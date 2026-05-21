ACER: Πώς θα μειωθεί το χάσμα τιμών ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη-Τα μέτρα για να μην επαναληφθεί η κρίση του 2024

Περισσότερες από 147 ακραίες αυξήσεις τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη το καλοκαίρι του 2024 θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν το ευρωπαϊκό δίκτυο διασυνδέσεων λειτουργούσε με μεγαλύτερη διαθέσιμη δυναμικότητα, σύμφωνα με νέα έκθεση του ACER.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Διαχειριστή οι κυριότερες αιτίες για την κρίση των τιμών την περίοδο εκείνη ήταν οι περιορισμένες διασυνδέσεις αλλά κυρίως η έλλειψη ευέλικτης παραγωγής που θα μπορούσε να αντικαταστήσει γρήγορα την ηλιακή παραγωγή κατά τις βραδινές ώρες.

Η έκθεση που εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Κομισιόν προτείνει μέτρα κυρίως σε ότι αφορά το δίκτυο και τις διασυνδέσεις, με στόχο να καλυφθεί το χάσμα τιμών μεταξύ των αγορών της Νοτιοανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης.

Οι συστάσεις του Ευρωπαίου Ρυθμιστή (ACER), στην «Έκθεση Παρακολούθησης 2026 προς την Ομάδα Εργασίας για την Ενεργειακή Ένωση» επικεντρώνονται στην αύξηση της διαζωνικής δυναμικότητας και της ευελιξίας του συστήματος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προκειμένου να μετριαστούν οι απότομες αυξήσεις τιμών αλλά και να περιοριστεί η απόκλιση με τις άλλες χώρες της ΕΕ.

Ενδεικτικά η έκθεση αναφέρει ότι η μέση τιμή αιχμής στη ΝΑ Ευρώπη το καλοκαίρι του 2024 διαμορφώθηκε στα 350 ευρώ/MWh και ότι περισσότερες από τις 147 απότομες αυξήσεις τιμών της περιόδου εκείνης θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν ήταν διαθέσιμο το 70% της δυναμικότητας των διασυνδέσεων. Επίσης θεωρεί ότι το πιθανό όφελος στη διαθέσιμη δυναμικότητα από τη χρήση δυναμικής αξιολόγησης των γραμμών στον υπολογισμό δυναμικότητας θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο του 50%.

Πάντως σύμφωνα με την έκθεση αν και οι τιμές το 2025 δεν έφτασαν στα επίπεδα του καλοκαιριού του 2024, η διαφορά παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και στις αρχές του 2026.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του ACER αποδοτικότερη χρήση της διαθέσιμης δυναμικότητας του δικτύου μεταξύ Ν.Α. Ευρώπης και υπόλοιπης ΕΕ θα μπορούσε να είχε συμβάλει στη μείωση της πίεσης στο περιφερειακό σύστημα το 2024.

Η έκθεση επισημαίνει ακόμη σε χαμηλότερες τιμές θα μπορούσε να οδηγήσει και η ενίσχυση της ευελιξίας του συστήματος, δεδομένου του σημερινού ενεργειακού μείγματος και της δομής της αγοράς. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «η μεγαλύτερη συμμετοχή της απόκρισης ζήτησης, της αποθήκευσης ενέργειας και άλλων ευέλικτων μονάδων παραγωγής μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, επιτρέποντας στο σύστημα να ανταποκρίνεται σε απότομες μεταβολές της ζήτησης και της προσφοράς». Η αύξηση των διασυνδέσεων από μόνη της δεν αρκεί — η μεγαλύτερη ευελιξία του συστήματος είναι επίσης καθοριστικής σημασίας, επισημαίνει ο ACER και προτείνει άμεσες και μακροπρόθεσμες δράσεις στα κράτη-μέλη, τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και άλλους φορείς της αγοράς, μεταξύ των οποίων η ταχύτερη ανάπτυξη τεχνολογιών ενίσχυσης του δικτύου, βελτιωμένο περιφερειακό συντονισμό, συνέχιση της εφαρμογής των κανόνων ολοκλήρωσης της αγοράς της ΕΕ και επιτάχυνση των επενδυτικών έργων δικτύου για την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Παράλληλα κάνει λόγο για μέτρα για την ενίσχυση της ευελιξίας του συστήματος μέσω άρσης των εμποδίων συμμετοχής μικρών παικτών της αγοράς και στήριξης επενδύσεων σε ευέλικτες λύσεις.

Αναλυτικότερα τα μέτρα που προτείνει η έκθεση του ACER έχουν ως εξής: