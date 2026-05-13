Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
13/05/2026 - 13:05
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
13/05/2026 - 12:23
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
13/05/2026 - 11:54
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
13/05/2026 - 11:21
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
13/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
13/05/2026 - 10:27
«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
13/05/2026 - 10:00
ΕΒΕΘ: Ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών
13/05/2026 - 09:35
Fuel Pass III: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι και 113 εκατ. ευρώ για την απορρόφηση των πιέσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή
13/05/2026 - 09:25
Δυναμική παρουσία της ΠΟΣΠΗΕΦ στις εργασίες του SolarPower Summit 2026 και τη Γενική Συνέλευση της SolarPower Europe στις Βρυξέλλες
13/05/2026 - 09:21
Περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη για την Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία
13/05/2026 - 08:38
3ο CRI Lunch Discussion: Βέλτιστες πρακτικές προς τη Βιωσιμότητα για τον Δημόσιο Τομέα και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
13/05/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι ελεγχόμενοι παριστάνουν τους εγγυητές
13/05/2026 - 08:12
Ενέργεια και λιπάσματα: Ο φόβος νέου κύματος ανατιμήσεων και το σχέδιο στήριξης- Τέλη Μαΐου η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις
13/05/2026 - 08:06
«Pivot» της ΔΕΗ στο Q1- Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ
13/05/2026 - 08:00
Μπορεί ένα φορητό κλιματιστικό να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;
13/05/2026 - 06:49
Η συσκευή που, αν μείνει στην πρίζα τη νύχτα, ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος
13/05/2026 - 06:49
Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων
12/05/2026 - 15:27
Στρατηγικός οικονομικός και ενεργειακός κόμβος η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη «ματιά» διπλωματών
12/05/2026 - 15:35
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
12/05/2026 - 15:24
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
12/05/2026 - 15:22
Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
12/05/2026 - 14:47
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού
12/05/2026 - 14:11
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
12/05/2026 - 13:38
Δωρεά περιπολικών και μοτοσικλετών από τον Όμιλο ΔΕΗ στην Άμεση Δράση Αττικής
12/05/2026 - 13:09
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
12/05/2026 - 12:40
Στη Λευκωσία ο Σταύρος Παπασταύρου για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
12/05/2026 - 12:12
Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος
12/05/2026 - 11:55
Motor Oil: Νέος Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας ο Σπυρίδων Σβορώνος
12/05/2026 - 11:22
ΕΕ: Νέα νομοθεσία τίθεται σε ισχύ για την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων
12/05/2026 - 10:52

Δυναμική παρουσία της ΠΟΣΠΗΕΦ στις εργασίες του SolarPower Summit 2026 και τη Γενική Συνέλευση της SolarPower Europe στις Βρυξέλλες

Τετάρτη, 13/05/2026 - 09:21
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διεργασίες του κλάδου της ηλιακής ενέργειας, που πραγματοποιήθηκαν στις 5-7 Μαΐου 2026 στις Βρυξέλλες.

Η Ομοσπονδία έδωσε το «παρών» στο SolarPower Summit 2026, το ετήσιο ορόσημο του οργανισμού SolarPower Europe, το οποίο συγκέντρωσε 520 συμμετέχοντες από 33 χώρες και 102 ομιλητές, καθώς και στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του φορέα. Την ΠΟΣΠΗΕΦ εκπροσώπησαν ο Αντιπρόεδρος, κ. Άρης Νίκας, και ο Γενικός Γραμματέας, κ. Γιάννης Κυανίδης.

Ενημέρωση και Δικτύωση στο SolarPower Summit

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΠΗΕΦ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά για τις τελευταίες τεχνολογικές και θεσμικές εξελίξεις στον τομέα των Φωτοβολταϊκών, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες λύσεις Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (Storage), οι οποίες αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ενεργειακής μετάβασης. Παράλληλα, στο πλαίσιο των εργασιών, πραγματοποιήθηκαν επαφές με εκπροσώπους αντίστοιχων φορέων από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συμμετοχή στις εκλογές και συνάντηση με τη νέα Πρόεδρο

Η ΠΟΣΠΗΕΦ συμμετείχε ενεργά στη Γενική Συνέλευση και στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της SolarPower Europe. Στο περιθώριο της διαδικασίας, οι κ.κ. Νίκας και Κυανίδης συναντήθηκαν με τη νεοεκλεγείσα Πρόεδρο του οργανισμού, κα. Barbara Flesche (Executive Vice President της Statkraft), την οποία συνεχάρησαν για την εκλογή της.

Στη συνομιλία τους, τονίστηκε η σημασία της κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την επιτάχυνση των επενδύσεων στην ηλιακή ενέργεια και η ανάγκη υποστήριξης των παραγωγών στις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Η συμμετοχή της ΠΟΣΠΗΕΦ στις Βρυξέλλες επιβεβαιώνει τον εξωστρεφή προσανατολισμό της Ομοσπονδίας και τη δέσμευσή της να εκπροσωπεί δυναμικά τα συμφέροντα των Ελλήνων παραγωγών στο κέντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων.

