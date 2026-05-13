Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το τριήμερο σεμινάριο με θέμα την «Υδροκίνηση στην Φλώρινα» που διοργάνωσαν τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Μελίτης και Φιλιατών Θεσπρωτίας, με την υποστήριξη της NANKO Ενέργεια στην Φλώρινα στις 8, 9 και 10 Μαΐου 2026.

Η εκδήλωση είχε ως στόχο την ανάδειξη της αξίας του νερού ως φυσικού πόρου, της ιστορικής και σύγχρονης αξιοποίησής του, καθώς και του ρόλου των υδροηλεκτρικών έργων στην παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, ο Κοσμάς Κασίμης, Μηχανολόγος, Μηχανικός ΕΜΠ εκπροσωπώντας τη NANKO Ενέργεια, παρουσίασε τη δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα των υδροηλεκτρικών έργων, εξηγώντας με απλό και τεκμηριωμένο τρόπο τη λειτουργία τους, τα οφέλη τους και τη συμβολή τους στο ενεργειακό σύστημα και στις τοπικές κοινωνίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι τα υδροηλεκτρικά έργα, όταν σχεδιάζονται και λειτουργούν με υπευθυνότητα, δεν αποτελούν απειλή για το φυσικό περιβάλλον ή τις τοπικές κοινωνίες. Αντίθετα, μπορούν να συμβάλουν στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας, στην αντιπλημμυρική προστασία και στη δημιουργία θετικού αποτυπώματος στις περιοχές όπου αναπτύσσονται.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν υδροηλεκτρικό σταθμό της NANKO στη Φλώρινα, γνωρίζοντας από κοντά τον τρόπο λειτουργίας του και συνομιλώντας με τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά στο έργο. Η επίσκεψη αποτέλεσε μια ουσιαστική βιωματική εμπειρία, αναδεικνύοντας τη σύνδεση ανάμεσα στη γνώση, στην τεχνολογία, στο περιβάλλον και στην τοπική ανάπτυξη.

Η NANKO Ενέργεια ευχαριστεί θερμά το ΚΕΠΕΑ Φιλιατών - Θεσπρωτίας για την πρόσκληση και την άψογη συνεργασία, καθώς και όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση. Η εταιρεία παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην υπεύθυνη ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με σεβασμό στο περιβάλλον, στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και στη σημασία της ενημέρωσης των νέων γενιών.

