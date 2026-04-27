Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση

Το πλυντήριο ρούχων έχει μέση διάρκεια ζωής περίπου 10 χρόνια, ωστόσο ορισμένα προβλήματα αποτελούν ένδειξη ότι χρειάζεται άμεση αντικατάσταση.

Το πλυντήριο ρούχων αποτελεί βασική οικιακή συσκευή και η αντικατάστασή του δεν είναι μικρό έξοδο. Όταν όμως αρχίζει να κάνει περίεργους θορύβους ή δεν καθαρίζει πλέον αποτελεσματικά τα ρούχα, είναι πιθανό να πλησιάζει στο τέλος του κύκλου της ζωής του.

Σύμφωνα με τον Alastair Gibbs, διευθυντή της εταιρείας Apex Appliance Experts, η μέση διάρκεια ζωής ενός πλυντηρίου είναι τα 10 χρόνια. Όσο παλιώνει η συσκευή, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα φθοράς βασικών εξαρτημάτων.

Ορισμένα προβλήματα επιδιορθώνονται εύκολα, ενώ άλλα συχνά καθιστούν την επισκευή ασύμφορη. Ακολουθούν πέντε ενδείξεις ότι το πλυντήριό σας θέλει αντικατάσταση:

1. Ασυνήθιστος θόρυβος κατά τη λειτουργία

Τα πλυντήρια είναι γενικά θορυβώδη, ιδιαίτερα στη φάση του στυψίματος. Αν όμως εμφανιστεί έντονος μεταλλικός ήχος ή σαν κάτι να τρίβεται, μπορεί να έχουν φθαρεί τα ρουλεμάν - τα μεταλλικά εξαρτήματα που στηρίζουν την περιστροφή του κάδου.

Αν ο κάδος φαίνεται να «παίζει» ή δεν περιστρέφεται κανονικά, τότε πιθανότατα τα ρουλεμάν έχουν καταστραφεί. Σε πολλά σύγχρονα μοντέλα τα ρουλεμάν δεν αντικαθίστανται, κάτι που σημαίνει ότι απαιτείται αλλαγή ολόκληρου του κάδου, με υψηλό κόστος επισκευής.

Η υπερφόρτωση του πλυντηρίου επιταχύνει τη φθορά, γι’ αυτό συνιστάται να μην γεμίζετε υπερβολικά τον κάδο.

2. Το πλυντήριο δεν ανοίγει

Αν η συσκευή δεν ενεργοποιείται, η αιτία μπορεί να είναι απλή - όπως μια καμένη ασφάλεια. Πριν από οτιδήποτε άλλο, αποσυνδέστε το πλυντήριο από το ρεύμα και ελέγξτε την πρίζα, τον διακόπτη και την πόρτα.

Εάν δεν εντοπίζεται εμφανές πρόβλημα, είναι πιθανό να έχει παρουσιάσει βλάβη η ηλεκτρονική πλακέτα. Πρόκειται για εξάρτημα με υψηλό κόστος αντικατάστασης, γεγονός που συχνά οδηγεί στην αγορά νέου πλυντηρίου. Αν η συσκευή βρίσκεται ακόμη σε εγγύηση, καλό είναι να επικοινωνήσετε πρώτα με τον κατασκευαστή.

3. Μυρωδιά καμένου

Οποιαδήποτε έντονη μυρωδιά από το πλυντήριο χρειάζεται έλεγχο. Αν όμως η οσμή θυμίζει καμένο υλικό, πρέπει να απενεργοποιήσετε αμέσως τη συσκευή και να καλέσετε τεχνικό.

Η αιτία μπορεί να είναι τριβή του εσωτερικού κάδου με το λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται ακόμη και κομμάτια καουτσούκ πάνω στα ρούχα - ένδειξη σοβαρής φθοράς που πιθανόν απαιτεί αντικατάσταση της συσκευής.

4. Συνεχείς βλάβες και επισκευές

Όλες οι συσκευές φθείρονται με τον χρόνο. Αν όμως χρειάζονται επανειλημμένες επισκευές μέσα στο ίδιο έτος, ειδικά για διαφορετικά προβλήματα κάθε φορά, τότε η συντήρηση γίνεται οικονομικά ασύμφορη.

Όπως επισημαίνουν οι τεχνικοί, όταν απαιτούνται τρεις ή τέσσερις επισκέψεις στο συνεργείο μέσα σε έναν χρόνο, συνήθως το πλυντήριο πλησιάζει στο τέλος της ζωής του.

5. Αλλαγές στο μέγεθος του νοικοκυριού

Μερικές φορές η αντικατάσταση δεν γίνεται λόγω βλάβης αλλά επειδή αλλάζουν οι ανάγκες του σπιτιού. Περισσότερα άτομα σημαίνουν περισσότερα ρούχα και ανάγκη για μεγαλύτερο κάδο.

Γενικά, πλυντήρια 5-7 κιλών θεωρούνται κατάλληλα για ένα ή δύο άτομα, ενώ οικογένειες τριών έως πέντε ατόμων εξυπηρετούνται καλύτερα από συσκευές 9-10 κιλών. Η σωστή χωρητικότητα βοηθά τόσο στην εξοικονόμηση ενέργειας όσο και στη σωστή λειτουργία του στυψίματος.

Πηγή: Which?