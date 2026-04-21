Ενεργειακή μετάβαση, γεωπολιτική και επενδύσεις στο φετινό συνέδριο των Financial Times στην Αθήνα

Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
22/04/2026 - 15:47
Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026
22/04/2026 - 15:45
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
22/04/2026 - 15:42
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
22/04/2026 - 15:26
Fish Guide- Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!
22/04/2026 - 14:41
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
22/04/2026 - 14:17
Ερώτηση Βουλευτών Νέας Αριστεράς για την απολιγνιτοποίηση χωρίς Δίκαιη Μετάβαση
22/04/2026 - 13:39
Κυρ. Μητσοτάκης: Νέα δέσμη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης
22/04/2026 - 13:11
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας
22/04/2026 - 12:50
Ξεκινάει σήμερα το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών - Κορυφαίοι ομιλητές από όλο τον κόσμο θα δώσουν το παρών
22/04/2026 - 12:10
Ημέρα της Γης στο σπίτι: Πώς οι ενεργειακά αποδοτικές συσκευές της LG μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας
22/04/2026 - 11:31
Πυρά των IRGC κατά containership ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο
22/04/2026 - 10:43
Το ΔΙΠΑΕ και το ΕΚΕΤΑ εμβαθύνουν τη σύμπραξή τους με στόχο την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας
22/04/2026 - 10:10
ΔΑΠΕΕΠ: Καθυστερήσεις στην είσοδο στην πλατφόρμα της Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΑΠΕ
22/04/2026 - 09:42
ΕΕ: Παρεμβάσεις του Χ. Δήμα για τις μεταφορές, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
22/04/2026 - 09:18
Ο κάθετος διάδρομος στο επίκεντρο της συνάντησης Σ. Παπασταύρου - Joshua Volz
22/04/2026 - 08:45
Ανοίγει ο δρόμος για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες
22/04/2026 - 08:21
Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης: Κατεδάφιση 21 αυθαιρέτων εντός του ρέματος Πικροδάφνης μετά από 50 χρόνια
22/04/2026 - 08:10
Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα
22/04/2026 - 08:02
Ενεργειακό κόστος: Πακέτο στοχευμένων μέτρων από την Κομισιόν - Σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας
22/04/2026 - 07:59
Άλλαξε αυτή τη συνήθεια και μείωσε κατά 38% την ενέργεια που καταναλώνεις
22/04/2026 - 06:36
Αυτή είναι η πρώτη συσκευή που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα
22/04/2026 - 06:36
Σοκ στους λογαριασμούς θέρμανσης: Ζευγάρι ηλικιωμένων αναγκάστηκε να πληρώσει 1.000 λίρες
22/04/2026 - 06:35
Απ. Τζιτζικώστας: Η κρίση στη Μ. Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος των καυσίμων
21/04/2026 - 15:52
Data Centers και δημόσιο συμφέρον: Τέσσερις άξονες δράσης
21/04/2026 - 15:47
Ενεργειακή μετάβαση, γεωπολιτική και επενδύσεις στο φετινό συνέδριο των Financial Times στην Αθήνα
21/04/2026 - 15:15
Ο Όμιλος CORDIA αποκτά το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ZEB
21/04/2026 - 15:12
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
21/04/2026 - 14:34
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
21/04/2026 - 14:05
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
21/04/2026 - 13:18

Ενεργειακή μετάβαση, γεωπολιτική και επενδύσεις στο φετινό συνέδριο των Financial Times στην Αθήνα

Newsroom
Τρίτη, 21/04/2026 - 15:15

To Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Αθήνα, στις 13 και 14 Μαΐου 2026,
συγκεντρώνοντας κορυφαίους εκπροσώπους κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και διεθνών οργανισμών.

Σε μια περίοδο που η Ευρώπη εισέρχεται σε καθοριστική φάση της ενεργειακής μετάβασης, οι περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναδεικνύονται σε κομβικό σημείο διασύνδεσης ενεργειακών ροών, επενδύσεων και γεωπολιτικών εξελίξεων. To διεθνές συνέδριο Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe των Financial Times Live και της Καθημερινής επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Αθήνα, στις 13 και 14 Μαΐου 2026, συγκεντρώνοντας κορυφαίους εκπροσώπους κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και διεθνών οργανισμών. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν διακεκριμένες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων υπουργοί, επικεφαλής διεθνών οργανισμών και ανώτατα στελέχη της αγοράς ενέργειας. Στόχος του συνεδρίου είναι η ενίσχυση του ουσιαστικού διαλόγου για τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού, ανθεκτικού και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, το συνέδριο θα αναδείξει ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων ζητημάτων που διαμορφώνουν το ενεργειακό μέλλον της περιοχής, όπως η ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιφερειακού ενεργειακού συστήματος μέσω διασυνδέσεων και υποδομών LNG, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικτύων και η αξιοποίηση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα digital twins. Κεντρικό ρόλο θα έχει η συνεργασία κρατών, επενδυτών και επιχειρήσεων, με στόχο την ισορροπία μεταξύ ενεργειακής ασφάλειας, ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων και την ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και σε ζητήματα ανταγωνιστικότητας, εφοδιαστικών αλυσίδων, κρίσιμων πρώτων υλών και νέων τεχνολογιών, όπως το υδρογόνο.

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή.

Από την πλευρά της διεθνούς πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας, θα συμμετάσχουν ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), Jasem Mohamed Al Budaiwi, και ο ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τον Κόλπο, Luigi Di Maio. Στο γεωπολιτικό σκέλος του συνεδρίου θα συμμετάσχει η Sharren Haskel, υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, καθώς και ο Francesco La Camera, γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Στο υπουργικό πάνελ «Delivering 2030: Leadership commitments for the East Med transition», υπουργοί Ενέργειας και Υποδομών από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη θα εστιάσουν το ενδιαφέρον στις δεσμεύσεις των κυβερνήσεων για την ενεργειακή μετάβαση, με έμφαση στα απτά βήματα για την υλοποίηση έργων, την επιτάχυνση επενδύσεων και τον συντονισμό πολιτικών για την επίτευξη των στόχων έως το 2030.

Το Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe, με την υπογραφή των Financial Times Live και της Καθημερινής, φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ενεργειακό διάλογο στην ευρύτερη περιοχή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση στρατηγικών συνεργασιών και βιώσιμων λύσεων για την επόμενη δεκαετία.

