Δυναμική παρουσία της ΠΟΣΠΗΕΦ στις εργασίες του SolarPower Summit 2026 και τη Γενική Συνέλευση της SolarPower Europe στις Βρυξέλλες

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διεργασίες του κλάδου της ηλιακής ενέργειας, που πραγματοποιήθηκαν στις 5-7 Μαΐου 2026 στις Βρυξέλλες.

Η Ομοσπονδία έδωσε το «παρών» στο SolarPower Summit 2026, το ετήσιο ορόσημο του οργανισμού SolarPower Europe, το οποίο συγκέντρωσε 520 συμμετέχοντες από 33 χώρες και 102 ομιλητές, καθώς και στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του φορέα. Την ΠΟΣΠΗΕΦ εκπροσώπησαν ο Αντιπρόεδρος, κ. Άρης Νίκας, και ο Γενικός Γραμματέας, κ. Γιάννης Κυανίδης.

Ενημέρωση και Δικτύωση στο SolarPower Summit

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΠΗΕΦ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά για τις τελευταίες τεχνολογικές και θεσμικές εξελίξεις στον τομέα των Φωτοβολταϊκών, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες λύσεις Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (Storage), οι οποίες αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ενεργειακής μετάβασης. Παράλληλα, στο πλαίσιο των εργασιών, πραγματοποιήθηκαν επαφές με εκπροσώπους αντίστοιχων φορέων από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συμμετοχή στις εκλογές και συνάντηση με τη νέα Πρόεδρο

Η ΠΟΣΠΗΕΦ συμμετείχε ενεργά στη Γενική Συνέλευση και στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της SolarPower Europe. Στο περιθώριο της διαδικασίας, οι κ.κ. Νίκας και Κυανίδης συναντήθηκαν με τη νεοεκλεγείσα Πρόεδρο του οργανισμού, κα. Barbara Flesche (Executive Vice President της Statkraft), την οποία συνεχάρησαν για την εκλογή της.

Στη συνομιλία τους, τονίστηκε η σημασία της κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την επιτάχυνση των επενδύσεων στην ηλιακή ενέργεια και η ανάγκη υποστήριξης των παραγωγών στις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Η συμμετοχή της ΠΟΣΠΗΕΦ στις Βρυξέλλες επιβεβαιώνει τον εξωστρεφή προσανατολισμό της Ομοσπονδίας και τη δέσμευσή της να εκπροσωπεί δυναμικά τα συμφέροντα των Ελλήνων παραγωγών στο κέντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων.