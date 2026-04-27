Στο “Greece–France Economic Forum” συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
27/04/2026 - 15:52
Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 15:49
Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το “Engineering The World 2026”
27/04/2026 - 15:45
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα
27/04/2026 - 15:23
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
27/04/2026 - 15:00
Η θαλάσσια ζωή της Μεσογείου απειλείται άμεσα από τις σεισμικές έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων
27/04/2026 - 14:36
Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία
27/04/2026 - 13:37
Fr. Zanninotti (Enaon EDA): Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου ως πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας και της προσιτότητας
27/04/2026 - 12:58
Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII
27/04/2026 - 12:19
Ουκρανία: Ένας νεκρός σε πλήγμα ουκρανικού drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία
27/04/2026 - 11:39
AKTOR Ανανεώσιμες: Εξαγορά του 51% της SUN FORCE TWO
27/04/2026 - 10:58
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Γιατί κυβέρνηση και ΔΕΗ οδηγούν σε βίαιο κλείσιμο την πιο αποδοτική θερμοηλεκτρική μονάδα της χώρας, την Πτολεμαΐδα 5;
27/04/2026 - 10:13
Οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία και τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές στο επίκεντρο του “5th Energy & Shipping Seminar” του ΙΕΝΕ
27/04/2026 - 09:31
ΣΕΦ: Εφαρμόστε τις προτάσεις του AccelarateEU
27/04/2026 - 09:20
Αυξήθηκαν κατά 2% και πλέον οι τιμές του πετρελαίου
27/04/2026 - 09:05
Στ. Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα συστατικά για να καταστεί κόμβος καινοτομίας, εξωστρέφειας και παραγωγής τεχνολογίας
27/04/2026 - 08:36
Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
27/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Η προπαγάνδα των επιδομάτων και των υπερπλεονάσματων
27/04/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: WACC έως 7,02% το 2029- Κάτω από τις προσδοκίες του Διαχειριστή
27/04/2026 - 08:07
Πυρηνική ενέργεια: Ελληνογαλλική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία
27/04/2026 - 08:00
Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη
27/04/2026 - 06:28
Γιατί δεν λειτουργεί σωστά ο αφυγραντήρας, πότε χρειάζεται τεχνικός
27/04/2026 - 06:28
Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση
27/04/2026 - 06:28
Ιδιοκτήτης δηλώνει «εθισμένος» με τα ηλιακά πάνελ: «Πραγματικά απίστευτο»
26/04/2026 - 08:23
Ευρωπαϊκή χώρα υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για να περιορίσει την σπατάλη ενέργειας
26/04/2026 - 08:24
Πόσο ασφαλή είναι τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούν οι αντλίες θερμότητας
26/04/2026 - 08:24
Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
24/04/2026 - 15:43
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
24/04/2026 - 15:24
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
24/04/2026 - 15:07
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
24/04/2026 - 14:44

Οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία και τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές στο επίκεντρο του “5th Energy & Shipping Seminar” του ΙΕΝΕ

Δευτέρα, 27/04/2026 - 09:31

Καθώς η παγκόσμια ναυτιλία αντιμετωπίζει μία ιδιαίτερα σοβαρή κρίση εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ, θαλάσσιο δίαυλο στρατηγικής σημασίας για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές, το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης ( ΙΕΝΕ) διοργανώνει μία εξαιρετικά επίκαιρη εκδήλωση με θέμα την αλληλεπίδραση ναυτιλίας και ενέργειας. To “5th Energy & Shipping Seminar” θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 29 Απριλίου, στο Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, στο κέντρο της Αθήνας ( Ερατοσθένους 13).

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και με την υποστήριξη του Association of Banking & Financial Executives of Hellenic Shipping. Το 5ο, κατά σειρά, Διεθνές Σεμινάριο “Energy and Shipping” του ΙΕΝΕ, με ειδικό θέμαEnergy Security, Energy Transition and the New Maritime Reality”, θα αναδείξει την ενεργειακή ασφάλεια, την ενεργειακή μετάβαση και τη νέα ναυτιλιακή πραγματικότητα σε όλες τις πτυχές τους υπό το φως της τρέχουσας κρίσης στον Περσικό Κόλπο.

Οι κίνδυνοι για την ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοΐα σε έναν από τους βασικούς θαλάσσιους διαδρόμους σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τον ελληνόκτητο εμπορικό στόλο, έναν από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως, και ο οποίος μεταφέρει καθημερινά ανά την υφήλιο σημαντικούς όγκους πετρελαίου, LNG, LPG, και άλλων ενεργειακών προϊόντων. Καθώς η ναυτιλία αποτελεί έναν κλάδο με μεγάλη επίδραση συνολικά στην παγκόσμια οικονομία, οι σημερινές αναταράξεις ενέχουν τον κίνδυνο της παράλυσης του διεθνούς εμπορικού και, γενικότερα, οικονομικού συστήματος.

Η σημερινή γεωπολιτική κρίση συνοδεύεται από πιεστικά ζητήματα για την ελληνική και την παγκόσμια εμπορική ναυτιλία, τα οποία σχετίζονται με την ασφάλεια των πληρωμάτων, την ενεργειακή ασφάλεια, την ασφάλεια των λειτουργιών, την ασφάλιση, την πιστοποίηση, τη χρηματοδότηση, αλλά και τα ναυτιλιακά καύσιμα, και τα οποία γίνονται οξύτερα λόγω της ασφάλισης κινδύνου πολέμου. Στα θέματα που θα απασχολήσουν τις εργασίες του Σεμιναρίου περιλαμβάνονται οι συνέπειες που προκαλεί στις τιμές ενέργειας, τη βιομηχανική παραγωγή, τις εφοδιαστικές αλυσίδες (εμπορευμάτων, τροφίμων, λιπασμάτων κλπ.) και τις χρηματοπιστωτικές αγορές η αβεβαιότητα σχετικά με βασικούς ναυτιλιακούς διαδρόμους στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Αυτά είναι τα κεντρικά ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν κατά τις εργασίες του “5thIENE Energy & Shipping Seminar” του ΙΕΝΕ, με φόντο τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και γεωπολιτικές προκλήσεις που αναδεικνύονται και τις επιπτώσεις τους στην ελληνική εμπορική ναυτιλία. Μια εκλεκτή ομάδα ομιλητών που καλύπτουν όλο το φάσμα της ενέργειας και της ναυτιλίας θα συνεισφέρουν την πολύτιμη γνώση και εμπειρία τους από την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία και τη σχέση της με την ενέργεια.

Βασικοί χορηγοί του “5th Energy & Shipping Seminar” είναι οι εταιρείες: ΟΛΠ -Piraeus Port Authority SA-COSCO Shipping, η Eastern Mediterranean Maritime Limited ( EASTMED) και η ENSCO ενώ Χορηγοί Επικοινωνίας είναι: το Energia.gr και το Maritimes.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τους ομιλητές, τους σκοπούς του Σεμιναρίου αλλά και την εγγραφή στην εκδήλωση, βλ. εδώ

