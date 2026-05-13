Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
13/05/2026 - 13:05
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
13/05/2026 - 12:23
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
13/05/2026 - 11:54
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
13/05/2026 - 11:21
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
13/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
13/05/2026 - 10:27
«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
13/05/2026 - 10:00
ΕΒΕΘ: Ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών
13/05/2026 - 09:35
Fuel Pass III: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι και 113 εκατ. ευρώ για την απορρόφηση των πιέσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή
13/05/2026 - 09:25
Δυναμική παρουσία της ΠΟΣΠΗΕΦ στις εργασίες του SolarPower Summit 2026 και τη Γενική Συνέλευση της SolarPower Europe στις Βρυξέλλες
13/05/2026 - 09:21
Περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη για την Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία
13/05/2026 - 08:38
3ο CRI Lunch Discussion: Βέλτιστες πρακτικές προς τη Βιωσιμότητα για τον Δημόσιο Τομέα και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
13/05/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι ελεγχόμενοι παριστάνουν τους εγγυητές
13/05/2026 - 08:12
Ενέργεια και λιπάσματα: Ο φόβος νέου κύματος ανατιμήσεων και το σχέδιο στήριξης- Τέλη Μαΐου η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις
13/05/2026 - 08:06
«Pivot» της ΔΕΗ στο Q1- Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ
13/05/2026 - 08:00
Μπορεί ένα φορητό κλιματιστικό να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;
13/05/2026 - 06:49
Η συσκευή που, αν μείνει στην πρίζα τη νύχτα, ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος
13/05/2026 - 06:49
Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων
12/05/2026 - 15:27
Στρατηγικός οικονομικός και ενεργειακός κόμβος η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη «ματιά» διπλωματών
12/05/2026 - 15:35
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
12/05/2026 - 15:24
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
12/05/2026 - 15:22
Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
12/05/2026 - 14:47
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού
12/05/2026 - 14:11
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
12/05/2026 - 13:38
Δωρεά περιπολικών και μοτοσικλετών από τον Όμιλο ΔΕΗ στην Άμεση Δράση Αττικής
12/05/2026 - 13:09
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
12/05/2026 - 12:40
Στη Λευκωσία ο Σταύρος Παπασταύρου για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
12/05/2026 - 12:12
Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος
12/05/2026 - 11:55
Motor Oil: Νέος Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας ο Σπυρίδων Σβορώνος
12/05/2026 - 10:52
ΕΕ: Νέα νομοθεσία τίθεται σε ισχύ για την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο

Τετάρτη, 13/05/2026 - 10:51
Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για αστικές αναπλάσεις στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, ύψους 1,85 εκατ. ευρώ

Τις προγραμματικές συμβάσεις για την υλοποίηση δύο σημαντικών αναπλάσεων στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, με συνολικό προϋπολογισμό 1,85 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τον Δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, η πρώτη σύμβαση αφορά στην ανάπλαση του Οικογενειακού Πάρκου «208», με χρηματοδότηση 1,57 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η προμήθεια αστικού εξοπλισμού (κιόσκια, πέργκολες, καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, περίφραξη, φωτιστικά), εξοπλισμών υπαίθριας άσκησης και παιδικής χαράς, οριοθέτηση πάρκου σκύλων, νέες φυτεύσεις πρασίνου και τοποθέτηση σύγχρονου αρδευτικού συστήματος. Στόχος είναι η αισθητική και η λειτουργική αναβάθμιση πάρκου, έκτασης 6 στρεμμάτων, ώστε να είναι ένας δημόσιος ανοικτός χώρος αναψυχής και κοινωνικοποίησης για κάθε ηλικιακή ομάδα, πλήρως προσβάσιμος από ΑμεΑ και άτομα με κινητικά προβλήματα.

