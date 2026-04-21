Ο Όμιλος CORDIA αποκτά το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ZEB

Ο Όμιλος CORDIA αποκτά το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ZEB
Newsroom
Τρίτη, 21/04/2026 - 15:12

Η εταιρεία CORDIA, υπό τον μετοχικό έλεγχο του επενδυτικού ταμείου SMERemediumCap (SMERC), με εκτελεστικό πρόεδρο τον Νίκο Καραμούζη, προχώρησε στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ελληνικής εταιρείας παροχής ενεργειακών υπηρεσιών ZEB ΑΕΕΥ.

Η εξαγορά εντάσσεται στο πλαίσιο της δυναμικής αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου CORDIA, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους παρόχους ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, εγκαταστάσεων, υποδομών και ενεργειακών λύσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η ZEB ΑΕΕΥ, με πολυετή εμπειρία, σημαντικό πελατολόγιο και αριθμό έργων και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας, ειδικότερα με εφαρμογή συμβάσεων τύπου ESCO. Μέσα από αυτές επιτυγχάνεται ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της αποδοτικότητας, με το έργο να αποπληρώνεται από την εν λόγω εξοικονόμηση. Επιπροσθέτως, παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες βιώσιμης ανάπτυξης (ESG) και περιβαλλοντικής πιστοποίησης LEED, δραστηριότητες που έρχονται να ενισχύσουν περαιτέρω τις επιχειρησιακές δυνατότητες, την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία του Ομίλου CORDIA στον τομέα των ενεργειακών υπηρεσιών. Η εξαγορά επιβεβαιώνει και διευρύνει τη στρατηγική στόχευση του Ομίλου να προσφέρει ολιστικές ενεργειακές λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη.

H εν λόγω επενδυτική πρωτοβουλία αποτελεί τμήμα της ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου CORDIA, η οποία υλοποιείται διαδοχικά μέσω οργανικής ανάπτυξης στοχευμένων επενδύσεων και εξαγορών. Είχε προηγηθεί πρόσφατα η απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της βουλγαρικής εταιρείας Mundus, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, καθώς και η απόκτηση του μετοχικού ελέγχου της κυπριακής εταιρείας ESA Cyprus, με εξειδίκευση στις υπηρεσίες φύλαξης, σε μετοχική σύμπραξη με την οικογένεια Παπαέλληνα. Με τον τρόπο αυτό, ο Όμιλος CORDIA ενδυναμώνει περαιτέρω τη γεωγραφική του παρουσία εκτός Ελλάδος και διευρύνει τις επιχειρησιακές δυνατότητές του στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, αξιοποιεί ισχυρές συνέργειες και εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές και σύγχρονες τεχνολογίες, με στόχο να προσφέρει καινοτόμες, αποδοτικές και περιβαλλοντικά φιλικές λύσεις στους πελάτες.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Άρης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ZEB, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που γινόμαστε μέλος του Ομίλου CORDIA. Πιστεύουμε ότι η εμπειρία και η τεχνογνωσία του Ομίλου, σε συνδυασμό με τη δική μας εξειδίκευση στον τομέα των ενεργειακών υπηρεσιών, δημιουργούν μια ισχυρή συνέργεια που θα μας επιτρέψει να προσφέρουμε προηγμένες και αποδοτικές λύσεις στους πελάτες μας και να διευρύνουμε το πεδίο δραστηριοτήτων μας σετομείς όπως η ηλεκτροκίνηση όπου η CORDIA έχει ισχυρή θέση στην αγορά, καθώς και με νέες καινοτόμες υπηρεσίες όπως το EaaS (Energy as a Service ) συνδυάζοντας την παραγωγή ενέργειας με την εξοικονόμηση και την ενεργειακή διαχείριση, στην ελληνική και διεθνή αγορά».

Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή
Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή 21 Απριλίου 2026
Ενεργειακή μετάβαση, γεωπολιτική και επενδύσεις στο φετινό συνέδριο των Financial Times στην Αθήνα 21 Απριλίου 2026
Ενεργειακή μετάβαση, γεωπολιτική και επενδύσεις στο φετινό συνέδριο των Financial Times στην Αθήνα

Αυξάνεται σημαντικά η δαπάνη των τελικών καταναλωτών για ενεργειακές υπηρεσίες στην Ελλάδα

Αλεξάνδρα Σδούκου: «Φτιάχνουμε αγορά ενεργειακών υπηρεσιών και ανταγωνιστικές διαδικασίες για την εξοικονόμηση ενέργειας»

Η Ελίν Verd στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «frESCO» για την ανάπτυξη συνδυαστικών επιχειρηματικών μοντέλων για ESCOs και Aggregators