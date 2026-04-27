Γιατί δεν λειτουργεί σωστά ο αφυγραντήρας, πότε χρειάζεται τεχνικός

Αυτές είναι οι πέντε πιο συχνές βλάβες στους αφυγραντήρες και πώς να τις επιδιορθώσετε.

Οι αφυγραντήρες είναι οι πιο αποτελεσματικές συσκευές για τον έλεγχο της υγρασίας στο σπίτι. Συμβάλλουν στη μείωση της υγρασίας στον αέρα, αποτρέπουν την εμφάνιση μούχλας και βοηθούν στο γρηγορότερο στέγνωμα των ρούχων, ειδικά σε κλειστούς ή κακώς αεριζόμενους χώρους.

Παράλληλα, μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα και να κάνουν το περιβάλλον πιο υγιεινό και άνετο. Ωστόσο, όπως κάθε συσκευή, μπορεί να εμφανίσουν προβλήματα στη λειτουργία τους, τα οποία συχνά μπορούν να επιλυθούν εύκολα με σωστή διάγνωση και βασική συντήρηση.

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα πέντε πιο συνηθισμένα προβλήματα. Κάποια από αυτά, είναι πιθανόν να μπορείτε να τα επιλύσετε μόνοι σας.

Πώς να επιδιορθώσετε έναν αφυγραντήρα με χαλασμένη αυτόματη λειτουργία ή χαλασμένο υγροστάτη

Ο υγροστάτης μετρά την υγρασία και ρυθμίζει τη λειτουργία της συσκευής. Σε μοντέλα με αυτόματη λειτουργία, η συσκευή προσαρμόζει μόνη της το επίπεδο υγρασίας.

Αν η συσκευή δεν συλλέγει αρκετό νερό, μπορεί να μην υπάρχει βλάβη, αλλά αν ο υγροστάτης ή το αυτόματο σύστημα είναι όντως χαλασμένα, ο αφυγραντήρας δεν θα λειτουργεί σωστά.

Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται επικοινωνία με τον κατασκευαστή ή τεχνικός.

Πώς να επιδιορθώσετε έναν θορυβώδη αφυγραντήρα

Όλοι οι αφυγραντήρες κάνουν θόρυβο, αλλά αν γίνει υπερβολικός, ελέγξτε πρώτα αν η συσκευή πατά σταθερά ή αν υπάρχουν χαλαρές βίδες.

Ο καθαρισμός του φίλτρου συχνά μειώνει τον θόρυβο, ενώ πιο σοβαρά προβλήματα (π.χ. βλάβη στον ανεμιστήρα ή τον συμπιεστή) απαιτούν επισκευή.

Πώς να επιδιορθώσετε έναν αφυγραντήρα που «παγώνει»

Οι αφυγραντήρες διαθέτουν προστασία από τον πάγο, αλλά μπορεί να «παγώσουν» αν λειτουργούν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Η αύξηση της θερμοκρασίας του χώρου και ο καθαρισμός της συσκευής συνήθως λύνουν το πρόβλημα.

Για κρύους χώρους προτιμήστε αφυγραντήρα με ζεόλιθο.

Πώς να επιδιορθώσετε έναν αφυγραντήρα που έχει διαρροή

Ελέγξτε τον σωλήνα αποστράγγισης για τσακίσματα ή μπλοκαρίσματα και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένος.

Καθαρίστε από τυχόν υπολείμματα σκόνης που μπορεί να έχουν φράξει κάποιο σωληνάκι της συσκευής.

Προσοχή! Αν υπάρχει εσωτερική βλάβη ή διαρροή ψυκτικού υγρού, απαιτείται τεχνικός.

Ο αφυγραντήρας δεν συλλέγει νερό

Αυτό δεν σημαίνει πάντα βλάβη. Όταν επιτευχθεί η σωστή υγρασία, η συσκευή σταματά να λειτουργεί. Επίσης σταματά όταν γεμίσει το δοχείο ή αν λειτουργεί σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Αν ο χώρος είναι μεγάλος ή ο αφυγραντήρας μικρός, μπορεί απλώς να μην επαρκεί για τις ανάγκες σας.

Πηγή: Which?