Η EE δρομολογεί στρατηγικές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τους λιμένες προκειμένου να τονώσει την ανταγωνιστικότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια Ενωσιακή Βιομηχανική Ναυτιλιακή Στρατηγική και μια Ενωσιακή Στρατηγική για τους Λιμένες με σκοπό να προαγάγει την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα, την απανθρακοποίηση, την ασφάλεια, και την ανθεκτικότητα στον ευρύτερο τομέα των πλωτών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οι στρατηγικές εστιάζουν στους λιμένες , τη ναυτιλία και τη ναυπηγική βιομηχανία .

Η Ενωσιακή Βιομηχανική Ναυτιλιακή Στρατηγική ενισχύει τον ναυτιλιακό κατασκευαστικό κλάδο και τη ναυτιλία της Ευρώπης. Καθορίζει μέτρα που αποσκοπούν στη διατήρηση της παγκόσμιας υπεροχής της ΕΕ στη ναυπηγική βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας και στις προηγμένες ναυτιλιακές τεχνολογίες, αλλά και στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και των θαλάσσιων μεταφορών υψηλής ποιότητας, προάγοντας παράλληλα τον θεμιτό ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο.

Η Ενωσιακή Στρατηγική για τους Λιμένες τούς αντιμετωπίζει ως ζωτικής σημασίας πύλες για το εμπόριο, την εφοδιαστική, την ενέργεια και τη στρατιωτική κινητικότητα. Προκειμένου να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των λιμένων της ΕΕ, η Στρατηγική προάγει τον θεμιτό ανταγωνισμό, την κανονιστική σαφήνεια, και την επενδυτική ασφάλεια, προς όφελος των μεγάλων κόμβων, των μικρών και μεσαίων λιμένων, των νησιών, και των εξόχως απόκεντρων περιοχών.