάτης προς ΕΕ: «Συμφωνείτε με την περικοπή του Προγράμματος "Σπίτι μου ΙΙ"»;
Γ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Κοινωνία και επιχειρήσεις ζητούν ουσιαστικές λύσεις απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Μεγάλη Γιορτή του Ποδηλάτου και της Βιώσιμης Μετακίνησης με την Ενέργεια της ΔΕΗ
ΚΕΠΑ - 1η Τηλεδιάσκεψη για "Εξωστρέφεια και Συνεργασία" του UNAI SDG7 Hub Co-Chair
ΥΠΕΝ: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
Γιάννης Τριήρης: Όταν η δυσφορία για το ανύπαρκτο κράτος δικαίου ξεπερνά ακόμη και τη φτώχεια
Βιομεθάνιο: Επιφυλάξεις της αγοράς για τα όρια οξυγόνου και το κόστος στους παραγωγούς
Έξυπνοι μετρητές: Αιχμές ΕΣΠΕΝ για καθυστερήσεις και κενά στην τηλεμέτρηση
Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό
Η συνήθεια που «καταστρέφει» το σήμα του Wi-Fi στο σπίτι
Γιατί δεν καλύπτουμε τη Σαχάρα με ηλιακά πάνελ;
Χωροταξία: Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη με κανόνες
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για την ανάγκη ασφαλούς ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κυκλοφορία
Η Ουγγαρία θα επανεξετάσει το σχέδιο επέκτασης του πυρηνικού σταθμού Paks με ρωσικούς αντιδραστήρες
Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ
Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
Δωρεά περιπολικών και μοτοσικλετών από τον Όμιλο ΔΕΗ στην Άμεση Δράση Αττικής
Newsroom
Τρίτη, 12/05/2026 - 13:09
Ειδική τελετή για την παραλαβή, συνολικά 90 οχημάτων, δωρεά του Ομίλου ΔΕΗ, πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, στις πρώην Σχολές της Αστυνομίας, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΔΕΗ, Γεώργιου Στάσση και του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου.

Αναλυτικότερα, τα οχήματα – περιπολικά και δίκυκλες μοτοσικλέτες- θα ενισχύσουν τις Υπηρεσίες της Άμεσης Δράσης Αττικής, που με την προσθήκη και αυτών των νέων σύγχρονων μέσων επιτυγχάνει σημαντική αναβάθμιση του εξοπλισμού της και καθίσταται ακόμη πιο σύγχρονη, αποτελεσματική και αξιόμαχη.

Στόχος είναι με τη συμμετοχή των νέων αυτών οχημάτων στο σχέδιο περιπολιών εμφανούς αστυνόμευσης που εφαρμόζεται στις γειτονιές της Αττικής από περιπολικά της Άμεσης Δράσης και μοτοσικλέτες της ΔΙ.ΑΣ να ενισχύεται περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και να βελτιώνονται οι συνθήκες, όπου καταγράφονται αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.

Αναλυτικότερα η δωρεά περιλαμβάνει:

  • 19 επιβατικά οχήματα – περιπολικά τύπου Ford Puma Titanium 5D
  • 26 επιβατικά οχήματα – περιπολικά τύπου MG 3 1.5 Hybrid
  • 14 δίκυκλες μοτοσικλέτες τύπου YAMAHA TRACER 7
  • 31 δίκυκλες μοτοσικλέτες τύπου Suzuki VStrom 800RQ

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ευχαρίστησε τον Όμιλο ΔΕΗ και προσωπικά τον κ. Στάσση για τη νέα αυτή προσφορά στην ΕΛ.ΑΣ και τη σημαντική συμβολή του στον εκσυγχρονισμό των μεταφορικών μέσων της.

