Motor Oil: Ορισμός Γενικών Διευθυντών, ανακοίνωση αποχώρησης διευθυντικού στελέχους
04/05/2026 - 10:40
Ο Όμιλος TITAN ολοκληρώνει την εξαγορά της Keystone Cement στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
04/05/2026 - 10:05
Στ. Παπασταύρου: Κάνουμε πράξη την ενεργειακή δημοκρατία. Υλοποιούμε στη Δυτική Ελλάδα το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα
04/05/2026 - 09:44
Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα να συνοδεύει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ
04/05/2026 - 09:17
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» ανοικτά των ΗΑΕ
04/05/2026 - 08:56
Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι ενεργειακός πρωταθλητής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
04/05/2026 - 08:46
ΠΑΣΟΚ: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών
04/05/2026 - 08:33
Επεκτείνεται σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Γρεβενά και Θεσπρωτία η ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας
04/05/2026 - 08:24
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κέρδισε τον διαγωνισμό της Bulgartransgaz για την προμήθεια LNG
04/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Το τραπεζικό «πάρτι» των δισ. και τα «ψιλά γράμματα» του πρωθυπουργού
04/05/2026 - 08:12
Ηλεκτροκίνηση: Επιταχύνει η ΔΕΗ την ανάπτυξη ταχυφορτιστών σε Ελλάδα και Ρουμανία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
04/05/2026 - 08:09
Ρεύμα: Ετοιμάζονται οι πάροχοι για τη νέα αγορά εξοικονόμησης με δόσεις στους λογαριασμούς
04/05/2026 - 08:06
Η συσκευή που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε στην πρίζα
04/05/2026 - 06:51
Μην περιμένετε τον καύσωνα: Τι πρέπει να ελέγξετε σήμερα στο κλιματιστικό σας
04/05/2026 - 06:51
7 εύκολοι τρόποι να διατηρήσετε το σπίτι δροσερό
04/05/2026 - 06:52
Γιάννης Τριήρης: Πόσο μακριά είμαστε από τον εφιάλτη της πλήρους φτωχοποίησης;
03/05/2026 - 08:01
Η αγορά πετρελαίου μπροστά στην πραγματικότητα του Ορμούζ
30/04/2026 - 15:51
Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των νοικοκυριών
30/04/2026 - 15:48
Η ΕΛΕΤΑΕΝ προκηρύσσει την φετινή Υποτροφία "Αρθούρος Ζερβός"
30/04/2026 - 15:44
Τροπολογία ΥΠΕΝ για αναστολή οικοδομικών αδειών σε περιοχές που εκπονείται ΕΠΣ και σε εκτός σχεδίου περιοχές της Μήλου
30/04/2026 - 15:43
HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns”
30/04/2026 - 15:41
Πέτη Πέρκα: Απούσα η Ελλάδα από τη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα
30/04/2026 - 15:40
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού 2015/1222
30/04/2026 - 15:37
Γ. Μανιάτης: Δικαιώθηκε ο αγώνας μας στην ΕΕ για τα Ηλιακά Θερμικά
30/04/2026 - 15:13
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μεταξύ των 300 πόλεων παγκοσμίως που χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα Bloomberg Philanthropies για νεανικές δράσεις για το κλίμα
30/04/2026 - 15:10
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το 1ο τρίμηνο του έτους 2026
30/04/2026 - 14:36
Φατίχ Μπιρόλ: Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
30/04/2026 - 14:34
Ο Α. Βλαμάκης για την ΕΛΕΤΑΕΝ στο workshop “Good Practices and Challenges in Environmental Permitting for RES and BESS Projects”
30/04/2026 - 14:24
H AKTOR LNG USA και η ALUMINIJ της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης υπέγραψαν εικοσαετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
30/04/2026 - 14:17
Μνημόνιο Συνεργασίας Grid Telecom – 4iG για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο
30/04/2026 - 14:06

Η συσκευή που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε στην πρίζα
Newsroom
Δευτέρα, 04/05/2026 - 06:51

Ορισμένες συσκευές είναι καλό να αποσυνδέονται από την πρίζα μετά από κάθε χρήση. Τι ισχύει με την φρυγανιέρα.

