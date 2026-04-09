ΓΣΕΒΕΕ: Άμεση η ανάγκη ενίσχυσης των ΜμΕ έναντι του ενεργειακού κόστους
09/04/2026 - 13:51
GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Μάρτιος 2026
09/04/2026 - 13:27
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για πρόσθετες υπηρεσίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης εγκατάστασης
09/04/2026 - 12:55
Σήμα κινδύνου από ΣΥΦΩΕΛ: Ορατή η κατάρρευση για χιλιάδες μικρούς φωτοβολταϊκούς παραγωγούς
09/04/2026 - 11:31
Ν. Δένδιας: Υπογραφή συμφωνίας με τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Ι. Τσακίρη για έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε 40 ενεργοβόρα στρατόπεδα
09/04/2026 - 10:47
METLEN ENERGY & METALS: Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
09/04/2026 - 10:02
BIOMASS WORKSHOP: Κόστος και logistics “φρενάρουν” τη δημοτική και δασική βιομάζα – επιτακτική η αξιοποίησή της για πολιτική προστασία
09/04/2026 - 09:41
ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ: Συμπεράσματα και προτάσεις από τη συνάντηση ΥΠΕΝ με φορείς του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
09/04/2026 - 09:10
ΔΕΗ: Νέα εποχή εξυπηρέτησης με τον πελάτη στο επίκεντρο
09/04/2026 - 08:44
ΚΕΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας με Δήμο Ελευσίνας
09/04/2026 - 08:24
Παπασταύρου: Επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων
09/04/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Αυτός που «δοκιμάστηκε και απέτυχε» είναι ο Τραμπ
09/04/2026 - 08:17
Πασχαλινή έξοδος με καύσιμα-φωτιά: Πόσο κοστίζει φέτος το ταξίδι
09/04/2026 - 08:11
Σε πλήρη ετοιμότητα το ηλεκτρικό σύστημα ενόψει Πάσχα- Σε επιφυλακή οι Διαχειριστές για την ευστάθεια
09/04/2026 - 08:07
Έτσι θα μειώσετε στο μισό στην κατανάλωση του κλιματιστικού
09/04/2026 - 06:31
Τρία κόλπα για να μειώσετε την σπατάλη ενέργειας στην κουζίνα
09/04/2026 - 06:32
Ηλεκτρική σκούπα: Τα λάθη που μπορεί να βλάψουν την υγεία σας
09/04/2026 - 06:32
Το ΚΚΕ για την ακρίβεια στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τα καύσιμα
08/04/2026 - 15:32
Σύμβαση με την ΕΤΕπ υπογράφει σήμερα ο Ν. Δένδιας για έργα ενεργειακής αναβάθμισης στρατοπέδων
08/04/2026 - 15:04
Στα 304 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη του ΑΔΜΗΕ το 2025
08/04/2026 - 14:35
Στο Μητρώο ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης και στον Πίνακα Αντιστοίχισης ο πρώτος Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με μπαταρίες
08/04/2026 - 14:03
Ρωσία: Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου σταμάτησε τη λειτουργία του μετά από ουκρανική επίθεση
08/04/2026 - 13:33
Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
08/04/2026 - 12:59
Παπασταύρου: Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας
08/04/2026 - 12:18
Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS»
08/04/2026 - 11:42
Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός
08/04/2026 - 11:10
ΗΠΑ και Ιράν διεκδικούν τη «νίκη» αφού κήρυξαν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες
08/04/2026 - 10:38
Το σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ προβλέπει σύμφωνο «μη επίθεσης», συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση όλων των κυρώσεων
08/04/2026 - 10:29
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Οι ΜμΕ στο χείλος του γκρεμού και η κοινωνία σε απόγνωση
08/04/2026 - 10:24
Υπόμνημα SBC Greece προς το ΥΠΕΝ: Επείγει η ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για την οικοδομή
ΓΣΕΒΕΕ: Άμεση η ανάγκη ενίσχυσης των ΜμΕ έναντι του ενεργειακού κόστους

ΓΣΕΒΕΕ: Άμεση η ανάγκη ενίσχυσης των ΜμΕ έναντι του ενεργειακού κόστους
Πέμπτη, 09/04/2026 - 13:51

Την ανάγκη ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, υπογραμμίζει σε επιστολή που απέστειλε η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, εκφράζοντας τον προβληματισμό της σχετικά με το πρόσφατα ανακοινωθέν πακέτο μέτρων στήριξης της ελληνικής κυβέρνησης για τη βιομηχανία.

Όπως σημειώνει η ΓΣΕΒΕΕ, παρά την ανάγκη στήριξης του παραγωγικού ιστού απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, διαπιστώνεται ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ακόμη και εκείνες με υψηλή ενεργειακή ένταση, είτε αποκλείονται, είτε ωφελούνται σε εξαιρετικά περιορισμένο βαθμό από τα συγκεκριμένα μέτρα.

Ειδικότερα, στην επιστολή επισημαίνεται ότι:
-η αύξηση της αντιστάθμισης του κόστους CO₂ αφορά περιορισμένο αριθμό μεγάλων ενεργοβόρων βιομηχανιών, αφήνοντας εκτός τις μικρότερες επιχειρήσεις με αντίστοιχες επιβαρύνσεις
-η μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ, αν και καθολική, έχει οριακή επίδραση στους λογαριασμούς ρεύματος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και δεν συνιστά ουσιαστική ανακούφιση.

Η ΓΣΕΒΕΕ τονίζει ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις πλήττονται εξίσου, και συχνά δυσανάλογα, από την ενεργειακή ακρίβεια, χωρίς να διαθέτουν την οικονομική επιφάνεια ή άλλους μηχανισμούς αντιστάθμισης για να ανταπεξέλθουν. «Δυστυχώς, η υφιστάμενη προσέγγιση δημιουργεί μια αγορά δύο ταχυτήτων, αφήνοντας εκτεθειμένο το μεγαλύτερο μέρος του παραγωγικού ιστού της χώρας». Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι απαιτείται άμεση αναθεώρηση της πολιτικής στήριξης, με έμφαση: στην ενεργοποίηση έκτακτου προγράμματος επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και τη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου μηχανισμού αντιστάθμισης, αντίστοιχου με αυτόν των μεγάλων βιομηχανιών, ώστε να διασφαλιστεί δίκαιη και βιώσιμη αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

