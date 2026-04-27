ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στο “Greece–France Economic Forum” συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 15:52
Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 15:49
Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το “Engineering The World 2026”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 15:45
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 15:23
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/04/2026 - 15:00
Η θαλάσσια ζωή της Μεσογείου απειλείται άμεσα από τις σεισμικές έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/04/2026 - 14:36
Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/04/2026 - 13:37
Fr. Zanninotti (Enaon EDA): Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου ως πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας και της προσιτότητας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 12:58
Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/04/2026 - 12:19
Ουκρανία: Ένας νεκρός σε πλήγμα ουκρανικού drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
27/04/2026 - 11:39
AKTOR Ανανεώσιμες: Εξαγορά του 51% της SUN FORCE TWO
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/04/2026 - 10:58
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Γιατί κυβέρνηση και ΔΕΗ οδηγούν σε βίαιο κλείσιμο την πιο αποδοτική θερμοηλεκτρική μονάδα της χώρας, την Πτολεμαΐδα 5;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/04/2026 - 10:13
Οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία και τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές στο επίκεντρο του “5th Energy & Shipping Seminar” του ΙΕΝΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 09:31
ΣΕΦ: Εφαρμόστε τις προτάσεις του AccelarateEU
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/04/2026 - 09:20
Αυξήθηκαν κατά 2% και πλέον οι τιμές του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 09:05
Στ. Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα συστατικά για να καταστεί κόμβος καινοτομίας, εξωστρέφειας και παραγωγής τεχνολογίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/04/2026 - 08:36
Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Η προπαγάνδα των επιδομάτων και των υπερπλεονάσματων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/04/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: WACC έως 7,02% το 2029- Κάτω από τις προσδοκίες του Διαχειριστή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/04/2026 - 08:07
Πυρηνική ενέργεια: Ελληνογαλλική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 08:00
Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 06:28
Γιατί δεν λειτουργεί σωστά ο αφυγραντήρας, πότε χρειάζεται τεχνικός
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 06:28
Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 06:28
Ιδιοκτήτης δηλώνει «εθισμένος» με τα ηλιακά πάνελ: «Πραγματικά απίστευτο»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/04/2026 - 08:23
Ευρωπαϊκή χώρα υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για να περιορίσει την σπατάλη ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
26/04/2026 - 08:24
Πόσο ασφαλή είναι τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούν οι αντλίες θερμότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/04/2026 - 08:24
Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 15:43
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 15:24
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/04/2026 - 15:07
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/04/2026 - 14:44

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το “Engineering The World 2026”

Newsroom
Δευτέρα, 27/04/2026 - 15:45

Η METLEN μπαίνει δυναμικά στον διάλογο με τη νέα γενιά επιστημόνων, βάζοντας τη δύναμή της πίσω από το συνέδριο καινοτομίας “Engineering The World 2026 – Powered by METLEN”, που διοργανώνεται από την ομάδα ODYCEO του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Από τις 28 Απριλίου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΕΜΠ και στις 29-30 Απριλίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το “Engineering The World 2026 – Powered by METLEN” φιλοδοξεί να αποτελέσει τον απόλυτο κόμβο συνάντησης για την εγχώρια αλλά και παγκόσμια καινοτομία.

Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκεται ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα της εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης, αυτό της σπανιότητας δεδομένων (data scarcity), αναδεικνύοντας τον ρόλο της καινοτομίας στην ανάπτυξη λύσεων ακόμη και σε περιβάλλοντα περιορισμένων πόρων.

Το τριήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • International Tech Hackathon: Φοιτητές, tech enthusiasts και ανήσυχα μυαλά θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να επιλύσουν πραγματικά προβλήματα, διεκδικώντας χρηματικό έπαθλο 5.000€ για την ανάπτυξη της ιδέας τους.
  • World-Class Speakers & Panels: Συναρπαστικές συζητήσεις από πρωτοπόρους της αγοράς για τις τάσεις που αλλάζουν τον κόσμο (όπως Industrial AI, Smart Grids, Biotech).
  • Innovation Showcase (Booths): Ένας διαδραστικός χώρος όπου οι συμμετέχοντες θα συνδεθούν με άλλους φοιτητές γεμάτους κίνητρο, κορυφαίες εταιρείες και deep-tech startups, ανακαλύπτοντας ευκαιρίες καριέρας και δικτύωσης.

Η METLEN συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση, ενισχύοντας πρωτοβουλίες που φέρνουν πιο κοντά την εκπαίδευση με την πραγματική οικονομία και δημιουργούν ευκαιρίες ουσιαστικής επαφής των νέων με τη βιομηχανία. Μέσα από δράσεις όπως το “Engineering The World”, η METLEN επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο της βιομηχανίας ως πυλώνα καινοτομίας και ελκυστικό πεδίο καριέρας για τους νέους.

Η διοργάνωση υλοποιείται από το ODYCEO, την ομάδα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία δραστηριοποιείται στην ενίσχυση της σύνδεσης των φοιτητών με την αγορά και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