Η δεύτερη προγραμματική σύμβαση αφορά στην εκτέλεση επειγουσών επισκευών στον ανισόπεδο κόμβο στο πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο του Ελληνικού, προϋπολογισμού 280.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Οι εργασίες επισκευής στοχεύουν στην ενίσχυση της ασφάλειας οδηγών και πεζών, με την καθαίρεση σαθρών τμημάτων της οδογέφυρας και την αναστολή της διάβρωσης που έχει αρχίσει να παρατηρείται σε κάποια σημεία της, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί συντήρηση για την αντιμετώπιση των φθορών που έχουν παρουσιαστεί, καθώς και αποξήλωση παλαιών κατεστραμμένων κιγκλιδωμάτων πεζών και τοποθέτηση καινούργιων.

Μετά την υπογραφή των συμβάσεων, ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε: «Στην Περιφέρεια Αττικής υλοποιούμε με συνέπεια έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που μετατρέπει κάθε δέσμευση σε μετρήσιμο έργο για την καθημερινότητα των πολιτών. Οι αστικές αναπλάσεις, η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας δεν είναι για εμάς αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά κεντρικοί πυλώνες μιας συνολικής στρατηγικής για μια πιο λειτουργική, πιο ανθρώπινη και πιο ασφαλή Αττική. Στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, σε στενή και παραγωγική συνεργασία με τον φίλο Δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο, προχωράμε βήμα-βήμα σε ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων που αλλάζει ουσιαστικά την εικόνα της πόλης: από το Πάρκο ‘208’ και το Μαρίνειο Μορφωτικό Κέντρο, έως έργα ενεργειακής αναβάθμισης, κοινωνικών υποδομών και κρίσιμων οδικών παρεμβάσεων. Με σχέδιο, ταχύτητα και ευθύνη, επενδύουμε σε έργα που προστατεύουν, αναβαθμίζουν και επιστρέφουν στους πολίτες δημόσιους χώρους και υποδομές αντάξιες των αναγκών τους. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση: λιγότερα λόγια, περισσότερα απτά αποτελέσματα».

Από πλευράς του ο κ. Κωνσταντάτος δήλωσε: «Με τη στήριξη του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, βάλαμε την υπογραφή σε δύο μεγάλα έργα, που δεν αφορούν μόνο τον Δήμο μας, αλλά την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών.
Το πρώτο αφορά στη γέφυρα του πρώην Αεροδρομίου στο Ελληνικό, ένα κρατικό έργο της δεκαετίας του 1960, που είχε αφεθεί για δεκαετίες στη φθορά και την εγκατάλειψη – παρά το γεγονός ότι από το συγκεκριμένο σημείο της Λ. Βουλιαγμένης διέρχονται καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα και πεζοί. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ενώνουμε τις δυνάμεις μας, δίνοντας λύση στο μακροχρόνιο πρόβλημα συντήρησης της γέφυρας.
Το δεύτερο αφορά στο Πάρκο 208, έναν πνεύμονα αστικού πρασίνου που κατασκευάστηκε το 2017, αλλά καταστράφηκε από βανδαλισμούς και κακή χρήση. Με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας, θα παραδώσουμε ξανά στην κοινωνία έναν ριζικά ανακαινισμένο δημόσιο χώρο, λειτουργικό και ασφαλή, μια όαση πρασίνου και αναψυχής για τους πολίτες όχι μόνο της Αργυρούπολης, αλλά και άλλων δήμων.
Ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά τον Περιφερειάρχη και όλους τους συνεργάτες του που έτρεξαν άμεσα τις διαδικασίες»

Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης παραβρέθηκε η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής, Μαίρη Μίσκα.

Περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη για την Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία
Copernicus: Η επιστροφή του Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά στα χρονικά
Περιφέρεια Αττικής: Προγραμματική σύμβαση για αναβάθμιση δημόσιων χώρων και κτηρίων στον Δήμο Νίκαιας – Ρέντη, ύψους 2,11 εκατ. ευρώ
Νίκος Χαρδαλιάς: Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική
Επεκτείνεται σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Γρεβενά και Θεσπρωτία η ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μεταξύ των 300 π
Η Πρώτη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα – Το ελληνικό παράδειγμα
