Η συσκευή που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε στην πρίζα

Ορισμένες συσκευές είναι καλό να αποσυνδέονται από την πρίζα μετά από κάθε χρήση. Τι ισχύει με την φρυγανιέρα.

Μπορεί η συμβουλή να αποσυνδέετε τις συσκευές όταν δεν τις χρησιμοποιείτε να σας ακούγεται παλιομοδίτικη, όμως αυτό δεν σημαίνει πως έχει χάσει την εγκυρότητά της.

Το Southern Living εξηγεί γιατί πρέπει να αποσυνδέετε τη φρυγανιέρα σας ανάμεσα στις χρήσεις - και τι άλλο μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσετε το σπίτι σας ασφαλές.

Γιατί πρέπει να αποσυνδέετε τη φρυγανιέρα σας μεταξύ των χρήσεων

Οι φρυγανιέρες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές

Η αμερικάνικη Υπηρεσία Πυροσβεστικής συμβουλεύει τους ιδιοκτήτες κατοικιών να αποσυνδέουν μικρές συσκευές όπως οι φρυγανιέρες κάθε φορά που δεν χρησιμοποιούνται.

Παρότι οι σύγχρονες φρυγανιέρες διαθέτουν μηχανισμό αποτροπής μπλοκαρίσματος, στο παρελθόν έχουν υπάρξει ανακλήσεις προϊόντων για φρυγανιέρες που ενεργοποιήθηκαν απροσδόκητα ή παρέμειναν σε λειτουργία.

Οι φρυγανιέρες εξάλλου γεμίζουν με εύφλεκτα ψίχουλα και, αν το θερμαντικό στοιχείο παρουσιάσει δυσλειτουργία ενώ λείπετε από το σπίτι, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Οι καταιγίδες μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις συσκευές

Ένα χτύπημα κεραυνού μπορεί να προκαλέσει υπέρταση στο ηλεκτρικό δίκτυο του σπιτιού και να καταστρέψει τις συσκευές σας. Για τον λόγο αυτό, είναι καλή ιδέα να αποσυνδέετε τη φρυγανιέρα και όλες τις μικρές συσκευές πριν από μια καταιγίδα (αποφύγετε όμως να το κάνετε όταν η καταιγίδα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη).

Οι συσκευές πάγκου καταναλώνουν ενέργεια

Τα ρολόγια και τα χειριστήρια αφής δεν είναι τόσο συνηθισμένα στις φρυγανιέρες όσο στις καφετιέρες, αλλά αν η δική σας διαθέτει τέτοιες λειτουργίες, καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια όλο το 24ωρο. Ευτυχώς, οι σύγχρονες συσκευές χρησιμοποιούν πολύ λιγότερη ενέργεια σε κατάσταση αναμονής σε σχέση με παλαιότερα. Παρ’ όλα αυτά, η αποσύνδεση της φρυγανιέρας εξοικονομεί κάποια ενέργεια.

Περισσότερες συμβουλές ασφάλειας για τη φρυγανιέρα: