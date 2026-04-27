Αυξήθηκαν κατά 2% και πλέον οι τιμές του πετρελαίου
27/04/2026 - 09:05
Στ. Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα συστατικά για να καταστεί κόμβος καινοτομίας, εξωστρέφειας και παραγωγής τεχνολογίας
27/04/2026 - 08:36
Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
27/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Η προπαγάνδα των επιδομάτων και των υπερπλεονάσματων
27/04/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: WACC έως 7,02% το 2029- Κάτω από τις προσδοκίες του Διαχειριστή
27/04/2026 - 08:07
Πυρηνική ενέργεια: Ελληνογαλλική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία
27/04/2026 - 08:00
Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη
27/04/2026 - 06:28
Γιατί δεν λειτουργεί σωστά ο αφυγραντήρας, πότε χρειάζεται τεχνικός
27/04/2026 - 06:28
Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση
27/04/2026 - 06:28
Ιδιοκτήτης δηλώνει «εθισμένος» με τα ηλιακά πάνελ: «Πραγματικά απίστευτο»
26/04/2026 - 08:23
Ευρωπαϊκή χώρα υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για να περιορίσει την σπατάλη ενέργειας
26/04/2026 - 08:24
Πόσο ασφαλή είναι τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούν οι αντλίες θερμότητας
26/04/2026 - 08:24
Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
24/04/2026 - 15:43
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
24/04/2026 - 15:24
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
24/04/2026 - 15:07
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
24/04/2026 - 14:44
ΔΑΠΕΕΠ: Νέο Πρότυπο Εγγυητικών Επιστολών
24/04/2026 - 14:17
Αλ. Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα
24/04/2026 - 14:15
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει «σφιχτή» αγορά LNG μέχρι το 2027 ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή
24/04/2026 - 14:11
Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται
24/04/2026 - 13:41
Εθελοντική Αιμοδοσία από τον «ΣΠΑΡΤΑΚΟ»
24/04/2026 - 13:34
Πέντρο Σάντσεθ: Η ΕΕ πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
24/04/2026 - 13:30
Κρίσιμος ο ρόλος των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη των data centers και της AI
24/04/2026 - 13:26
Γ. Στάσσης: Επενδύσεις 24 δισ. έως το 2030 – «Χτίζουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας»
24/04/2026 - 09:11
ΔΕΗ: ΑΜΚ-μαμούθ 4 δισ. ευρώ με συμμετοχή Δημοσίου και CVC- Το χρονοδιάγραμμα
24/04/2026 - 09:09
ΕΣΠΕΝ: Πρόσθετες υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης
24/04/2026 - 08:54
Ενεργειακή μετάβαση: Το στοίχημα της χρηματοδότησης και οι γεωπολιτικές πιέσεις
24/04/2026 - 08:48
Η HELLENiQ ENERGY αναβαθμίζει τις φοιτητικές Εστίες του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
24/04/2026 - 08:33
Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης καυσίμων και πράσινης μετάβασης – κρίσιμος ο ρόλος της ρυθμιστικής ευελιξίας
24/04/2026 - 08:03
Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας για την στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε
Γιατί δεν λειτουργεί σωστά ο αφυγραντήρας, πότε χρειάζεται τεχνικός
Wesley Shen on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 27/04/2026 - 06:28

Αυτές είναι οι πέντε πιο συχνές βλάβες στους αφυγραντήρες και πώς να τις επιδιορθώσετε.

Οι αφυγραντήρες είναι οι πιο αποτελεσματικές συσκευές για τον έλεγχο της υγρασίας στο σπίτι. Συμβάλλουν στη μείωση της υγρασίας στον αέρα, αποτρέπουν την εμφάνιση μούχλας και βοηθούν στο γρηγορότερο στέγνωμα των ρούχων, ειδικά σε κλειστούς ή κακώς αεριζόμενους χώρους.

Παράλληλα, μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα και να κάνουν το περιβάλλον πιο υγιεινό και άνετο. Ωστόσο, όπως κάθε συσκευή, μπορεί να εμφανίσουν προβλήματα στη λειτουργία τους, τα οποία συχνά μπορούν να επιλυθούν εύκολα με σωστή διάγνωση και βασική συντήρηση.

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα πέντε πιο συνηθισμένα προβλήματα. Κάποια από αυτά, είναι πιθανόν να μπορείτε να τα επιλύσετε μόνοι σας.

Πώς να επιδιορθώσετε έναν αφυγραντήρα με χαλασμένη αυτόματη λειτουργία ή χαλασμένο υγροστάτη

Ο υγροστάτης μετρά την υγρασία και ρυθμίζει τη λειτουργία της συσκευής. Σε μοντέλα με αυτόματη λειτουργία, η συσκευή προσαρμόζει μόνη της το επίπεδο υγρασίας.

Αν η συσκευή δεν συλλέγει αρκετό νερό, μπορεί να μην υπάρχει βλάβη, αλλά αν ο υγροστάτης ή το αυτόματο σύστημα είναι όντως χαλασμένα, ο αφυγραντήρας δεν θα λειτουργεί σωστά.

Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται επικοινωνία με τον κατασκευαστή ή τεχνικός.

Πώς να επιδιορθώσετε έναν θορυβώδη αφυγραντήρα

Όλοι οι αφυγραντήρες κάνουν θόρυβο, αλλά αν γίνει υπερβολικός, ελέγξτε πρώτα αν η συσκευή πατά σταθερά ή αν υπάρχουν χαλαρές βίδες.

Ο καθαρισμός του φίλτρου συχνά μειώνει τον θόρυβο, ενώ πιο σοβαρά προβλήματα (π.χ. βλάβη στον ανεμιστήρα ή τον συμπιεστή) απαιτούν επισκευή.

Πώς να επιδιορθώσετε έναν αφυγραντήρα που «παγώνει»

Οι αφυγραντήρες διαθέτουν προστασία από τον πάγο, αλλά μπορεί να «παγώσουν» αν λειτουργούν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Η αύξηση της θερμοκρασίας του χώρου και ο καθαρισμός της συσκευής συνήθως λύνουν το πρόβλημα.

Για κρύους χώρους προτιμήστε αφυγραντήρα με ζεόλιθο.

Πώς να επιδιορθώσετε έναν αφυγραντήρα που έχει διαρροή

Ελέγξτε τον σωλήνα αποστράγγισης για τσακίσματα ή μπλοκαρίσματα και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένος.

Καθαρίστε από τυχόν υπολείμματα σκόνης που μπορεί να έχουν φράξει κάποιο σωληνάκι της συσκευής.

Προσοχή! Αν υπάρχει εσωτερική βλάβη ή διαρροή ψυκτικού υγρού, απαιτείται τεχνικός.

Ο αφυγραντήρας δεν συλλέγει νερό

Αυτό δεν σημαίνει πάντα βλάβη. Όταν επιτευχθεί η σωστή υγρασία, η συσκευή σταματά να λειτουργεί. Επίσης σταματά όταν γεμίσει το δοχείο ή αν λειτουργεί σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Αν ο χώρος είναι μεγάλος ή ο αφυγραντήρας μικρός, μπορεί απλώς να μην επαρκεί για τις ανάγκες σας.

Πηγή: Which?

Τελευταία τροποποίηση στις 27/04/2026 - 06:28

Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση
Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση 27 Απριλίου 2026
Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη 27 Απριλίου 2026
Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη

Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση

Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας

Η χρήση λάθος συσκευής μπορεί να σας κοστίζει έως και εκατοντάδες ευρώ τον χρόνο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η χρήση λάθος συσκευής μπορεί να σας κοστίζει έως και εκατοντάδες ευρώ τον χρόνο

Ηλεκτρική σκούπα: Τα λάθη που μπορεί να βλάψουν την υγεία σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρική σκούπα: Τα λάθη που μπορεί να βλάψουν την υγεία σας

Έξι τρόποι να γλυτώσεις χρήματα όταν πλένεις τα ρούχα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έξι τρόποι να γλυτώσεις χρήματα όταν πλένεις τα ρούχα

Γιατί τα βρώμικα φίλτρα αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος και χαλάνε τις συσκευές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί τα βρώμικα φίλτρα αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος και χαλάνε τις συσκευές σας