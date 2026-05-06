Η Cyclon υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Matteo Fontana στο Ράλλυ Πορτογαλίας

Η Cyclon, μέλος του Ομίλου Motor Oil, επιστρέφει δυναμικά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) για το 2026, ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Πρωταθλητή WRC3, Matteo Fontana. Η συνεργασία περιλαμβάνει τρεις από τους πλέον απαιτητικούς χωμάτινους αγώνες της σεζόν: το Ράλλυ Πορτογαλίας (7–10 Μαΐου), το Ράλλυ Ακρόπολις (25–28 Ιουνίου) και το Ράλλυ Ιταλίας-Σαρδηνίας (1–4 Οκτωβρίου).

Έννοιες όπως ένταση, δυναμισμός, ανθεκτικότητα και αξιοπιστία αποτελούν κοινό DNA τόσο της Cyclon όσο και του κόσμου των Ράλλυ, μια σχέση που αποτυπώνεται με τον πληρέστερο τρόπο σε αυτή τη νέα συνεργασία.

Ο 23χρονος Ιταλός Matteo Fontana είναι ένα από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα στη διεθνή σκηνή των Ράλλυ. Με αγωνιστικό DNA στο αίμα -τόσο ο παππούς του Luigi όσο και ο πατέρας του Corrado είναι καταξιωμένοι οδηγοί με τίτλους στην Ιταλία- ο Matteo έκανε το ντεμπούτο του στο WRC το 2023 και από τότε σημειώνει σταθερά ανοδική πορεία. Το 2024 κατέκτησε τη νίκη στην κατηγορία Rally3 του Ράλλυ Ακρόπολις, ενώ το 2025, πάντα με συνοδηγό τον Alessandro Arnaboldi, στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής WRC3, με 5 νίκες στη διάρκεια της σεζόν. Η χρονιά του 2026 ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο: στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο, το δίδυμο Fontana-Arnaboldi σημείωσε δύο φορές τον ταχύτερο χρόνο στη γενική κατάταξη με το Ford Fiesta Rally3, ένα επίτευγμα πρωτοφανές στην ιστορία του WRC.

Ο 6ος γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ διεξάγεται στις 7–10 Μαΐου 2026, στο Matosinhos του Porto. Πρόκειται για έναν από τους πιο εμβληματικούς αγώνες του θεσμού, με συνεχή παρουσία στο WRC από την ίδρυσή του το 1973. Τα πληρώματα θα αντιμετωπίσουν 23 ειδικές διαδρομές συνολικού αγωνιστικού μήκους 345,14 χιλιομέτρων.

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των ειδικών διαδρομών στο Ράλλυ Πορτογαλίας είναι η μεταβολή του οδοστρώματος καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα: το αρχικά μαλακό και αμμώδες χώμα διαδέχεται σκληρή επιφάνεια γεμάτη αυλάκια και πέτρες, επιβάλλοντας άριστη διαχείριση ελαστικών, αντοχή και ταχύτητα. Ανάμεσα στις κορυφαίες ειδικές ξεχωρίζουν η Amarante, με συνολικό μήκος 30 χλμ. και η θρυλική Fafe, με το εντυπωσιακό άλμα που συγκεντρώνει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες θεατές. Ο Fontana θα αγωνιστεί με το Ford Fiesta Rally3 της ομάδας HMI Motorsport, η οποία τον οδήγησε στον περσινό τίτλο.

«Η συνεργασία με τον Matteo Fontana στο WRC εκφράζει απόλυτα αυτό που η Cyclon πρεσβεύει: προϊόντα και αξίες που αντέχουν στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Το χώμα της Πορτογαλίας, της Ακρόπολης και της Σαρδηνίας θα αποδείξει για ακόμα μια φορά ότι η επίδοση είναι αποτέλεσμα προετοιμασίας, αξιοπιστίας και πάθους.» δήλωσε ο Χριστόφορος Παπαδέλης, Marketing Manager της LPC.

Μένοντας πιστή στο όραμά της για προϊόντα που ενσωματώνουν αξιοπιστία, ανθεκτικότητα και επίδοση σε απαιτητικές συνθήκες, η Cyclon επιλέγει τον κόσμο των Ράλλυ ως το ιδανικό πεδίο για να αποδείξει στην πράξη τις αξίες της.

Η παρουσία της δίπλα σε έναν Παγκόσμιο Πρωταθλητή, σε αγώνες που αποτελούν αληθινές δοκιμασίες ανθεκτικότητας για ανθρώπους και μηχανές, είναι η φυσική συνέχεια μιας ταυτότητας που χτίζεται στο χώμα.