Μπορεί η συμβουλή να αποσυνδέετε τις συσκευές όταν δεν τις χρησιμοποιείτε να σας ακούγεται παλιομοδίτικη, όμως αυτό δεν σημαίνει πως έχει χάσει την εγκυρότητά της.

Το Southern Living εξηγεί γιατί πρέπει να αποσυνδέετε τη φρυγανιέρα σας ανάμεσα στις χρήσεις - και τι άλλο μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσετε το σπίτι σας ασφαλές.

Γιατί πρέπει να αποσυνδέετε τη φρυγανιέρα σας μεταξύ των χρήσεων

Οι φρυγανιέρες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές

Η αμερικάνικη Υπηρεσία Πυροσβεστικής συμβουλεύει τους ιδιοκτήτες κατοικιών να αποσυνδέουν μικρές συσκευές όπως οι φρυγανιέρες κάθε φορά που δεν χρησιμοποιούνται.

Παρότι οι σύγχρονες φρυγανιέρες διαθέτουν μηχανισμό αποτροπής μπλοκαρίσματος, στο παρελθόν έχουν υπάρξει ανακλήσεις προϊόντων για φρυγανιέρες που ενεργοποιήθηκαν απροσδόκητα ή παρέμειναν σε λειτουργία.

Οι φρυγανιέρες εξάλλου γεμίζουν με εύφλεκτα ψίχουλα και, αν το θερμαντικό στοιχείο παρουσιάσει δυσλειτουργία ενώ λείπετε από το σπίτι, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Οι καταιγίδες μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις συσκευές

Ένα χτύπημα κεραυνού μπορεί να προκαλέσει υπέρταση στο ηλεκτρικό δίκτυο του σπιτιού και να καταστρέψει τις συσκευές σας. Για τον λόγο αυτό, είναι καλή ιδέα να αποσυνδέετε τη φρυγανιέρα και όλες τις μικρές συσκευές πριν από μια καταιγίδα (αποφύγετε όμως να το κάνετε όταν η καταιγίδα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη).

Οι συσκευές πάγκου καταναλώνουν ενέργεια

Τα ρολόγια και τα χειριστήρια αφής δεν είναι τόσο συνηθισμένα στις φρυγανιέρες όσο στις καφετιέρες, αλλά αν η δική σας διαθέτει τέτοιες λειτουργίες, καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια όλο το 24ωρο. Ευτυχώς, οι σύγχρονες συσκευές χρησιμοποιούν πολύ λιγότερη ενέργεια σε κατάσταση αναμονής σε σχέση με παλαιότερα. Παρ’ όλα αυτά, η αποσύνδεση της φρυγανιέρας εξοικονομεί κάποια ενέργεια.

Περισσότερες συμβουλές ασφάλειας για τη φρυγανιέρα:

  • Καθαρίζετε τακτικά τη φρυγανιέρα απομακρύνοντας ψίχουλα από το εσωτερικό (πάντα να αποσυνδέετε τη φρυγανιέρα πριν από τον καθαρισμό).
  • Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε φθορά στο καλώδιο ή στο φις, αντικαταστήστε αμέσως τη φρυγανιέρα.
  • Να συνδέετε πάντα τη φρυγανιέρα σε πρίζα κατάλληλη για μικρές ηλεκτρικές συσκευές και να μη χρησιμοποιείτε ποτέ προέκταση καλωδίου.
  • Μην υπερφορτώνετε μια πρίζα συνδέοντας περισσότερες συσκευές από όσες μπορεί να υποστηρίξει.
Τελευταία τροποποίηση στις 04/05/2026 - 06:51

