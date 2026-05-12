ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γιάννης Μανιάτης προς ΕΕ: «Συμφωνείτε με την περικοπή του Προγράμματος “Σπίτι μου ΙΙ”»;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/05/2026 - 09:41
Γ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Κοινωνία και επιχειρήσεις ζητούν ουσιαστικές λύσεις απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 09:28
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Μεγάλη Γιορτή του Ποδηλάτου και της Βιώσιμης Μετακίνησης με την Ενέργεια της ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 08:59
ΚΕΠΑ - 1η Τηλεδιάσκεψη για "Εξωστρέφεια και Συνεργασία" του UNAI SDG7 Hub Co-Chair
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/05/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Όταν η δυσφορία για το ανύπαρκτο κράτος δικαίου ξεπερνά ακόμη και τη φτώχεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/05/2026 - 08:04
Βιομεθάνιο: Επιφυλάξεις της αγοράς για τα όρια οξυγόνου και το κόστος στους παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/05/2026 - 08:02
Έξυπνοι μετρητές: Αιχμές ΕΣΠΕΝ για καθυστερήσεις και κενά στην τηλεμέτρηση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/05/2026 - 07:59
Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 06:49
Η συνήθεια που «καταστρέφει» το σήμα του Wi-Fi στο σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 06:49
Γιατί δεν καλύπτουμε τη Σαχάρα με ηλιακά πάνελ;
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/05/2026 - 06:49
Χωροταξία: Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη με κανόνες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 15:47
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για την ανάγκη ασφαλούς ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κυκλοφορία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 15:41
Η Ουγγαρία θα επανεξετάσει το σχέδιο επέκτασης του πυρηνικού σταθμού Paks με ρωσικούς αντιδραστήρες
ΚΟΣΜΟΣ
11/05/2026 - 15:13
Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 14:53
Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 14:16
Αλ. Χαρίτσης: Η ΕΕ ενισχύει τις ενεργειακές κοινότητες ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, μείωσης του ενεργειακού κόστους και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 13:25
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,3% παρουσίασε τον Μάρτιο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 12:57
Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται για την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
11/05/2026 - 12:24
To Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ επιστρέφει για 2η χρονιά την Κυριακή 17/5
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 11:54
ΔΑΠΕΕΠ: Απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Αποθήκευσης 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/05/2026 - 11:17
Η ελληνική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση: Οι φορτιστές «Made-In-Greece» της Eunice και της Joltie
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/05/2026 - 10:59
Κυρανάκης: Αυστηρά πρόστιμα σε εταιρείες που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 10:40
ΑΔΜΗΕ: Ισχυρό Αποτύπωμα Από τη Σύνοδο της Ένωσης GO15 στην Αθήνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 10:20
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 09:56
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 09:33
Παρουσιάζεται σήμερα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 09:08
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το on-bill financing
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 08:28
Γ. Μανιάτης: Η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με τον GSI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Το «μεταρρυθμιστικό» ντεμαράζ και ο πραγματικός του σκοπός
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/05/2026 - 08:06

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Μεγάλη Γιορτή του Ποδηλάτου και της Βιώσιμης Μετακίνησης με την Ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Μεγάλη Γιορτή του Ποδηλάτου και της Βιώσιμης Μετακίνησης με την Ενέργεια της ΔΕΗ
Newsroom
Τρίτη, 12/05/2026 - 08:59
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

  • Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας
  • ΔΕΗ Power Up The Race: δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους

Ολοκληρώθηκε ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, χαρίζοντας πέντε ημέρες έντονης αγωνιστικής δράσης, δυνατών στιγμών και μοναδικών εικόνων. Η ΔΕΗ στήριξε για 5η συνεχή χρονιά τον ΔΕΗ Tour of Hellas, διατηρώντας τον ρόλο του ονομαστικού και μεγάλου χορηγού της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση του Ομίλου στην ενίσχυση σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

dei-tour-of-hellas-2026-1.jpg

Ο κορυφαίος διεθνής ποδηλατικός αγώνας της χώρας ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά τη σημασία του ποδηλάτου και του αθλητισμού, καθώς και τη σύγχρονη αντίληψη για τη βιώσιμη αστική μετακίνηση.

Πέντε ημέρες αγώνα σε μία εντυπωσιακή διαδρομή

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ξεκίνησε το ταξίδι του από τα Ιωάννινα στις 6 Μαΐου και, αφού διέσχισε το Αγρίνιο, το Καρπενήσι, τη Λάρισα, τον Βόλο, τη Λαμία, την Αταλάντη, τις Αχαρνές (Πάρνηθα) και τον Πειραιά, ολοκληρώθηκε στο Σύνταγμα στις 10 Μαΐου, μετά από πέντε ημέρες συνεχούς αγωνιστικής δράσης.

