Αυξήθηκαν κατά 2% και πλέον οι τιμές του πετρελαίου
27/04/2026 - 09:05
Στ. Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα συστατικά για να καταστεί κόμβος καινοτομίας, εξωστρέφειας και παραγωγής τεχνολογίας
27/04/2026 - 08:36
Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
27/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Η προπαγάνδα των επιδομάτων και των υπερπλεονάσματων
27/04/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: WACC έως 7,02% το 2029- Κάτω από τις προσδοκίες του Διαχειριστή
27/04/2026 - 08:07
Πυρηνική ενέργεια: Ελληνογαλλική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία
27/04/2026 - 08:00
Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη
27/04/2026 - 06:28
Γιατί δεν λειτουργεί σωστά ο αφυγραντήρας, πότε χρειάζεται τεχνικός
27/04/2026 - 06:28
Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση
27/04/2026 - 06:28
Ιδιοκτήτης δηλώνει «εθισμένος» με τα ηλιακά πάνελ: «Πραγματικά απίστευτο»
26/04/2026 - 08:23
Ευρωπαϊκή χώρα υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για να περιορίσει την σπατάλη ενέργειας
26/04/2026 - 08:24
Πόσο ασφαλή είναι τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούν οι αντλίες θερμότητας
26/04/2026 - 08:24
Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
24/04/2026 - 15:43
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
24/04/2026 - 15:24
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
24/04/2026 - 15:07
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
24/04/2026 - 14:44
ΔΑΠΕΕΠ: Νέο Πρότυπο Εγγυητικών Επιστολών
24/04/2026 - 14:17
Αλ. Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα
24/04/2026 - 14:15
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει «σφιχτή» αγορά LNG μέχρι το 2027 ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή
24/04/2026 - 14:11
Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται
24/04/2026 - 13:41
Εθελοντική Αιμοδοσία από τον «ΣΠΑΡΤΑΚΟ»
24/04/2026 - 13:34
Πέντρο Σάντσεθ: Η ΕΕ πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
24/04/2026 - 13:30
Κρίσιμος ο ρόλος των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη των data centers και της AI
24/04/2026 - 13:26
Γ. Στάσσης: Επενδύσεις 24 δισ. έως το 2030 – «Χτίζουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας»
24/04/2026 - 09:11
ΔΕΗ: ΑΜΚ-μαμούθ 4 δισ. ευρώ με συμμετοχή Δημοσίου και CVC- Το χρονοδιάγραμμα
24/04/2026 - 09:09
ΕΣΠΕΝ: Πρόσθετες υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης
24/04/2026 - 08:54
Ενεργειακή μετάβαση: Το στοίχημα της χρηματοδότησης και οι γεωπολιτικές πιέσεις
24/04/2026 - 08:48
Η HELLENiQ ENERGY αναβαθμίζει τις φοιτητικές Εστίες του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
24/04/2026 - 08:33
Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης καυσίμων και πράσινης μετάβασης – κρίσιμος ο ρόλος της ρυθμιστικής ευελιξίας
24/04/2026 - 08:03
Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας για την στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε
24/04/2026 - 07:58

Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
Newsroom
Δευτέρα, 27/04/2026 - 08:22

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στη δημοσίευση του 2ου και 3ου οριστικού πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», εντάσσοντας περισσότερους από 37.000 πολίτες από όλη τη χώρα. Η συνολική μέγιστη επιδότηση (δέσμευση πόρων) για τις νέες αυτές αιτήσεις ανέρχεται πάνω από 125.000.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 1.700 νέοι ωφελούμενοι προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, γεγονός που αναδεικνύει τον ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος και τη στόχευσή του στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.

Η πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ αναδεικνύει τη δέσμευση της Πολιτείας για μια βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη, προσφέροντας σε όλους τους πολίτες, από τα αστικά κέντρα έως τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, πρόσβαση σε καθαρές, σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.

Το Υπουργείο καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος:

https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr/go-beyond/ .

Η καταληκτική ημερομηνία δέσμευσης των επιταγών της 2ης και 3ης απόφασης υπαγωγής ορίζεται στις 30/05/2026.

Η καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης των επιταγών 2ης και 3ης απόφασης υπαγωγής (και των αιτημάτων εξαργύρωσης) ορίζεται στις 25/06/2026.

Για περισσότερες πληροφορίες:

  • Οι ωφελούμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213 151 3753 και 213 151 3101(Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 17:00)
  • Οι προμηθευτές στα τηλέφωνα 213 151 3075 και 213 151 3355 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 17:00)

Εναλλακτικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις:

  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (ωφελούμενοι)
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (προμηθευτές)

Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη 27 Απριλίου 2026

