Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το “Engineering The World 2026”

Η METLEN μπαίνει δυναμικά στον διάλογο με τη νέα γενιά επιστημόνων, βάζοντας τη δύναμή της πίσω από το συνέδριο καινοτομίας “Engineering The World 2026 – Powered by METLEN”, που διοργανώνεται από την ομάδα ODYCEO του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Από τις 28 Απριλίου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΕΜΠ και στις 29-30 Απριλίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το “Engineering The World 2026 – Powered by METLEN” φιλοδοξεί να αποτελέσει τον απόλυτο κόμβο συνάντησης για την εγχώρια αλλά και παγκόσμια καινοτομία.

Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκεται ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα της εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης, αυτό της σπανιότητας δεδομένων (data scarcity), αναδεικνύοντας τον ρόλο της καινοτομίας στην ανάπτυξη λύσεων ακόμη και σε περιβάλλοντα περιορισμένων πόρων.

Το τριήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

International Tech Hackathon: Φοιτητές, tech enthusiasts και ανήσυχα μυαλά θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να επιλύσουν πραγματικά προβλήματα, διεκδικώντας χρηματικό έπαθλο 5.000€ για την ανάπτυξη της ιδέας τους.

Innovation Showcase (Booths): Ένας διαδραστικός χώρος όπου οι συμμετέχοντες θα συνδεθούν με άλλους φοιτητές γεμάτους κίνητρο, κορυφαίες εταιρείες και deep-tech startups, ανακαλύπτοντας ευκαιρίες καριέρας και δικτύωσης.

Η METLEN συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση, ενισχύοντας πρωτοβουλίες που φέρνουν πιο κοντά την εκπαίδευση με την πραγματική οικονομία και δημιουργούν ευκαιρίες ουσιαστικής επαφής των νέων με τη βιομηχανία. Μέσα από δράσεις όπως το “Engineering The World”, η METLEN επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο της βιομηχανίας ως πυλώνα καινοτομίας και ελκυστικό πεδίο καριέρας για τους νέους.

Η διοργάνωση υλοποιείται από το ODYCEO, την ομάδα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία δραστηριοποιείται στην ενίσχυση της σύνδεσης των φοιτητών με την αγορά και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων.