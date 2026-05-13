Η Enaon EDA προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου φυσικού αερίου με τους έξυπνους μετρητές "Nimbus" H2
13/05/2026 - 15:54
Energy Transition Summit Ε. Μυτιληναίος: η ασφάλεια εφοδιασμού ωθεί την ενεργειακή μετάβαση
13/05/2026 - 15:29
ΡΑΑΕΥ: Παράταση διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
13/05/2026 - 14:58
HELLENiQ ENERGY: Όταν η προσπάθεια γίνεται πορεία
13/05/2026 - 14:28
ΔΟΕ: Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ
13/05/2026 - 13:44
Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
13/05/2026 - 13:05
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
13/05/2026 - 12:23
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
13/05/2026 - 11:54
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
13/05/2026 - 11:21
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
13/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
13/05/2026 - 10:27
«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
13/05/2026 - 10:00
ΕΒΕΘ: Ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών
13/05/2026 - 09:35
Fuel Pass III: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι και 113 εκατ. ευρώ για την απορρόφηση των πιέσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή
13/05/2026 - 09:25
Δυναμική παρουσία της ΠΟΣΠΗΕΦ στις εργασίες του SolarPower Summit 2026 και τη Γενική Συνέλευση της SolarPower Europe στις Βρυξέλλες
13/05/2026 - 09:21
Περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη για την Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία
13/05/2026 - 08:38
3ο CRI Lunch Discussion: Βέλτιστες πρακτικές προς τη Βιωσιμότητα για τον Δημόσιο Τομέα και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
13/05/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι ελεγχόμενοι παριστάνουν τους εγγυητές
13/05/2026 - 08:12
Ενέργεια και λιπάσματα: Ο φόβος νέου κύματος ανατιμήσεων και το σχέδιο στήριξης- Τέλη Μαΐου η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις
13/05/2026 - 08:06
«Pivot» της ΔΕΗ στο Q1- Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ
13/05/2026 - 08:00
Μπορεί ένα φορητό κλιματιστικό να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;
13/05/2026 - 06:49
Η συσκευή που, αν μείνει στην πρίζα τη νύχτα, ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος
13/05/2026 - 06:49
Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων
12/05/2026 - 15:27
Στρατηγικός οικονομικός και ενεργειακός κόμβος η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη «ματιά» διπλωματών
12/05/2026 - 15:35
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
12/05/2026 - 15:24
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
12/05/2026 - 15:22
Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
12/05/2026 - 14:47
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού
12/05/2026 - 14:11
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
12/05/2026 - 13:38
Δωρεά περιπολικών και μοτοσικλετών από τον Όμιλο ΔΕΗ στην Άμεση Δράση Αττικής
12/05/2026 - 13:09

ΔΟΕ: Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ
Newsroom
Τετάρτη, 13/05/2026 - 13:44
Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, καθώς ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή συνεχίζει να περιορίζει την τροφοδοσία από την περιοχή του Κόλπου.

«Περισσότερο από δέκα εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή, οι αυξανόμενες απώλειες της τροφοδοσίας στο στενό του Ορμούζ εξαντλούν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου με ρυθμό ρεκόρ», επισημαίνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στην μηνιαία του έκθεση για τις πετρελαϊκές αγορές.

Τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον ΔΟΕ.

«Η ταχεία μείωση των αποθεμάτων εντός ενός πλαισίου διαρκούς αναταραχής πιθανόν να προαναγγέλλει ανάφλεξη των τιμών στο μέλλον».

Συγκεκριμένα, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου μειώθηκε περαιτέρω κατά 1,8 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως τον Απρίλιο για να φθάσει τα 95,1 εκατομμύρια β/ημ., ανεβάζοντας τις συνολικές απώλειες από τον Φεβρουάριο στα 12,8 εκατ. β./ημ.

Εκκινώντας από το σενάριο της σταδιακής επανάληψης της ροής που περνά από τα Στενά του Ορμούζ από τον Ιούνιο, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί κατά μέσον όρο κατά 3,9 εκ.β/ημ. το 2026 για να φθάσει τα 102,25 εκ.β/ημ.

Αυτό μεταφράζεται σε απώλεια 5,9% σε σχέση με τις εκτιμήσεις προς του πολέμου (108,6 εκ.β/ημ.), σύμφωνα με την έκθεση του Φεβρουαρίου, δήλωσε στο AFP ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί κατά 420.000 βαρέλια ανά ημέρα σε ετήσια πτώση για το 2026, για να φθάσει τα 104 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα, δηλαδή 1,3 εκατομμύριο βαρέλια/ημέρα λιγότερα σε σχέση με τις προ του πολέμου προβλέψεις.

Κατά την εκτίμηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, αν η ζήτηση μπορέσει να επιστρέψει σε ανοδική τροχιά προς το τέλος του έτους στο πλαίσιο της υπόθεσης επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας, η προσφορά αναμένεται να αποκατασταθεί με βραδύτερους ρυθμούς.

Κατά συνέπεια, οι πετρελαϊκές αγορές θα παραμείνουν «ελλειμματικές μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του έτους», εκτιμά η Υπηρεσία Ενέργειας του ΟΟΣΑ που προειδοποιεί ότι «μία νέα αποσταθεροποίηση των τιμών φαίνεται πιθανή καθώς πλησιάζει η περίοδος αιχμής της θερινής ζήτησης».

