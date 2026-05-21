ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση όγκων και ανθεκτική κερδοφορία σηματοδοτούν μια δυναμική έναρξη για το 2026
21/05/2026 - 08:28
Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη
21/05/2026 - 08:10
ACER: Πώς θα μειωθεί το χάσμα τιμών ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη-Τα μέτρα για να μην επαναληφθεί η κρίση του 2024
21/05/2026 - 08:09
Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Πού μπαίνουν οι νέοι περιορισμοί για αιολικά και φωτοβολταϊκά
21/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντλεί 4,25 δισ. ευρώ με ιστορικό ρεκόρ προσφορών 18 δισ. ευρώ
21/05/2026 - 08:00
10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε
21/05/2026 - 06:46
Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά
21/05/2026 - 06:46
Μανώλης Γραφάκος: Από 187 σε 291 αυξήθηκαν οι δήμοι που συμμορφώθηκαν για τα αστικά λύματα
20/05/2026 - 15:50
Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ ΘΧΚΛΕ – Δυναμικό μήνυμα για την αποφυγή της καταστροφής του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
20/05/2026 - 15:07
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ για την εκπόνηση των ερευνών πεδίου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ)
20/05/2026 - 14:33
Βασίλης Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Το «Med Pact» έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τον Πειραιά
20/05/2026 - 14:20
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 27,4% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Μάρτιο του 2026
20/05/2026 - 13:37
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
20/05/2026 - 12:42
ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
20/05/2026 - 12:18
Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
20/05/2026 - 11:34
Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου
20/05/2026 - 10:41
Στ. Παπασταύρου: Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου – υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους
20/05/2026 - 10:34
Η Elval Συμμετείχε στο Industry Workshop για το European Combat Vessel (ECV)
20/05/2026 - 10:31
M. Μανουσάκης: Δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία η ενεργειακή μετάβαση
20/05/2026 - 09:52
Στη Γαλλία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου
20/05/2026 - 09:04
Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο της Αττικής
20/05/2026 - 08:22
Ομιλία Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ» του Κύκλου Ιδεών
20/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων
20/05/2026 - 08:03
Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου
20/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τον Ιούνιο η πλατφόρμα για επιδότηση έως 95% στις ανακαινίσεις- Οι προϋποθέσεις
20/05/2026 - 07:58
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας
20/05/2026 - 06:46
Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος
20/05/2026 - 06:46
Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για νυχτερινό ρεύμα
20/05/2026 - 06:46
Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
19/05/2026 - 15:35

ACER: Πώς θα μειωθεί το χάσμα τιμών ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη-Τα μέτρα για να μην επαναληφθεί η κρίση του 2024
Άννα Διανά
Πέμπτη, 21/05/2026 - 08:09
Περισσότερες από 147 ακραίες αυξήσεις τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη το καλοκαίρι του 2024 θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν το ευρωπαϊκό δίκτυο διασυνδέσεων λειτουργούσε με μεγαλύτερη διαθέσιμη δυναμικότητα, σύμφωνα με νέα έκθεση του ACER.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Διαχειριστή οι κυριότερες αιτίες για την κρίση των τιμών την περίοδο εκείνη ήταν οι περιορισμένες διασυνδέσεις αλλά κυρίως η έλλειψη ευέλικτης παραγωγής που θα μπορούσε να αντικαταστήσει γρήγορα την ηλιακή παραγωγή κατά τις βραδινές ώρες.

Η έκθεση που εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Κομισιόν προτείνει μέτρα κυρίως σε ότι αφορά το δίκτυο και τις διασυνδέσεις, με στόχο να καλυφθεί το χάσμα τιμών μεταξύ των αγορών της Νοτιοανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης.

Οι συστάσεις του Ευρωπαίου Ρυθμιστή (ACER), στην «Έκθεση Παρακολούθησης 2026 προς την Ομάδα Εργασίας για την Ενεργειακή Ένωση» επικεντρώνονται στην αύξηση της διαζωνικής δυναμικότητας και της ευελιξίας του συστήματος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προκειμένου να μετριαστούν οι απότομες αυξήσεις τιμών αλλά και να περιοριστεί η απόκλιση με τις άλλες χώρες της ΕΕ.

