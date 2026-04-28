Το συχνό λάθος με τις πρίζες που μπορεί να σας κοστίσει ακριβά

Η ασφάλεια στο σπίτι ξεκινά από τη σωστή χρήση των πριζών. Η υπερφόρτωση δεν αυξάνει μόνο την κατανάλωση, αλλά μπορεί να γίνει και πολύ επικίνδυνη.

Η σύνδεση πολλών ηλεκτρικών συσκευών στην ίδια πρίζα μπορεί να φαίνεται πρακτική, όμως δεν είναι πάντα ασφαλής. Το γεγονός ότι ένα πολύπριζο χωρά πολλές συσκευές δεν σημαίνει ότι μπορεί να τις «σηκώσει» ενεργειακά.

Ορισμένες συσκευές καταναλώνουν πολύ υψηλή ισχύ και όταν λειτουργούν μαζί μπορούν να προκαλέσουν υπερθέρμανση, ακόμη και πυρκαγιά: Ένας βραστήρας μόνος του μπορεί να φτάσει το όριο της πρίζας, ενώ η ταυτόχρονη λειτουργία πλυντηρίου και πλυντηρίου πιάτων ξεπερνά κατά περίπου 1.440 watt το προτεινόμενο όριο.

Αντίθετα, συσκευές χαμηλής κατανάλωσης όπως ψυγεία, ραδιόφωνα ή λάμπες είναι πιο κατάλληλες για κοινή χρήση πρίζας.

Είναι ασφαλής η χρήση διπλής πρίζας;

Παρότι κάθε υποδοχή σε μια διπλή πρίζα είναι συνήθως σχεδιασμένη για φορτίο 13 Ampere, οι ειδικοί δεν συνιστούν τη χρήση δύο συσκευών υψηλής ισχύος ταυτόχρονα.

Αν μία συσκευή καταναλώνει πολλή ενέργεια, καλό είναι στη δεύτερη υποδοχή να συνδέονται μόνο συσκευές χαμηλής κατανάλωσης ή να χρησιμοποιείται διαφορετική πρίζα.

Επιτρέπεται να συνδέουμε το ένα πολύπριζο πάνω στο άλλο;

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: όχι.

Η λεγόμενη «αλυσιδωτή» σύνδεση πολύπριζων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο υπερφόρτωσης και πυρκαγιάς και πρέπει να αποφεύγεται.

Τι ισχύει για τους αντάπτορες πολλαπλών πριζών;

Οι ειδικοί πυρασφάλειας προτιμούν τα πολύπριζα αντί για τους αντάπτορες τύπου block, όταν χρησιμοποιούνται σωστά.

Το βάρος των καλωδίων μπορεί να τραβήξει τον αντάπτορα έξω από την πρίζα, δημιουργώντας αντίσταση και αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερθέρμανσης. Ιδιαίτερα οι πλαστικοί αντάπτορες με πολλές υποδοχές και χωρίς ασφάλεια είναι καλύτερο να αποφεύγονται.

Προσοχή στα φθηνά ηλεκτρικά προϊόντα

Οι ειδικοί προειδοποιούν για τα πολύ φθηνά πολύπριζα που πωλούνται διαδικτυακά - κι όχι μόνο.

Συχνά είναι οικονομικά επειδή δεν πληρούν τα απαραίτητα πρότυπα ασφάλειας. Η αγορά από αξιόπιστους προμηθευτές αποτελεί τον ασφαλέστερο τρόπο προστασίας του σπιτιού και της οικογένειας.

Έρευνες δείχνουν επίσης ότι σε online καταστήματα πωλούνται συχνά παράνομα ή επικίνδυνα ηλεκτρικά προϊόντα, ακόμη και «έξυπνες» συσκευές, γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή πριν από κάθε αγορά.

Πηγή: Which?