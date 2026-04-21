Ενεργειακή μετάβαση, γεωπολιτική και επενδύσεις στο φετινό συνέδριο των Financial Times στην Αθήνα

Σε μια περίοδο που η Ευρώπη εισέρχεται σε καθοριστική φάση της ενεργειακής μετάβασης, οι περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναδεικνύονται σε κομβικό σημείο διασύνδεσης ενεργειακών ροών, επενδύσεων και γεωπολιτικών εξελίξεων. To διεθνές συνέδριο Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe των Financial Times Live και της Καθημερινής επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Αθήνα, στις 13 και 14 Μαΐου 2026, συγκεντρώνοντας κορυφαίους εκπροσώπους κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και διεθνών οργανισμών. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν διακεκριμένες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων υπουργοί, επικεφαλής διεθνών οργανισμών και ανώτατα στελέχη της αγοράς ενέργειας. Στόχος του συνεδρίου είναι η ενίσχυση του ουσιαστικού διαλόγου για τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού, ανθεκτικού και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, το συνέδριο θα αναδείξει ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων ζητημάτων που διαμορφώνουν το ενεργειακό μέλλον της περιοχής, όπως η ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιφερειακού ενεργειακού συστήματος μέσω διασυνδέσεων και υποδομών LNG, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικτύων και η αξιοποίηση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα digital twins. Κεντρικό ρόλο θα έχει η συνεργασία κρατών, επενδυτών και επιχειρήσεων, με στόχο την ισορροπία μεταξύ ενεργειακής ασφάλειας, ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων και την ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και σε ζητήματα ανταγωνιστικότητας, εφοδιαστικών αλυσίδων, κρίσιμων πρώτων υλών και νέων τεχνολογιών, όπως το υδρογόνο.

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή.

Από την πλευρά της διεθνούς πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας, θα συμμετάσχουν ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), Jasem Mohamed Al Budaiwi, και ο ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τον Κόλπο, Luigi Di Maio. Στο γεωπολιτικό σκέλος του συνεδρίου θα συμμετάσχει η Sharren Haskel, υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, καθώς και ο Francesco La Camera, γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Στο υπουργικό πάνελ «Delivering 2030: Leadership commitments for the East Med transition», υπουργοί Ενέργειας και Υποδομών από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη θα εστιάσουν το ενδιαφέρον στις δεσμεύσεις των κυβερνήσεων για την ενεργειακή μετάβαση, με έμφαση στα απτά βήματα για την υλοποίηση έργων, την επιτάχυνση επενδύσεων και τον συντονισμό πολιτικών για την επίτευξη των στόχων έως το 2030.

Το Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe, με την υπογραφή των Financial Times Live και της Καθημερινής, φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ενεργειακό διάλογο στην ευρύτερη περιοχή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση στρατηγικών συνεργασιών και βιώσιμων λύσεων για την επόμενη δεκαετία.