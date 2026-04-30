Ρεύμα: Πώς θα κινηθούν τα τιμολόγια Μαΐου
30/04/2026 - 06:37
Είναι ασφαλές να φορτίζουμε το κινητό την νύχτα;
Είναι ασφαλές να φορτίζουμε το κινητό την νύχτα;
Πέμπτη, 30/04/2026 - 06:39

Είναι εύκολο να συνδέσει κανείς πολλές συσκευές σε λίγες πρίζες, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται πολύπριζα και θύρες USB. Δείτε πώς να συνδέετε τις συσκευές και να φορτίζετε κινητά τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές με ασφάλεια.

Η σύνδεση πολλών ηλεκτρικών συσκευών στην ίδια πρίζα μπορεί να είναι βολική, δεν είναι όμως πάντοτε ασφαλής. Το ότι ένα πολύπριζο διαθέτει αρκετές υποδοχές δεν σημαίνει απαραίτητα πως μπορεί να αντέξει το συνολικό ηλεκτρικό φορτίο.

Ορισμένες συσκευές καταναλώνουν πολλή ενέργεια και, όταν λειτουργούν ταυτόχρονα, αυξάνουν τον κίνδυνο υπερθέρμανσης ή ακόμη και πυρκαγιάς. Για παράδειγμα, ένας βραστήρας μπορεί μόνος του να αγγίξει τα όρια μιας πρίζας, ενώ η παράλληλη χρήση πλυντηρίου ρούχων και πλυντηρίου πιάτων μπορεί να υπερβεί κατά περίπου 1.440 watt το συνιστώμενο όριο.

Αντίθετα, συσκευές χαμηλής κατανάλωσης, όπως ψυγεία, ραδιόφωνα ή φωτιστικά σώματα, είναι γενικά καταλληλότερες για κοινή χρήση της ίδιας πρίζας.

Πόσο ασφαλές είναι να φορτίζουμε το κινητό μας τη νύχτα;

Ο Tim Benham, τεχνικός υποστήριξης της Royal Berkshire Fire and Rescue Service, προειδοποιεί ότι χρειάζεται προσοχή κατά τη φόρτιση μέσω USB.

«Οι αντάπτορες με πολλές θύρες φόρτισης USB μπορούν επίσης να υπερφορτωθούν», εξηγεί.

«Προσέξτε να μην φορτίζετε φορητούς υπολογιστές ή κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της νύχτας και βεβαιωθείτε ότι δεν συνδέετε πάρα πολλές συσκευές στον ίδιο αντάπτορα ταυτόχρονα. Συνιστούμε στους καταναλωτές να αγοράζουν ηλεκτρονικές συσκευές από αξιόπιστους πωλητές και να σταματούν αμέσως τη χρήση τους αν οι φορτιστές παρουσιάζουν οποιοδήποτε σημάδι υπερθέρμανσης ή φθοράς.»

Πώς δουλεύουν τα προστατευτικά υπέρτασης;

Ένα προστατευτικό υπέρτασης (surge protector) είναι μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τις ηλεκτρικές συσκευές από αιφνίδιες αυξήσεις της τάσης στο ρεύμα (voltage spikes).

Λειτουργεί περιορίζοντας την τάση που φτάνει στις συσκευές, είτε μπλοκάροντας είτε διοχετεύοντας προς τη γείωση τις επικίνδυνες υπερτάσεις.

Οι υπερτάσεις αυτές συνήθως προκαλούνται από:

  • Εσωτερικές μεταβολές στο δίκτυο, όπως όταν ανάβουν ή σβήνουν φώτα.
  • Τη λειτουργία ισχυρών συσκευών, που μπορεί να προκαλέσουν διακυμάνσεις τάσης και να επηρεάσουν ευαίσθητα ηλεκτρονικά.
  • Άμεσα χτυπήματα κεραυνού, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλες υπερτάσεις ακόμη και σε απόσταση έως και 2 χλμ.

Οι ειδικοί τονίζουν πως τα εξαρτήματα ενός προστατευτικού φθείρονται με τον χρόνο και γίνονται λιγότερο αποτελεσματικά μετά από επαναλαμβανόμενες υπερτάσεις. Όσο περισσότερο χρησιμοποιούνται, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος μειωμένης προστασίας.

Ορισμένα διαθέτουν ενδεικτικές λυχνίες που δείχνουν πότε χρειάζονται αντικατάσταση, όμως αυτό το εργαλείο δεν είναι απόλυτα αξιόπιστο. Γενικά, αν έχουν δεχτεί σοβαρή υπέρταση, οι συσκευές πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα, ενώ ακόμη και χωρίς σοβαρά επεισόδια συνιστάται η αντικατάστασή τους κάθε λίγα χρόνια, καθώς χάνουν σταδιακά την αποτελεσματικότητά τους.

Πηγή: Which?

Τελευταία τροποποίηση στις 30/04/2026 - 06:39