«Η υγιής ΔΕΗ A.E επιστρέφει στο κοινωνικό σύνολο αυτό το πλεόνασμα, το οποίο επενδύεται προς όφελος των πολιτών. Η δική μας υπόσχεση είναι ότι εμείς θα γίνουμε ακόμη πιο αποτελεσματικοί στη μάχη κατά του εγκλήματος, πιο χρήσιμοι και ωφέλιμοι για την κοινωνία», σημείωσε ο κ. Υπουργός. Έδωσε, δε, ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημασία των σύγχρονων μέσων που οφείλουν να έχουν οι ομάδες ΔΙ.ΑΣ της Άμεσης Δράσης, καθώς, όπως είπε, είναι οι πρώτοι που ανταποκρίνονται σε δύσκολα περιστατικά, όπως είναι και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, σώζοντας χιλιάδες ζωές. «Η δουλειά μας, η αποστολή μας απαιτεί να είμαστε εκπαιδευμένοι να έχουμε υψηλό ηθικό και ταυτόχρονα να έχουμε αξιόμαχο εξοπλισμό. Η ασφάλεια έχει καταστεί το πιο σημαντικό αγαθό, που είναι ζητούμενο για τους πολίτες. Εμείς απαντούμε με σχέδιο, με στρατηγική, με δράσεις, με παρουσία. Καταπολεμούμε κάθε μέρα το έγκλημα, με συνεχή αγώνα και εντάσσοντας στη δουλειά μας, στις δράσεις μας, στις επιχειρήσεις μας, κάθε μέρα όλο και περισσότερο, την τεχνολογία και τους σύγχρονους εξοπλισμούς μας», κατέληξε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γεώργιος Στάσσης τόνισε:

«Η ΔΕΗ έχει μία ευθύνη: να δίνει πίσω στην κοινωνία και μία ΔΕΗ υγιής μπορεί και το κάνει. Το κάνουμε αυτό συνέχεια στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, σε πολλούς τομείς της ελληνικής κοινωνίας, όπως, επίσης, και στον χώρο της Προστασίας του Πολίτη. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συνδράμουμε και εμείς στο δικό σας έργο και βλέπουμε με τι ζήλο προσπαθούν οι αστυνομικοί να κάνουν ό,τι καλύτερο, ώστε ο Έλληνας πολίτης να αισθάνεται ασφαλής».

Στην τελετή παρέστησαν, επίσης, ο Διευθυντής της Άμεσης Δράσης Αττικής, Υποστράτηγος Γεώργιος Μιχαηλίδης, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ και στελέχη της ΔΕΗ Α.Ε.

Ενισχύεται η εμφανής αστυνόμευση στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας

Νωρίτερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, παρευρέθηκε στο Α.Τ Περιστερίου, όπου παραδόθηκαν από τον Όμιλο ΔΕΗ 25 ηλεκτροκίνητα δίκυκλα, τα οποία θα ενισχύσουν το σχέδιο των εποχούμενων περιπολιών εμφανούς αστυνόμευσης στις γειτονιές των πόλεων της Δυτικής Αθήνας.

«Ενισχύουμε την αστυνόμευση στη Δυτική Αθήνα, εμπεδώνουμε το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων στις γειτονιές της. Είμαστε δίπλα στους πολίτες μας, τους ακούμε και είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή παραβατικότητας, την οποία αντιμετωπίζουμε πριν το μικρό πρόβλημα γίνει μεγάλο», τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά την παραλαβή των οχημάτων παρουσία του Δημάρχου Ανδρέα Παχατουρίδη, του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, Υποστράτηγου Λυκούργου Μπιτσακάκη, του Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης, Ταξίαρχου Κωνσταντίνου Πάχη, και του Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, Ταξίαρχου Ευστράτιου Ματακούλια.

Γ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Κοινωνία και επιχειρήσεις ζητούν ουσιαστικές λύσεις απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας 12 Μαϊος 2026
Στρατηγικός οικονομικός και ενεργειακός κόμβος η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη «ματιά» διπλωματών

Χρυσοχοΐδης για Ηλεκτρικά Πατίνια: Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών
Χρυσοχοΐδης για Ηλεκτρικά Πατίνια: Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών

Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης

Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&amp;P Global
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global

Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση από την EcoVadis στην αξιολόγηση βιωσιμότητας
Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση από την EcoVadis στην αξιολόγηση βιωσιμότητας

Όμιλος ΔΕΗ και METLEN Energy &amp; Metals συμπράττουν για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες
Όμιλος ΔΕΗ και METLEN Energy & Metals συμπράττουν για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες