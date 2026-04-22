Το ΔΙΠΑΕ και το ΕΚΕΤΑ εμβαθύνουν τη σύμπραξή τους με στόχο την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας
Newsroom
Τετάρτη, 22/04/2026 - 10:10

Στην από κοινού ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών σχεδίων και καινοτόμων οργανωτικών δομών προχωρούν το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), προκειμένου να ενισχύσουν τον ρόλο τους στο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας

Οι δύο φορείς υπέγραψαν μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο προβλέπει τη διερεύνηση συνεργασίας στο υπό σύσταση παράρτημα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Βρυξέλλες. Στο πλαίσιο της συνεργασίας προωθείται η μεταφορά τεχνογνωσίας και η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, με έμφαση στην ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη τεχνοβλαστών. Η σύμπραξη επεκτείνεται και στην ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού για εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και στη συμμετοχή ερευνητών του ΕΚΕΤΑ σε διδακτορικές διατριβές.

Επιπλέον, προβλέπεται η από κοινού χρήση υποδομών και εργαστηριακού εξοπλισμού, η ενίσχυση της πρακτικής άσκησης και της απασχόλησης φοιτητών και αποφοίτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, καθώς και η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και η συνεργασία σε ερευνητικά έργα και διαγωνισμούς. Μέσα από το σύνολο αυτών των δράσεων επιδιώκεται η ανάπτυξη ουσιαστικών συνεργειών μεταξύ των ερευνητικών ομάδων των δύο φορέων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους του ΔΙΠΑΕ ο πρύτανης καθ. Σταμάτης Αγγελόπουλος και εκ μέρους του ΕΚΕΤΑ ο πρόεδρος ΔΣ, Ευάγγελος Μπεκιάρης.

«Οι άξονες της συνεργασίας μας επικεντρώνονται στην προώθηση και σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνία και της οικονομίας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή τη συνεργασία, η οποία μέσα από μία σειρά ποικίλων επιστημονικών δράσεων θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία των δύο φορέων προς όφελος της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης» δήλωσε ο πρύτανης.

