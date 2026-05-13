ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Enaon EDA προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου φυσικού αερίου με τους έξυπνους μετρητές “Nimbus” H2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/05/2026 - 15:54
Energy Transition Summit Ε. Μυτιληναίος: η ασφάλεια εφοδιασμού ωθεί την ενεργειακή μετάβαση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 15:29
ΡΑΑΕΥ: Παράταση διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/05/2026 - 14:58
HELLENiQ ENERGY: Όταν η προσπάθεια γίνεται πορεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 14:28
ΔΟΕ: Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ
ΚΟΣΜΟΣ
13/05/2026 - 13:44
Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
13/05/2026 - 13:05
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/05/2026 - 12:23
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 11:54
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 11:21
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/05/2026 - 10:27
«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/05/2026 - 10:00
ΕΒΕΘ: Ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 09:35
Fuel Pass III: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι και 113 εκατ. ευρώ για την απορρόφηση των πιέσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/05/2026 - 09:25
Δυναμική παρουσία της ΠΟΣΠΗΕΦ στις εργασίες του SolarPower Summit 2026 και τη Γενική Συνέλευση της SolarPower Europe στις Βρυξέλλες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 09:21
Περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη για την Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/05/2026 - 08:38
3ο CRI Lunch Discussion: Βέλτιστες πρακτικές προς τη Βιωσιμότητα για τον Δημόσιο Τομέα και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι ελεγχόμενοι παριστάνουν τους εγγυητές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/05/2026 - 08:12
Ενέργεια και λιπάσματα: Ο φόβος νέου κύματος ανατιμήσεων και το σχέδιο στήριξης- Τέλη Μαΐου η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 08:06
«Pivot» της ΔΕΗ στο Q1- Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/05/2026 - 08:00
Μπορεί ένα φορητό κλιματιστικό να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 06:49
Η συσκευή που, αν μείνει στην πρίζα τη νύχτα, ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 06:49
Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/05/2026 - 15:27
Στρατηγικός οικονομικός και ενεργειακός κόμβος η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη «ματιά» διπλωματών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 15:35
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/05/2026 - 15:24
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/05/2026 - 15:22
Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/05/2026 - 14:47
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/05/2026 - 14:11
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/05/2026 - 13:38
Δωρεά περιπολικών και μοτοσικλετών από τον Όμιλο ΔΕΗ στην Άμεση Δράση Αττικής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 13:09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Η Enaon EDA προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου φυσικού αερίου με τους έξυπνους μετρητές “Nimbus” H2

Η Enaon EDA προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου φυσικού αερίου με τους έξυπνους μετρητές “Nimbus” H2
Newsroom
Τετάρτη, 13/05/2026 - 15:54
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Οι έξυπνοι μετρητές βασίζονται στην τεχνολογία του Ομίλου Italgas

Η σταδιακή εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης νέας γενιάς ενισχύει την αποδοτικότητα, την εποπτεία και την ανθεκτικότητα του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, επιταχύνοντας τον ψηφιακό του μετασχηματισμό

Η Enaon EDA, η Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίου, υλοποιεί με συνέπεια το στρατηγικό της σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής φυσικού αερίου που διαχειρίζεται στην Ελλάδα. Με την αξιοποίηση του καινοτόμου έξυπνου μετρητή Nimbus H2, η Enaon EDA επιταχύνει τη διαδικασία τεχνολογικής καινοτομίας στην αντικατάσταση των συμβατικών μετρητών, πραγματοποιώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ψηφιοποίηση του δικτύου.

O Nimbus είναι ο πρώτος έξυπνος μετρητής στον κλάδο που είναι συμβατός με τη σταδιακή ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων και υδρογόνου στα δίκτυα φυσικού αερίου. Δεν περιορίζεται μόνο στη μέτρηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, αλλά έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει τα μελλοντικά δίκτυα διανομής, τα οποία θα διαδραματίσουν καθαριστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση και στην υιοθέτηση καθαρότερων μορφών ενέργειας. O μετρητής μπορεί να διαχειρίζεται μίγματα φυσικού αερίου και υδρογόνου με περιεκτικότητα υδρογόνου έως και 23%.

Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία, που αναπτύχθηκε από τη μητρική εταιρεία Italgas, αποτελεί βασικό πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού του δικτύου, ενισχύοντας την ευφυΐα, την ευελιξία και τη μελλοντική ετοιμότητα των υποδομών για τη διανομή ανανεώσιμων αερίων, όπως το βιομεθάνιο και το υδρογόνο.

Το συνολικό πρόγραμμα αντικατάστασης των παραδοσιακών μετρητών στα δίκτυα που διαχειρίζεται η Enaon EDA στην Ελλάδα ξεκίνησε σε μεγάλη κλίμακα τον Οκτώβριο του 2025, με στόχο την ολοκλήρωση όλων των εργασιών έως το 2030. Οι πρώτες εγκαταστάσεις μετρητών Nimbus πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2026, με στόχο την εγκατάσταση περισσότερων από 20.000 συσκευών έως το τέλος του 2026. Οι έξυπνοι μετρητές Nimbus θα χρησιμοποιηθούν κυρίως στον οικιακό τομέα. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Enaon EDA για την περίοδο 2026-2030, έως το τέλος του 2030 ο συνολικός αριθμός Σημείων Παράδοσης (μετρητών) αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 920.000, εκ των οποίων περίπου 900.000 θα καλύπτονται από εγκαταστάσεις μετρητών Nimbus, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από τα συμβατικά συστήματα μέτρησης σε προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία.

