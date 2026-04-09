ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στηρίζουμε το πρώτο κοινωνικό καφενείο με εργαζόμενους ΑμεΑ στο Θριάσιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 16:23
ΓΣΕΒΕΕ: Άμεση η ανάγκη ενίσχυσης των ΜμΕ έναντι του ενεργειακού κόστους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 13:51
GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Μάρτιος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/04/2026 - 13:27
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για πρόσθετες υπηρεσίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης εγκατάστασης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/04/2026 - 12:55
Σήμα κινδύνου από ΣΥΦΩΕΛ: Ορατή η κατάρρευση για χιλιάδες μικρούς φωτοβολταϊκούς παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/04/2026 - 11:31
Ν. Δένδιας: Υπογραφή συμφωνίας με τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Ι. Τσακίρη για έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε 40 ενεργοβόρα στρατόπεδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/04/2026 - 10:47
METLEN ENERGY & METALS: Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 10:02
BIOMASS WORKSHOP: Κόστος και logistics “φρενάρουν” τη δημοτική και δασική βιομάζα – επιτακτική η αξιοποίησή της για πολιτική προστασία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/04/2026 - 09:41
ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ: Συμπεράσματα και προτάσεις από τη συνάντηση ΥΠΕΝ με φορείς του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/04/2026 - 09:10
ΔΕΗ: Νέα εποχή εξυπηρέτησης με τον πελάτη στο επίκεντρο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/04/2026 - 08:44
ΚΕΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας με Δήμο Ελευσίνας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/04/2026 - 08:24
Παπασταύρου: Επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/04/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Αυτός που «δοκιμάστηκε και απέτυχε» είναι ο Τραμπ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/04/2026 - 08:17
Πασχαλινή έξοδος με καύσιμα-φωτιά: Πόσο κοστίζει φέτος το ταξίδι
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/04/2026 - 08:11
Σε πλήρη ετοιμότητα το ηλεκτρικό σύστημα ενόψει Πάσχα- Σε επιφυλακή οι Διαχειριστές για την ευστάθεια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/04/2026 - 08:07
Έτσι θα μειώσετε στο μισό στην κατανάλωση του κλιματιστικού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 06:31
Τρία κόλπα για να μειώσετε την σπατάλη ενέργειας στην κουζίνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 06:32
Ηλεκτρική σκούπα: Τα λάθη που μπορεί να βλάψουν την υγεία σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 06:32
Το ΚΚΕ για την ακρίβεια στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 15:32
Σύμβαση με την ΕΤΕπ υπογράφει σήμερα ο Ν. Δένδιας για έργα ενεργειακής αναβάθμισης στρατοπέδων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 15:04
Στα 304 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη του ΑΔΜΗΕ το 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/04/2026 - 14:35
Στο Μητρώο ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης και στον Πίνακα Αντιστοίχισης ο πρώτος Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με μπαταρίες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
08/04/2026 - 14:03
Ρωσία: Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου σταμάτησε τη λειτουργία του μετά από ουκρανική επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 13:33
Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/04/2026 - 12:59
Παπασταύρου: Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 12:18
Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/04/2026 - 11:42
Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/04/2026 - 11:10
ΗΠΑ και Ιράν διεκδικούν τη «νίκη» αφού κήρυξαν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 10:38
Το σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ προβλέπει σύμφωνο «μη επίθεσης», συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση όλων των κυρώσεων
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 10:29
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Οι ΜμΕ στο χείλος του γκρεμού και η κοινωνία σε απόγνωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 10:24

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Στηρίζουμε το πρώτο κοινωνικό καφενείο με εργαζόμενους ΑμεΑ στο Θριάσιο

Newsroom
Πέμπτη, 09/04/2026 - 16:23

Το κοινωνικό καφενείο «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» αποτελεί το νέο σημείο συνάντησης και αλληλεπίδρασης για όλους τους πολίτες. Λειτουργεί από τον Φορέα «Όλοι Εμείς Μαζί», με Μεγάλο Χορηγό την ΗΕLLENiQ Petroleum και έχει στόχο την ομαλή ένταξη ατόμων με νοητική αναπηρία στην αγορά εργασίας.

Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στην πόλη της Ελευσίνας, που κάνει πράξη το όραμα μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή η HELLENiQ Petroleum, μέλος της HELLENiQ ENERGY. Ως Μεγάλος Χορηγός, στηρίζει τη λειτουργία του πρώτου κοινωνικού καφενείου στο Θριάσιο, το οποίο απασχολεί άτομα με νοητική αναπηρία.

Το κοινωνικό καφενείο «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» στην οδό Ιατρού Παπαγιάννη 59, αποτελεί έναν ζεστό και ανοιχτό χώρο φιλοξενίας συνάντησης και κοινωνικής συναναστροφής για όλους. Ήδη έχει γίνει σημείο αναφοράς για κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, προσφέροντας ένα φιλικό περιβάλλον που ξεχωρίζει για την αμεσότητα, τη φροντίδα και την ανθρώπινη επαφή.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και ομαλή ένταξη ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας σε ένα προστατευμένο και υποστηριζόμενο χώρο. Μέσα από τη συμμετοχή τους στη λειτουργία του καφενείου, οι εργαζόμενοι εφαρμόζουν πολύτιμες εργασιακές δεξιότητες που έχουν αποκτήσει στον τομέα της εστίασης, ενώ παράλληλα ενδυναμώνονται μέσα από την ισότιμη συμμετοχή στην εργασία και την καθημερινή επαφή με τους επισκέπτες του χώρου.

Η «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» είναι το πρώτο κοινωνικό καφενείο αυτού του τύπου στο Θριάσιο Πεδίο και ένα από τα λίγα αντίστοιχα εγχειρήματα στην Ελλάδα, που απασχολούν άτομα με αναπηρία. Λειτουργεί από τον Φορέα «Όλοι Εμείς Μαζί», ο οποίος παρέχει καθημερινά πολλαπλές υπηρεσίες στους ωφελούμενους, μέσω του Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ) για ΑμεΑ.

Η HELLENiQ Petroleum, μέλος της ΗΕLLENiQ ENERGY, στηρίζει διαχρονικά το έργο και το όραμα του Φορέα «Όλοι Εμείς Μαζί», για μια κοινωνία, με ίσες ευκαιρίες για όλους. Στο ίδιο πλαίσιο, είχε υποστηρίξει και στο παρελθόν τη λειτουργία της Στέγης Αυτόνομης Διαβίωσης «Δήμητρα», μιας ακόμα πρωτοβουλίας που στόχο έχει να προάγει την αξιοπρεπή, αυτόνομη και ποιοτική διαβίωση ατόμων με αναπηρία.

Η ΗΕLLENiQ ENERGY, μέσω του Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, υλοποιεί σταθερά δράσεις που αναδεικνύουν τις αξίες της συμπερίληψης, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και της ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

Αποτελεί τον ΧΡΥΣΟ ΧΟΡΗΓΟ της Παραολυμπιακής Επιτροπής και στέκεται δίπλα σε φορείς και συλλόγους ΑμεΑ στην ευρύτερη κοινωνία, αλλά και στην περιοχή του Θριασίου που προωθούν τις αρχές της ατομικής εξέλιξης, της ενδυνάμωσης και της ενσωμάτωσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΣΕΒΕΕ: Άμεση η ανάγκη ενίσχυσης των ΜμΕ έναντι του ενεργειακού κόστους 09 Απριλίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

HELLENiQ ENERGY: Για 14η συνεχή χρονιά Υποτροφίες σε Αριστούχους, για Μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HELLENiQ ENERGY: Για 14η συνεχή χρονιά Υποτροφίες σε Αριστούχους, για Μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό

H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας

Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών

HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

HELLENiQ ENERGY: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

HELLENiQ ENERGY: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία

HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της