Στον φετινό αγώνα συμμετείχαν 20 επαγγελματικές ομάδες και 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι 6 αθλητές της Εθνικής Ομάδας Ποδηλασίας, την οποία στηρίζει η ΔΕΗ ως Μεγάλος Χορηγός. Παράλληλα, εργαζόμενοι της ΔΕΗ Cycling Team πήραν μέρος σε δύο ανοιχτούς αγώνες, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του αγώνα.

dei-tour-of-hellas-2026-3.jpg

Οι αθλητές διένυσαν συνολικά 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας μέσα από 5 περιφέρειες της χώρας και προσφέροντας υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και εντυπωσιακές εικόνες. Η τελευταία διαδρομή του αγώνα ξεκίνησε από τον Πειραιά και κατέληξε στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, όπου πραγματοποιήθηκε η απονομή των τίτλων. Ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ, της Kasper Crypto4Me, αναδείχθηκε μεγάλος νικητής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, κατακτώντας τη γαλάζια φανέλα της ΔΕΗ.

ΔΕΗ Power Up The Race

Μέσα από τα ειδικά διαμορφωμένα ΔΕΗ Fan Zones και με κεντρικό μήνυμα «ΔΕΗ Power Up The Race», η ΔΕΗ έδωσε και φέτος δυναμικό «παρών» στη μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου, με δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη βιώσιμη, αστική μετακίνηση μέσα από δοκιμές διαφορετικών μοντέλων ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση, ενώ στα Bike Charging Stations μπορούσαν να φορτίσουν τις ηλεκτρονικές συσκευές τους παράγοντας ενέργεια με τη δύναμη του πεντάλ. Παράλληλα, μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν σε διαδραστικά παιχνίδια και ερωτήσεις γνώσεων για τον ΔΕΗ Tour of Hellas και το ποδήλατο, παιχνίδια δεξιοτήτων και αντανακλαστικών, ενώ επίσης έβγαλαν αναμνηστικές φωτογραφίες στο ειδικά διαμορφωμένο photobooth και έλαβαν συλλεκτικά δώρα του ΔΕΗ Tour of Hellas.

dei-tour-of-hellas-2026-5.jpg

Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ, κ. Σοφία Δήμτσα, δήλωσε: «Θερμά συγχαρητήρια, εκ μέρους της ΔΕΗ, σε όλους τους αθλητές για τις δυνατές στιγμές που προσέφεραν στο κοινό, καθώς και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση του φετινού αγώνα. Ο ΔΕΗ Tour of Hellas έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός διεθνής αθλητικός θεσμός για τη χώρα και η ΔΕΗ είναι υπερήφανη που στηρίζει για ακόμη μία χρονιά μία διοργάνωση που φέρνει το ποδήλατο, τον αθλητισμό και τη βιώσιμη μετακίνηση πιο κοντά στην καθημερινότητα των ανθρώπων».

dei-tour-of-hellas-2026-6.jpg

Αναγνωρίζοντας την αξία του ποδηλάτου σε όλες τις μορφές του ως μέσο άθλησης, ψυχαγωγίας και σύγχρονης βιώσιμης μετακίνησης, η ΔΕΗ στηρίζει μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ενώ παράλληλα συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρνουν το ποδήλατο πιο κοντά στην καθημερινότητα των ανθρώπων και αναδεικνύουν έναν πιο βιώσιμο τρόπο μετακίνησης στις πόλεις.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΕΠΑ - 1η Τηλεδιάσκεψη για &quot;Εξωστρέφεια και Συνεργασία&quot; του UNAI SDG7 Hub Co-Chair
ΚΕΠΑ - 1η Τηλεδιάσκεψη για "Εξωστρέφεια και Συνεργασία" του UNAI SDG7 Hub Co-Chair 12 Μαϊος 2026
Γ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Κοινωνία και επιχειρήσεις ζητούν ουσιαστικές λύσεις απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας 12 Μαϊος 2026
Γ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Κοινωνία και επιχειρήσεις ζητούν ουσιαστικές λύσεις απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ

Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με τερματισμό του 1ου ετάπ στο Αγρίνιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με τερματισμό του 1ου ετάπ στο Αγρίνιο

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της

Ισχυρή συμμαχία Πολιτείας με Περιφέρειες, Δήμους και χορηγούς για τον αναβαθμισμένο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ισχυρή συμμαχία Πολιτείας με Περιφέρειες, Δήμους και χορηγούς για τον αναβαθμισμένο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029

Εντυπωσιακά αποτελέσματα στην απολογιστική παρουσίαση του ΔΕΗ Tour of Hellas 2025 στο Αγρίνιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εντυπωσιακά αποτελέσματα στην απολογιστική παρουσίαση του ΔΕΗ Tour of Hellas 2025 στο Αγρίνιο