Η ελληνική έκδοση του Nimbus υλοποιήθηκε από την Italgas σε συνεργασία με την Enaon EDA, αξιοποιώντας την εμπειρία της στην ανάπτυξη και διαχείριση ενεργειακών υποδομών στην Ελλάδα.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon EDA κα Francesca Zanninotti υπογράμμισε σχετικά: «Η υλοποίηση του project των έξυπνων μετρητών Nimbus αποτελεί ορόσημο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υποδομών διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Οι πρώτες εγκαταστάσεις μετρητών Nimbus πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2026. Αξιοποιώντας την καινοτομία και την τεχνογνωσία του μητρικού ομίλου Italgas, επενδύουμε σε υποδομές που ενισχύουν την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας, με σημαντικά οφέλη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά και το περιβάλλον. Ο Nimbus αποτελεί ένα στρατηγικό τεχνολογικό πλεονέκτημα για τις υποδομές διανομής στην Ελλάδα, καθώς διασφαλίζει τη μελλοντική συμβατότητα με ανανεώσιμα αέρια και ενισχύει τη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης της χώρας σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Ο Nimbus είναι ο πιο προηγμένος έξυπνος μετρητής αερίου παγκοσμίως, που διαχειρίζεται με αυξημένη ακρίβεια και αξιοπιστία τη διανομή φυσικού αερίου και είναι έτοιμος για ανανεώσιμα αέρια. Τα βασικά του πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν:

  • Ενισχυμένη βιωσιμότητα: Χάρη στον Nimbus, τα δίκτυα μπορούν να ενσωματώνουν, να διανέμουν και να μετρούν διαφορετικούς τύπους αερίων, εκτός από το φυσικό αέριο, όπως το βιομεθάνιο και μίγματα υδρογόνου με περιεκτικότητα έως και 23%. Πρόκειται για τη μετάβαση σε μία νέα ενεργειακή εποχή, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο.
  • Περισσότερες επιδόσεις: Διαθέτει μπαταρία με διάρκεια ζωής που υπερβαίνει τα 15 έτη, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τους συμβατικούς μετρητές, μειώνοντας σημαντικά τις ανάγκες συντήρησης. Επιπλέον, καθώς βασίζεται στις τεχνολογίες NB-IoT και LTE-M, εγγυάται σταθερή και ταχεία μεταφορά δεδομένων, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες δικτύου.
  • Ενισχυμένη ασφάλεια: Είναι εξοπλισμένος με προηγμένους αισθητήρες που αποτρέπουν τυχόν απόπειρα παραβίασης και έχουν δυνατότητα άμεσης διακοπής της παροχής όταν απαιτείται. Επίσης, η πολυαισθητηριακή του τεχνολογία επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της πίεσης και της θερμοκρασίας, διασφαλίζοντας τον ακριβή έλεγχο του δικτύου, σε πραγματικό χρόνο.
  • Περισσότερη καινοτομία: Χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό του, ο Nimbus επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση και τον έλεγχο των δικτύων σε πραγματικό χρόνο. Με την ενσωμάτωση λογισμικού νέας γενιάς, είναι έτοιμος να υποστηρίξει τις αυριανές ανάγκες της αγοράς ενέργειας, αποτελώντας ένα βασικό εργαλείο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δικτύων διανομής.

Η Enaon, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την καινοτομία του oμίλου Italgas, συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία ενός «έξυπνου», ασφαλούς και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος για την Ελλάδα.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΑΑΕΥ: Παράταση διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
ΡΑΑΕΥ: Παράταση διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035 13 Μαϊος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έξυπνοι μετρητές: Αιχμές ΕΣΠΕΝ για καθυστερήσεις και κενά στην τηλεμέτρηση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Έξυπνοι μετρητές: Αιχμές ΕΣΠΕΝ για καθυστερήσεις και κενά στην τηλεμέτρηση

Το φυσικό αέριο έφτασε και στην Άμφισσα – Ολοκληρώνεται ο κύκλος των συγχρηματοδοτούμενων έργων στη Στερεά Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Το φυσικό αέριο έφτασε και στην Άμφισσα – Ολοκληρώνεται ο κύκλος των συγχρηματοδοτούμενων έργων στη Στερεά Ελλάδα

B. Morgante: Τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου Ως Καταλύτης Για Μια Ασφαλή Και Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

B. Morgante: Τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου Ως Καταλύτης Για Μια Ασφαλή Και Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση

Enaon EDA: Οδηγίες Προστασίας Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου λόγω Χαμηλών Θερμοκρασιών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Enaon EDA: Οδηγίες Προστασίας Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου λόγω Χαμηλών Θερμοκρασιών

Έρχονται «μαζικά» τα πορτοκαλί τιμολόγια - Τι συμβαίνει με τους «έξυπνους» μετρητές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Έρχονται «μαζικά» τα πορτοκαλί τιμολόγια - Τι συμβαίνει με τους «έξυπνους» μετρητές

ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης της για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών της εταιρείας Enaon EDA
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης της για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών της εταιρείας Enaon EDA