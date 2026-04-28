Το συχνό λάθος με τις πρίζες που μπορεί να σας κοστίσει ακριβά

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με το βλέμμα στραμμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη
28/04/2026 - 15:09
myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
28/04/2026 - 14:41
Κ. Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ από το χείλος της χρεωκοπίας επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται εθνικός πρωταθλητής
28/04/2026 - 14:29
Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI
28/04/2026 - 14:25
Η Ελλάδα στην 11η θέση του κόσμου στις περιβαλλοντικές επιδόσεις
28/04/2026 - 12:49
Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
28/04/2026 - 12:38
ΠΟΣΠΗΕ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ
28/04/2026 - 12:02
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συνεργασία με την Airbus Space & Defence
28/04/2026 - 11:29
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ
28/04/2026 - 11:01
Μ. Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ
28/04/2026 - 10:32
Ν. Παπαθανάσης: Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
28/04/2026 - 10:00
Στην Κροατία σήμερα Τρίτη 28 και αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
28/04/2026 - 09:29
Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα
28/04/2026 - 09:26
Η Πρώτη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα – Το ελληνικό παράδειγμα
28/04/2026 - 08:36
Γεραπετρίτης: Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
28/04/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Πρωθυπουργική αμετροέπεια - Βαφτίζοντας «επιτυχία» τη φτώχεια και τα λουκέτα
28/04/2026 - 08:05
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και έκρηξη εξαγωγών τον Μάρτιο
28/04/2026 - 08:04
ΑΔΜΗΕ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ- «Κλειδώνει» έως 350 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης
28/04/2026 - 08:01
Πώς να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας: 5 πρακτικές κινήσεις που κάνουν την διαφορά
28/04/2026 - 12:56
Το συχνό λάθος με τις πρίζες που μπορεί να σας κοστίσει ακριβά
28/04/2026 - 12:55
Το «κρυφό» κουμπί του θερμοστάτη που μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος
28/04/2026 - 12:55
Στο "Greece–France Economic Forum" συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
27/04/2026 - 15:52
Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου
27/04/2026 - 15:49
Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το "Engineering The World 2026"
27/04/2026 - 15:45
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα
27/04/2026 - 15:23
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
27/04/2026 - 15:00
Η θαλάσσια ζωή της Μεσογείου απειλείται άμεσα από τις σεισμικές έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων
27/04/2026 - 14:36
Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία
27/04/2026 - 13:37
Fr. Zanninotti (Enaon EDA): Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου ως πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας και της προσιτότητας
27/04/2026 - 12:58
Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII
27/04/2026 - 12:19

Neven Krcmarek on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 28/04/2026 - 12:55

Η ασφάλεια στο σπίτι ξεκινά από τη σωστή χρήση των πριζών. Η υπερφόρτωση δεν αυξάνει μόνο την κατανάλωση, αλλά μπορεί να γίνει και πολύ επικίνδυνη.

Η σύνδεση πολλών ηλεκτρικών συσκευών στην ίδια πρίζα μπορεί να φαίνεται πρακτική, όμως δεν είναι πάντα ασφαλής. Το γεγονός ότι ένα πολύπριζο χωρά πολλές συσκευές δεν σημαίνει ότι μπορεί να τις «σηκώσει» ενεργειακά.

Ορισμένες συσκευές καταναλώνουν πολύ υψηλή ισχύ και όταν λειτουργούν μαζί μπορούν να προκαλέσουν υπερθέρμανση, ακόμη και πυρκαγιά: Ένας βραστήρας μόνος του μπορεί να φτάσει το όριο της πρίζας, ενώ η ταυτόχρονη λειτουργία πλυντηρίου και πλυντηρίου πιάτων ξεπερνά κατά περίπου 1.440 watt το προτεινόμενο όριο.

Αντίθετα, συσκευές χαμηλής κατανάλωσης όπως ψυγεία, ραδιόφωνα ή λάμπες είναι πιο κατάλληλες για κοινή χρήση πρίζας.

Είναι ασφαλής η χρήση διπλής πρίζας;

Παρότι κάθε υποδοχή σε μια διπλή πρίζα είναι συνήθως σχεδιασμένη για φορτίο 13 Ampere, οι ειδικοί δεν συνιστούν τη χρήση δύο συσκευών υψηλής ισχύος ταυτόχρονα.

Αν μία συσκευή καταναλώνει πολλή ενέργεια, καλό είναι στη δεύτερη υποδοχή να συνδέονται μόνο συσκευές χαμηλής κατανάλωσης ή να χρησιμοποιείται διαφορετική πρίζα.

Επιτρέπεται να συνδέουμε το ένα πολύπριζο πάνω στο άλλο;

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: όχι.

Η λεγόμενη «αλυσιδωτή» σύνδεση πολύπριζων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο υπερφόρτωσης και πυρκαγιάς και πρέπει να αποφεύγεται.

Τι ισχύει για τους αντάπτορες πολλαπλών πριζών;

Οι ειδικοί πυρασφάλειας προτιμούν τα πολύπριζα αντί για τους αντάπτορες τύπου block, όταν χρησιμοποιούνται σωστά.

Το βάρος των καλωδίων μπορεί να τραβήξει τον αντάπτορα έξω από την πρίζα, δημιουργώντας αντίσταση και αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερθέρμανσης. Ιδιαίτερα οι πλαστικοί αντάπτορες με πολλές υποδοχές και χωρίς ασφάλεια είναι καλύτερο να αποφεύγονται.

Προσοχή στα φθηνά ηλεκτρικά προϊόντα

Οι ειδικοί προειδοποιούν για τα πολύ φθηνά πολύπριζα που πωλούνται διαδικτυακά - κι όχι μόνο.

Συχνά είναι οικονομικά επειδή δεν πληρούν τα απαραίτητα πρότυπα ασφάλειας. Η αγορά από αξιόπιστους προμηθευτές αποτελεί τον ασφαλέστερο τρόπο προστασίας του σπιτιού και της οικογένειας.

Έρευνες δείχνουν επίσης ότι σε online καταστήματα πωλούνται συχνά παράνομα ή επικίνδυνα ηλεκτρικά προϊόντα, ακόμη και «έξυπνες» συσκευές, γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή πριν από κάθε αγορά.

Πηγή: Which?

Τελευταία τροποποίηση στις 28/04/2026 - 12:55

