Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
Newsroom
Τετάρτη, 13/05/2026 - 11:54
Newsroom
Τετάρτη, 13/05/2026 - 11:54
Αναφορικά με την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς ιδίως αναφορικά με τις μεθόδους υπολογισμού του Φορτίου Αναφοράς των αιολικών σταθμών, βάσει της θεωρητικής μέγιστης παραγωγής τους με τη χρήση των ανεμολογικών δεδομένων του σταθμού και των καμπυλών ισχύος των ανεμογεννητριών όπως αυτές παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Επισυνάπτεται η σχετική εισήγηση του Διαχειριστή και επικαιροποιημένο σχέδιο της μεθοδολογίας, στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι πρόσφατες επικαιροποιήσεις αυτής, σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΑΕΥ Ε-21/2026 (Β΄997).

Επιπρόσθετα, ο Διαχειριστής προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 18.6 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης «Διαβίβαση πληροφοριών στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης» με την προσθήκη νέας περίπτωσης στις παραγράφους 2 και 3 ως εξής: “για κάθε χαρτοφυλάκιο με Μονάδες ΑΠΕ, το Φορτίο Αναφοράς για τις Μονάδες ΑΠΕ οι οποίες συνδέονται στο δίκτυο Μέσης ή Χαμηλής Τάσης“.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/199, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων που εξ ορισμού επιδιώκονται και επιτυγχάνονται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η Αρχή θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.

Σχετικά έγγραφα:

  1. Το από 05.12.2025 (ΔΝΣ/21781, ΡΑΑΕΥ Ι-407188) έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς
  1. Προτεινόμενο σχέδιο Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς με επισήμανση αλλαγών σε σχέση με την ισχύουσα μεθοδολογία (Απόφαση Ε-21/2026, Β΄997)
