Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
ΕΒΕΘ: Ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών
Fuel Pass III: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι και 113 εκατ. ευρώ για την απορρόφηση των πιέσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή
Δυναμική παρουσία της ΠΟΣΠΗΕΦ στις εργασίες του SolarPower Summit 2026 και τη Γενική Συνέλευση της SolarPower Europe στις Βρυξέλλες
Περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη για την Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία
3ο CRI Lunch Discussion: Βέλτιστες πρακτικές προς τη Βιωσιμότητα για τον Δημόσιο Τομέα και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι ελεγχόμενοι παριστάνουν τους εγγυητές
Ενέργεια και λιπάσματα: Ο φόβος νέου κύματος ανατιμήσεων και το σχέδιο στήριξης- Τέλη Μαΐου η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις
«Pivot» της ΔΕΗ στο Q1- Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ
Μπορεί ένα φορητό κλιματιστικό να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;
Η συσκευή που, αν μείνει στην πρίζα τη νύχτα, ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος
Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων
Στρατηγικός οικονομικός και ενεργειακός κόμβος η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη «ματιά» διπλωματών
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
Δωρεά περιπολικών και μοτοσικλετών από τον Όμιλο ΔΕΗ στην Άμεση Δράση Αττικής
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
Στη Λευκωσία ο Σταύρος Παπασταύρου για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος
Motor Oil: Νέος Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας ο Σπυρίδων Σβορώνος
ΕΕ: Νέα νομοθεσία τίθεται σε ισχύ για την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση

Newsroom
Τετάρτη, 13/05/2026 - 11:21
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το τριήμερο σεμινάριο με θέμα την «Υδροκίνηση στην Φλώρινα» που διοργάνωσαν τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Μελίτης και Φιλιατών Θεσπρωτίας, με την υποστήριξη της NANKO Ενέργεια στην Φλώρινα στις 8, 9 και 10 Μαΐου 2026.

Η εκδήλωση είχε ως στόχο την ανάδειξη της αξίας του νερού ως φυσικού πόρου, της ιστορικής και σύγχρονης αξιοποίησής του, καθώς και του ρόλου των υδροηλεκτρικών έργων στην παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, ο Κοσμάς Κασίμης, Μηχανολόγος, Μηχανικός ΕΜΠ εκπροσωπώντας τη NANKO Ενέργεια, παρουσίασε τη δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα των υδροηλεκτρικών έργων, εξηγώντας με απλό και τεκμηριωμένο τρόπο τη λειτουργία τους, τα οφέλη τους και τη συμβολή τους στο ενεργειακό σύστημα και στις τοπικές κοινωνίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι τα υδροηλεκτρικά έργα, όταν σχεδιάζονται και λειτουργούν με υπευθυνότητα, δεν αποτελούν απειλή για το φυσικό περιβάλλον ή τις τοπικές κοινωνίες. Αντίθετα, μπορούν να συμβάλουν στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας, στην αντιπλημμυρική προστασία και στη δημιουργία θετικού αποτυπώματος στις περιοχές όπου αναπτύσσονται.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν υδροηλεκτρικό σταθμό της NANKO στη Φλώρινα, γνωρίζοντας από κοντά τον τρόπο λειτουργίας του και συνομιλώντας με τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά στο έργο. Η επίσκεψη αποτέλεσε μια ουσιαστική βιωματική εμπειρία, αναδεικνύοντας τη σύνδεση ανάμεσα στη γνώση, στην τεχνολογία, στο περιβάλλον και στην τοπική ανάπτυξη.

Η NANKO Ενέργεια ευχαριστεί θερμά το ΚΕΠΕΑ Φιλιατών - Θεσπρωτίας για την πρόσκληση και την άψογη συνεργασία, καθώς και όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση. Η εταιρεία παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην υπεύθυνη ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με σεβασμό στο περιβάλλον, στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και στη σημασία της ενημέρωσης των νέων γενιών.

ΕΒΕΘ: Ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών 13 Μαϊος 2026
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
Η NANKO Ενέργεια ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με την απόκτηση αιολικού πάρκου 22MW στη Δράμα
MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή 3 ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
Πέτη Πέρκα: Η κοινότητα Αχλάδας Φλώρινας σε Ομηρία: Η Πολιτεία Απούσα, οι Κάτοικοι Απροστάτευτοι
Επίκαιρη ερώτηση της Πέτης Πέρκα για την κοινότητα Αχλάδας Φλώρινας
Π. Πέρκα: Αδιαφάνεια, καθυστερήσεις και κίνδυνος ενεργειακής ανασφάλειας στη Φλώρινα λόγω του αδιεξόδου στο έργο φυσικού αερίου
