Κυρ. Μητσοτάκης: Έως τέλη Αυγούστου το «Σπίτι μου 2

Στη δυνατότητα που δίνεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις, για το «Σπίτι μου 2» καθώς και στην μεταρρύθμιση των νέων ειδικών χωροταξικών πλαισίων για Τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ό,τι αφορά στο Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», ο πρωθυπουργός τόνισε πως «η 2α Ιουνίου 2026 έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακούσαμε όμως τις ανησυχίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Γι' αυτό δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Επιπρόσθετα στο στεγαστικό ζήτημα, να πω ότι «κλείδωσαν» και τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα, τα οποία θα αξιοποιηθούν μέσω κοινωνικής αντιπαροχής. Από αυτά εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 400 νέα διαμερίσματα, εκ των οποίων περίπου 130 θα διατεθούν σε ευάλωτους συμπολίτες μας».

«Συνεχίζω», είπε ο κ. Μητσοτάκης «με μια σημαντική μεταρρύθμιση που αφορά το πώς οργανώνουμε χωρικά συνολικά την ανάπτυξη της χώρας μας: τον ταυτόχρονο σχεδιασμό των νέων Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τον Τουρισμό, τις ΑΠΕ και τη Βιομηχανία, κάτι που γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ξεκινώ από το νέο Χωροταξικό για τον Τουρισμό, που βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση. Στόχος είναι να μπει τάξη και σαφείς κανόνες στην τουριστική ανάπτυξη, ώστε να προστατεύονται το περιβάλλον, οι τοπικές κοινωνίες και ο χαρακτήρας κάθε περιοχής, χωρίς να σταματήσει η ανάπτυξη ενός κλάδου που αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας μας. Το δεύτερο εκ των Χωροταξικών, αυτό για τις ΑΠΕ, μπήκε και αυτό σε διαβούλευση, με νέους κανόνες και περιορισμούς για περιοχές Natura, δάση, μικρά νησιά και τουριστικές ζώνες, ώστε η ενεργειακή μετάβαση να προχωρά με μεγαλύτερη ισορροπία και κοινωνική συναίνεση, ενώ σύντομα θα παρουσιάσουμε και το Χωροταξικό για τη Βιομηχανία, στόχος του οποίου είναι οι μεγάλες αναπτυξιακές πολιτικές να λειτουργούν συντονισμένα και όχι αποσπασματικά, αποφεύγοντας αντιθέσεις του παρελθόντος: τις συγκρούσεις χρήσεων γης, την απουσία σχεδίου και την αβεβαιότητα».

Τέλος, σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός πρωτίστως αναφέρθηκε στην έγκριση, της επένδυσης της Metlen, ύψους 340 εκ. ευρώ, «που δίνει στη χώρα μας τη δυνατότητα να παράγει γάλλιο, μια κρίσιμη πρώτη ύλη για τεχνολογίες όπως οι ημιαγωγοί, τα αμυντικά συστήματα, η τεχνητή νοημοσύνη και τα σύγχρονα φωτοβολταϊκά. Και για να καταλάβουμε τη σημασία της: η Ελλάδα θα μπορεί πλέον να καλύπτει το σύνολο των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε γάλλιο», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Η φιλοσοφία μας», υπογράμμισε, «γύρω από τις επενδύσεις είναι να στηρίζουμε παρεμβάσεις που δεν αφορούν μόνο το σήμερα, αλλά ενισχύουν τη θέση της χώρα μας για τα επόμενα χρόνια. Σε αυτήν, λοιπόν, την κατεύθυνση, πετύχαμε αυτήν την εβδομάδα να κατακτήσουμε έναν ιδιαίτερα σημαντικό στόχο: να αξιοποιηθεί στο 100% το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Με απλά λόγια, τα 17,7 δισ. ευρώ που εξασφαλίσαμε περνούν όλα πια στην πραγματική οικονομία και γίνονται επενδύσεις που δημιουργούν ανάπτυξη και νέες δουλειές. Με την ολοκλήρωση των συμβασιοποιήσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα, οι συνολικές επενδύσεις θα ξεπεράσουν τα 30 δισ. ευρώ, με το 60% των επιχειρήσεων που συμμετέχουν να είναι μικρομεσαίες, και να απορροφούν 5,6 δισ. ευρώ. Παράλληλα, μέσω του InvestEU, περισσότερες από 15.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν δάνεια ύψους 3 δισ. ευρώ. Συνολικά, επομένως, οι ΜμΕ έχουν στηριχθεί με σχεδόν 10 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, αν προστεθούν και οι απευθείας ενισχύσεις που έχουν λάβει. Και δεν σταματάμε εδώ: η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε φθηνό δανεισμό θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, με επιπλέον 2 δισ. ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενώ για startups και εταιρείες με γρήγορη ανάπτυξη υπάρχουν πλέον 10 επενδυτικά σχήματα που έχουν ήδη επενδύσει 220 εκ. ευρώ και συνεχίζουν. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που αξιοποίησε πλήρως τα δάνεια του ΤΑΑ, κατευθύνοντάς τα σε επενδύσεις της ιδιωτικής οικονομίας, για να δημιουργήσει αυτό που μας έλειπε χρόνια: επενδύσεις».