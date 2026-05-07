ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody's
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
Ντ. Τραμπ: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν
Το Green Tank στο πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για τα Θαλάσσια Λιβάδια
Μπαχρέιν και ΗΑΕ ζητούν αποφασιστική απάντηση του ΣΑ του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις - Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητεί το Ιράν
ΑΔΜΗΕ: Η Ελένη Μουστακίδου νέα Επικεφαλής Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
Ερώτηση Β. Γιόγιακα για τη στήριξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη μείωση απωλειών εσόδων
Γιάννης Τριήρης: Όνειρο θερινής νυκτός η απόκτηση στέγης
Κτίρια: Προειδοποιήσεις για πίεση στο στεγαστικό από τη νέα οδηγία της ΕΕ
ΔΕΣΦΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την «πρεμιέρα» του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας
Ποιες συσκευές δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν σε πολύπριζο
Δημοφιλής τουριστικός προορισμός βυθίζεται τόσο γρήγορα που φαίνεται από το διάστημα
Κυρ. Μητσοτάκης: Στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo
Η Cyclon υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Matteo Fontana στο Ράλλυ Πορτογαλίας
Θερινή Ακαδημία 2026 Drill Baby Drill: Το Τέλος ή η Επανεκκίνηση της Ενεργειακής Μετάβασης;
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Επιστολή-Αίτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Περιφέρεια Αττικής: Προγραμματική σύμβαση για αναβάθμιση δημόσιων χώρων και κτηρίων στον Δήμο Νίκαιας – Ρέντη, ύψους 2,11 εκατ. ευρώ
Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών"
Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στη μη διάδοση των πυρηνικών και στον ρόλο του ΔΟΑΕ
Συνεργασία SUNEL – OMNIPOL για έργα καθαρής ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη
Αρναούτογλου: ΑΠΕ με κανόνες και κοινωνική συναίνεση – Όχι σε εκπτώσεις για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες
Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ

Πέμπτη, 07/05/2026 - 08:39
  • Σε τέσσερις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας πραγματοποιήθηκε ο πρώτος κύκλος της ζωντανής μετάδοσης παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου μέσω livestreaming.
  • H ΔΕΗ φέρνει το θέατρο πιο κοντά σε όλους, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής και διευρύνει την πρόσβαση στον πολιτισμό σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Από το Σουφλί και την Ιθάκη, μέχρι τα Κύθηρα και την Κάρπαθο πραγματοποιήθηκε ο πρώτος κύκλος της δράσης ζωντανών μεταδόσεων (live streaming) παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ως Μεγάλος Χορηγός του Εθνικού Θεάτρου και Χορηγός της δράσης με απευθείας μεταδόσεις (livestreaming), η ΔΕΗ στηρίζει έναν θεσμό που συνδυάζει τη διαχρονική αξία της θεατρικής παράδοσης με τη σύγχρονη δημιουργία. Με αυτό τον τρόπο η ΔΕΗ συμβάλλει ουσιαστικά στη διεύρυνση της πρόσβασης στον πολιτισμό, δίνοντας τη δυνατότητα σε ανθρώπους που βρίσκονται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα να παρακολουθήσουν σημαντικές παραστάσεις κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου.

Η δράση ζωντανών μεταδόσεων (live streaming) παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε συνεργασία με τη ΔΕΗ ξεκίνησε στο Σουφλί, όπου στις 21 Νοεμβρίου προβλήθηκε η παράσταση «Φάουστ» σε ζωντανή μετάδοση από την Κεντρική Σκηνή, βασισμένη στο έργο του Γκαίτε, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη.

Η δράση συνεχίστηκε στην Ιθάκη, όπου στις 19 Δεκεμβρίου προβλήθηκε η παράσταση «Τρεις Αδελφές», σε ζωντανή μετάδοση από την Πλαγία Σκηνή του Κτιρίου Τσίλλερ, βασισμένη στο έργο του Αντόν Τσέχωφ σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη.

Τρίτος σταθμός της δράσης ήταν τα Κύθηρα, όπου στις 14 Φεβρουαρίου μεταδόθηκε ζωντανά από την Πλαγία Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ η παράσταση «έχεις πέντε λεπτά» της Κατερίνας Λούβαρη Φασόη, σε σκηνοθεσία Παντελή Δεντάκη, από την Εφηβική Σκηνή του Μικρού Εθνικού.

Η Κάρπαθος αποτέλεσε τον τέταρτο και τελευταίο σταθμό του πρώτου κύκλου της δράσης, όπου στις 27 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, οι κάτοικοι του νησιού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το θεατρικό έργο «Ο Βυσσινόκηπος» του Αντόν Τσέχωφ, σε διασκευή και σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά από την Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ.

Με κεντρικό μήνυμα: «Με τις παραστάσεις που εμπνέουν. Με τις ερμηνείες που καθηλώνουν. Για να είμαστε όλ@ ένα #μετονπολιτισμό.», η ΔΕΗ συνεχίζει να στηρίζει το Εθνικό Θέατρο, αναδεικνύοντας τη δύναμη της ενέργειας να συναντά την τέχνη. Με σεβασμό στην κλασική θεατρική κληρονομιά και στήριξη στη νέα καλλιτεχνική φωνή, η ΔΕΗ βρίσκεται στο πλευρό ενός θεσμού που ενώνει την ιστορία με το παρόν, προσφέροντας χώρο σε νέες φωνές και παραγωγές που εμπνέουν, εξελίσσουν και φέρνουν το κοινό πιο κοντά στο θέατρο.

Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, κα Σοφία Δήμτσα, δήλωσε σχετικά: «Το θέατρο δεν αφορά μόνο όσους βρίσκονται κοντά στις μεγάλες σκηνές. Στη ΔΕΗ πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όλους. Μέσα από τη δράση των ζωντανών live streaming μεταδόσεων με το Εθνικό Θέατρο, αξιοποιούμε την τεχνολογία για να φέρουμε σημαντικές θεατρικές παραγωγές σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να συμμετέχουν στην εμπειρία του θεάτρου. Για τη ΔΕΗ, η ενέργεια συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνία και τον πολιτισμό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα πιο βιώσιμο μέλλον με τον πολιτισμό να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο».

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, το θέατρο «ταξιδεύει» πέρα από τα όρια της σκηνής, φτάνοντας σε ανθρώπους που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε μεγάλες παραγωγές, ενισχύοντας την ιδέα ενός πολιτισμού ανοιχτού και προσβάσιμου σε όλους.

Η ΔΕΗ προωθεί τον πολιτισμό σε όλες τις μορφές του, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την ενέργεια με τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, παραμένοντας σταθερά #μετονΠολιτισμό και δίνοντας ενέργεια σε ό,τι διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον.

