Οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία και τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές στο επίκεντρο του “5th Energy & Shipping Seminar” του ΙΕΝΕ

Καθώς η παγκόσμια ναυτιλία αντιμετωπίζει μία ιδιαίτερα σοβαρή κρίση εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ, θαλάσσιο δίαυλο στρατηγικής σημασίας για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές, το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης ( ΙΕΝΕ ) διοργανώνει μία εξαιρετικά επίκαιρη εκδήλωση με θέμα την αλληλεπίδραση ναυτιλίας και ενέργειας. To “5 th Energy & Shipping Seminar” θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη , 29 Απριλίου , στο Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, στο κέντρο της Αθήνας ( Ερατοσθένους 13 ).

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και με την υποστήριξη του Association of Banking & Financial Executives of Hellenic Shipping. Το 5ο, κατά σειρά, Διεθνές Σεμινάριο “Energy and Shipping” του ΙΕΝΕ, με ειδικό θέμα “ Energy Security, Energy Transition and the New Maritime Reality”, θα αναδείξει την ενεργειακή ασφάλεια, την ενεργειακή μετάβαση και τη νέα ναυτιλιακή πραγματικότητα σε όλες τις πτυχές τους υπό το φως της τρέχουσας κρίσης στον Περσικό Κόλπο.

Οι κίνδυνοι για την ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοΐα σε έναν από τους βασικούς θαλάσσιους διαδρόμους σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τον ελληνόκτητο εμπορικό στόλο, έναν από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως, και ο οποίος μεταφέρει καθημερινά ανά την υφήλιο σημαντικούς όγκους πετρελαίου, LNG, LPG, και άλλων ενεργειακών προϊόντων. Καθώς η ναυτιλία αποτελεί έναν κλάδο με μεγάλη επίδραση συνολικά στην παγκόσμια οικονομία, οι σημερινές αναταράξεις ενέχουν τον κίνδυνο της παράλυσης του διεθνούς εμπορικού και, γενικότερα, οικονομικού συστήματος.

Η σημερινή γεωπολιτική κρίση συνοδεύεται από πιεστικά ζητήματα για την ελληνική και την παγκόσμια εμπορική ναυτιλία, τα οποία σχετίζονται με την ασφάλεια των πληρωμάτων, την ενεργειακή ασφάλεια, την ασφάλεια των λειτουργιών, την ασφάλιση, την πιστοποίηση, τη χρηματοδότηση, αλλά και τα ναυτιλιακά καύσιμα, και τα οποία γίνονται οξύτερα λόγω της ασφάλισης κινδύνου πολέμου. Στα θέματα που θα απασχολήσουν τις εργασίες του Σεμιναρίου περιλαμβάνονται οι συνέπειες που προκαλεί στις τιμές ενέργειας, τη βιομηχανική παραγωγή, τις εφοδιαστικές αλυσίδες (εμπορευμάτων, τροφίμων, λιπασμάτων κλπ.) και τις χρηματοπιστωτικές αγορές η αβεβαιότητα σχετικά με βασικούς ναυτιλιακούς διαδρόμους στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Αυτά είναι τα κεντρικά ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν κατά τις εργασίες του “5thIENE Energy & Shipping Seminar” του ΙΕΝΕ, με φόντο τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και γεωπολιτικές προκλήσεις που αναδεικνύονται και τις επιπτώσεις τους στην ελληνική εμπορική ναυτιλία. Μια εκλεκτή ομάδα ομιλητών που καλύπτουν όλο το φάσμα της ενέργειας και της ναυτιλίας θα συνεισφέρουν την πολύτιμη γνώση και εμπειρία τους από την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία και τη σχέση της με την ενέργεια.

Βασικοί χορηγοί του “5th Energy & Shipping Seminar” είναι οι εταιρείες: ΟΛΠ -Piraeus Port Authority SA-COSCO Shipping, η Eastern Mediterranean Maritime Limited ( EASTMED) και η ENSCO ενώ Χορηγοί Επικοινωνίας είναι: το Energia.gr και το Maritimes.gr.

