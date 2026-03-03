Στενά Ορμούζ: Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ μετατρέπεται σε ανοιχτή απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την ενεργειακή τροφοδοσία, καθώς οι στρατιωτικές προειδοποιήσεις της Τεχεράνης συμπίπτουν με κατακόρυφη πτώση της εμπορικής διέλευσης από αυτό το κομβικό πέρασμα.

Αν και αρχικά δεν είχε εκδοθεί επίσημη ναυτική οδηγία περί διακοπής της κυκλοφορίας, τα διαδοχικά πλήγματα σε εμπορικά πλοία προκάλεσαν έντονη αποφυγή της περιοχής, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου Diaplous.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 καταγράφηκαν έως 30 κινήσεις προς το Ορμούζ από τον Ινδικό Ωκεανό και έως 80 αναχωρήσεις προς τα ανοιχτά. Η εικόνα, ωστόσο, επιδεινώθηκε ταχύτατα: Την 1η Μαρτίου οι εξερχόμενες διελεύσεις περιορίστηκαν στις 35 και οι εισερχόμενες στις 5, στις 2 Μαρτίου καταγράφηκαν μόλις 5 έξοδοι και 3 είσοδοι, ενώ έως το πρωί της 3ης Μαρτίου είχαν σημειωθεί 5 έξοδοι και μόνο μία είσοδος.

Τα στοιχεία σκιαγραφούν μία de facto αναστολή της ναυτιλιακής δραστηριότητας σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Χθες, ανώτατος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν ενέτεινε τη ρητορική της ιρανικής ηγεσίας, προειδοποιώντας ότι κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να διασχίσει το στενό θα δεχθεί επίθεση. «Το Στενό είναι κλειστό. Αν επιχειρήσουν να περάσουν, οι δυνάμεις μας και το Πολεμικό Ναυτικό θα τα πυρπολήσουν», δήλωσε ο στρατηγός Εμπραχίμ Τζαμπαρί σε μήνυμα που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Αυτή η απειλή αποτελεί τη σαφέστερη μέχρι σήμερα τοποθέτηση της Τεχεράνης μετά την ανακοίνωση περί κλεισίματος του περάσματος, από όπου διακινείται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου. Το Ορμούζ λειτουργεί ως βασική πύλη εξαγωγών για τις μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες της περιοχής -Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα- προς τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα, με άμεσες συνέπειες στις διεθνείς αγορές, τα ασφάλιστρα πολέμου και τη σταθερότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου

Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου σημείωσε και πάλι άλμα εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που προκάλεσε το κλείσιμο του στενού του Χορμούζ και της διακοπής της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη δημόσια εταιρεία ενέργειας του Κατάρ QatarEnergy.

Γύρω στις 10:20 (ώρα Ελλάδας), το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του ολλανδικού TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, σημείωνε αύξηση άνω του 23%, έπειτα από ένα άλμα άνω του 33%, στα 59,445 ευρώ η μεγαβατώρα, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από το Φεβρουάριο 2023, όταν είχαν ανέβει κάθετα οι τιμές εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Εξάλλου διευρύνθηκε σήμερα η πτώση των τιμών των ευρωπαϊκών μετοχών, καθώς αυξήθηκαν οι πωλήσεις από τους επενδυτές που βρίσκονται αντιμέτωποι με την προοπτική ενός παρατεταμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ η αύξηση των τιμών του πετρελαίου προκαλεί φόβους για άνοδο του κόστους διαβίωσης.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωνε στις 10:04 (ώρα Ελλάδας) πτώση 1,3% στις 615,72 μονάδες, αφού χθες, Δευτέρα, είχε κλείσει στο χαμηλότερο επίπεδο των δύο τελευταίων εβδομάδων.

Ο δείκτης των εταιρειών κοινής ωφελείας και ο τραπεζικός τομέας κατέγραψαν πτώση 2,6% καθένας, ενώ αυξήθηκε οριακά ο ενεργειακός τομέας, αυξάνοντας τα κέρδη από τις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Ο επικεφαλής των οικονομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Φίλιπ Λέιν δήλωσε τους Financial Times ότι ένας μακροχρόνιος πόλεμος θα μπορούσε να ασκήσει έντονη ανοδική πίεση στον πληθωρισμό και να μειώσει το ρυθμό ανάπτυξης στην ευρωζώνη.