Ενδεικτικά η έκθεση αναφέρει ότι η μέση τιμή αιχμής στη ΝΑ Ευρώπη το καλοκαίρι του 2024 διαμορφώθηκε στα 350 ευρώ/MWh και ότι περισσότερες από τις 147 απότομες αυξήσεις τιμών της περιόδου εκείνης θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν ήταν διαθέσιμο το 70% της δυναμικότητας των διασυνδέσεων. Επίσης θεωρεί ότι το πιθανό όφελος στη διαθέσιμη δυναμικότητα από τη χρήση δυναμικής αξιολόγησης των γραμμών στον υπολογισμό δυναμικότητας θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο του 50%.

Πάντως σύμφωνα με την έκθεση αν και οι τιμές το 2025 δεν έφτασαν στα επίπεδα του καλοκαιριού του 2024, η διαφορά παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και στις αρχές του 2026.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του ACER αποδοτικότερη χρήση της διαθέσιμης δυναμικότητας του δικτύου μεταξύ Ν.Α. Ευρώπης και υπόλοιπης ΕΕ θα μπορούσε να είχε συμβάλει στη μείωση της πίεσης στο περιφερειακό σύστημα το 2024.

Η έκθεση επισημαίνει ακόμη σε χαμηλότερες τιμές θα μπορούσε να οδηγήσει και η ενίσχυση της ευελιξίας του συστήματος, δεδομένου του σημερινού ενεργειακού μείγματος και της δομής της αγοράς. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «η μεγαλύτερη συμμετοχή της απόκρισης ζήτησης, της αποθήκευσης ενέργειας και άλλων ευέλικτων μονάδων παραγωγής μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, επιτρέποντας στο σύστημα να ανταποκρίνεται σε απότομες μεταβολές της ζήτησης και της προσφοράς». Η αύξηση των διασυνδέσεων από μόνη της δεν αρκεί — η μεγαλύτερη ευελιξία του συστήματος είναι επίσης καθοριστικής σημασίας, επισημαίνει ο ACER και προτείνει άμεσες και μακροπρόθεσμες δράσεις στα κράτη-μέλη, τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και άλλους φορείς της αγοράς, μεταξύ των οποίων η ταχύτερη ανάπτυξη τεχνολογιών ενίσχυσης του δικτύου, βελτιωμένο περιφερειακό συντονισμό, συνέχιση της εφαρμογής των κανόνων ολοκλήρωσης της αγοράς της ΕΕ και επιτάχυνση των επενδυτικών έργων δικτύου για την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Παράλληλα κάνει λόγο για μέτρα για την ενίσχυση της ευελιξίας του συστήματος μέσω άρσης των εμποδίων συμμετοχής μικρών παικτών της αγοράς και στήριξης επενδύσεων σε ευέλικτες λύσεις.

Αναλυτικότερα τα μέτρα που προτείνει η έκθεση του ACER έχουν ως εξής:

  • Διαθεσιμότητα του 70% του δικτύου μεταφοράς για διασυνοριακό εμπόριο, όπως ορίζουν και οι κανονισμοί της ΕΕ.
  • Αναβάθμιση των στάνταρ γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές όπου παρουσιάζεται συμφόρηση, με τη χρήση προηγμένων αγωγών.
  • Προτεραιοποίηση της δυναμικής αξιολόγησης γραμμών, προκειμένου να αντανακλάται το πραγματικό δυναμικό του δικτύου.
  • Καλύτερο συντονισμό προκειμένου στο σχεδιασμό να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις από τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης.
  • Βελτίωση του συντονισμού στη μοντελοποίηση του δικτύου για τη μείωση της αβεβαιότητας όσον αφορά στον υπολογισμό του δυναμικού μεταφοράς.
  • Άρση των εμποδίων στην αγορά, προκειμένου να απελευθερωθούν η απόκριση ζήτησης, η αποθήκευση και οι άλλες ευέλικτες λύσεις.
  • Επιτάχυνση των επενδύσεων στο δίκτυο για την ενίσχυση της περιφερειακής διασυνδεσιμότητας και την άμβλυνση την φαινομένων συμφόρησης και κορεσμού.
  • Επέκταση της σύζευξης αγορών και της flow based προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένων των γειτονικών χωρών- μη μελών της ΕΕ για τη βελτίωση του διασυνοριακού εμπορίου
ΔΕΗ: Αντλεί 4,25 δισ. ευρώ με ιστορικό ρεκόρ προσφορών 18 δισ. ευρώ
