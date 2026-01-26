ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Το LNG κυρίαρχο καύσιμο μετάβασης στη ναυτιλία - Ζητά παγκόσμιους κανόνες η SEA-LNG

Το LNG κυρίαρχο καύσιμο μετάβασης στη ναυτιλία - Ζητά παγκόσμιους κανόνες η SEA-LNG
Newsroom
Δευτέρα, 26/01/2026 - 11:08

Η έντονη κινητικότητα που καταγράφηκε το 2025 στις παραγγελίες πλοίων εναλλακτικών καυσίμων επιβεβαιώνει τη σαφή επικράτηση του LNG ως καυσίμου μετάβασης στη ναυτιλία.

Συνολικά υπογράφηκαν 275 νέες συμβάσεις, εκ των οποίων οι 188 αφορούσαν πλοία διπλού καυσίμου LNG, αποτυπώνοντας τη στρατηγική επιλογή των πλοιοκτητών να επενδύσουν σε μια τεχνολογία ώριμη, διαθέσιμη και οικονομικά διαχειρίσιμη σε επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με την SEA-LNG, έως το 2029 αναμένεται να πλέουν διεθνώς περίπου 2.500 ποντοπόρα πλοία, εκ των οποίων σχεδόν 1.450 θα χρησιμοποιούν LNG ή βιομεθάνιο ως καύσιμο, ενώ επιπλέον 1.050 θα είναι δεξαμενόπλοια μεταφοράς LNG.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η απανθρακοποίηση του μεθανίου διαμορφώνεται ως η πλέον ρεαλιστική και τεχνολογικά εφαρμόσιμη πορεία για το μέλλον της ναυτιλίας.

Στην ετήσια έκθεσή της με τίτλο «View from the Bridge», που παρουσιάστηκε στο Λονδίνο, η SEA-LNG σημειώνει ότι την τελευταία δεκαετία πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις άνω των 150 δισ. δολαρίων, μετατρέποντας το LNG από μια περιφερειακή λύση της Βόρειας Ευρώπης σε κυρίαρχο παγκόσμιο ναυτιλιακό καύσιμο.

Το 2025, τα πλοία LNG αντιπροσώπευσαν το 79% του συνολικού τονάζ παραγγελιών εναλλακτικών καυσίμων, έναντι 67% το 2024, ενώ ο στόλος LNG -σε λειτουργία και υπό παραγγελία- αντιστοιχεί πλέον στο 10% του παγκόσμιου στόλου σε όρους dwt.

Ενδεικτική της δυναμικής είναι και η εξέλιξη του στόλου διπλού καυσίμου. Το 2016, εξαιρουμένων των LNG carriers, μόλις 81 πλοία μπορούσαν να χρησιμοποιούν LNG.

Σήμερα ο αριθμός αυτός έχει δεκαπλασιαστεί, με σχεδόν 850 πλοία σε λειτουργία και άλλα 642 υπό παραγγελία. Παρά το γεγονός ότι οι κανονιστικές αβεβαιότητες και οι περιορισμοί χωρητικότητας στα ναυπηγεία επιβράδυναν το 2025 τις συνολικές παραγγελίες εναλλακτικών καυσίμων, η θέση του LNG ενισχύθηκε περαιτέρω.

Σύμφωνα με την DNV, το 2025 παραγγέλθηκαν 275 πλοία εναλλακτικών καυσίμων, έναντι 551 το 2024, καταγράφοντας πτώση περίπου 31% σε όρους dwt. Ωστόσο, τα 188 πλοία διπλού καυσίμου LNG κάλυψαν το 79% του σχετικού τονάζ.

Κυρίαρχος παρέμεινε ο τομέας των containerships, που αντιπροσώπευσε το 88% των παραγγελιών και το 93% του dwt, με το 61% να αφορά πλοία χωρητικότητας 14.500-24.000 TEU. Παράλληλα, καταγράφηκαν για πρώτη φορά παραγγελίες LNG dual-fuel πλοίων από μεγάλους ομίλους όπως οι COSCO, Evergreen, HMM, ONE.

Ραγδαία ανάπτυξη υποδομών LNG

Την ίδια στιγμή, η ανάπτυξη των υποδομών ανεφοδιασμού LNG εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Σήμερα, LNG bunkering προσφέρεται σε 222 λιμάνια παγκοσμίως, ενώ ο στόλος πλοίων ανεφοδιασμού αυξήθηκε από ένα μόλις πλοίο το 2016 σε περισσότερα από 62 το 2025, με επιπλέον 38 υπό παραγγελία. Οι βασικοί κόμβοι εστιάζονται στο Ρότερνταμ, το Ζεεμπρούγκε, τη Βαρκελώνη, τη Σιγκαπούρη, τη Σαγκάη και την ανατολική ακτή των ΗΠΑ.

