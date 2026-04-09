ΓΣΕΒΕΕ: Άμεση η ανάγκη ενίσχυσης των ΜμΕ έναντι του ενεργειακού κόστους

Την ανάγκη ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, υπογραμμίζει σε επιστολή που απέστειλε η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, εκφράζοντας τον προβληματισμό της σχετικά με το πρόσφατα ανακοινωθέν πακέτο μέτρων στήριξης της ελληνικής κυβέρνησης για τη βιομηχανία.

Όπως σημειώνει η ΓΣΕΒΕΕ, παρά την ανάγκη στήριξης του παραγωγικού ιστού απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, διαπιστώνεται ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ακόμη και εκείνες με υψηλή ενεργειακή ένταση, είτε αποκλείονται, είτε ωφελούνται σε εξαιρετικά περιορισμένο βαθμό από τα συγκεκριμένα μέτρα.

Ειδικότερα, στην επιστολή επισημαίνεται ότι:

-η αύξηση της αντιστάθμισης του κόστους CO₂ αφορά περιορισμένο αριθμό μεγάλων ενεργοβόρων βιομηχανιών, αφήνοντας εκτός τις μικρότερες επιχειρήσεις με αντίστοιχες επιβαρύνσεις

-η μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ, αν και καθολική, έχει οριακή επίδραση στους λογαριασμούς ρεύματος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και δεν συνιστά ουσιαστική ανακούφιση.

Η ΓΣΕΒΕΕ τονίζει ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις πλήττονται εξίσου, και συχνά δυσανάλογα, από την ενεργειακή ακρίβεια, χωρίς να διαθέτουν την οικονομική επιφάνεια ή άλλους μηχανισμούς αντιστάθμισης για να ανταπεξέλθουν. «Δυστυχώς, η υφιστάμενη προσέγγιση δημιουργεί μια αγορά δύο ταχυτήτων, αφήνοντας εκτεθειμένο το μεγαλύτερο μέρος του παραγωγικού ιστού της χώρας». Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι απαιτείται άμεση αναθεώρηση της πολιτικής στήριξης, με έμφαση: στην ενεργοποίηση έκτακτου προγράμματος επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και τη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου μηχανισμού αντιστάθμισης, αντίστοιχου με αυτόν των μεγάλων βιομηχανιών, ώστε να διασφαλιστεί δίκαιη και βιώσιμη αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.