Το 2025 σημαδεύτηκε από κομβικά ορόσημα στον ανεφοδιασμό LNG: από την πρώτη επιχείρηση ship-to-ship στη Μέση Ανατολή, στο Ντουμπάι, έως τις αντίστοιχες πρωτιές στο Χονγκ Κονγκ, στη δυτική Βόρεια Αμερική και, τον Δεκέμβριο, στο λιμάνι της Τεργέστης, σηματοδοτώντας νέα εποχή για τις υποδομές LNG στη Μεσόγειο.

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης τη δυναμική εξέλιξη του υγροποιημένου βιομεθανίου (bio-LNG) και του ηλεκτρονικού μεθανίου, που ενισχύουν περαιτέρω τον ρόλο του LNG στην πορεία απανθρακοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η SEA-LNG ζητά τεχνολογικά ουδέτερους και παγκόσμιους κανονισμούς, που να συνδυάζουν βιωσιμότητα και εμπορική εφαρμοσιμότητα.

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2025, οι TotalEnergies, TES, Osaka Gas, Toho Gas και ITOCHU υπέγραψαν συμφωνία κοινής ανάπτυξης και εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του έργου Live Oak, που αφορά την παραγωγή e-NG (συνθετικού φυσικού αερίου) στη Νεμπράσκα.

Οι εταίροι βρίσκονται ήδη στη φάση του αρχικού τεχνικού σχεδιασμού (FEED), με τον σχεδιασμό να προβλέπει δυναμικότητα περίπου 250 MW ηλεκτρόλυσης και 75 χιλιάδων τόνων ετησίως μεθανίωσης.

Το έργο τελεί υπό τελική επενδυτική απόφαση το 2027, ενώ η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του τοποθετείται έως το 2030, με βασικό προσανατολισμό τις εξαγωγές e-NG προς την Ιαπωνία.

Το Live Oak αξιοποιεί τους άφθονους βιογενείς πόρους CO₂ της Νεμπράσκα, οι οποίοι συλλέγονται από μονάδες παραγωγής βιοαιθανόλης, σε συνδυασμό με τη ραγδαία ενίσχυση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το έργο εντάσσεται στη διεθνή προσπάθεια ανάπτυξης συνθετικών καυσίμων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, με δυνητικά σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση και την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας και της ναυτιλίας.

Εξάλλου σε φάση σταδιακής ωρίμανσης εισέρχεται διεθνώς το ηλεκτρονικό μεθάνιο (e-methane), με τα πρώτα έργα να θέτουν τις βάσεις για τη μελλοντική του αξιοποίηση, τόσο στην ενέργεια όσο και στη ναυτιλία.

Σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία 13 έργα ηλεκτρονικού μεθανίου, κυρίως πιλοτικού χαρακτήρα στην Ευρώπη, με συνολική παραγωγική ικανότητα λίγο πάνω από 12 χιλιάδες τόνους ετησίως σε ισοδύναμο LNG.

Παράλληλα, τέσσερα μικρής κλίμακας έργα σε Ιαπωνία, Ιταλία και Γαλλία βρίσκονται υπό κατασκευή, με προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας εντός του 2026.

Την ίδια στιγμή, τρία έργα μεγάλης κλίμακας, δυναμικότητας περίπου 150 χιλ. τόνων ετησίως, αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Φινλανδία μεταξύ 2028 και 2030.

Σημαντικό είναι και το επενδυτικό pipeline, καθώς πάνω από ένα εκατομμύριο τόνοι ετησίως βρίσκονται σε στάδιο προ-σκοπιμότητας ή σκοπιμότητας σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, το Ομάν, η Κίνα και η Ιαπωνία.

Στον ναυτιλιακό τομέα, μέλη της SEA-LNG, όπως η Gasum και το Galveston LNG Bunker Port, έχουν ήδη ανακοινώσει ότι διερευνούν την εμπορική αξιοποίηση του e-methane, εντάσσοντάς το στις μελλοντικές λύσεις εφοδιασμού, ενισχύοντας τις προοπτικές του ως καυσίμου μετάβασης για τη ναυτιλία χαμηλών εκπομπών.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της SEA-LNG, Peter Keller, μετά από μια περίοδο έντονων ρυθμιστικών αναταράξεων, η ανάγκη για ένα ενιαίο, στόχο-κεντρικό και τεχνολογικά ουδέτερο πλαίσιο από τον International Maritime Organization είναι πιο επιτακτική από ποτέ, ώστε η μετάβαση να παραμείνει ρεαλιστική, επεκτάσιμη και επενδύσιμη.

