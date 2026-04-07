Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
Πήρατε air fryer και καίτε συνέχεια το φαγητό; Τι πρέπει να διορθώσετε
Newsroom
Τρίτη, 07/04/2026 - 06:35

Οι πατάτες σας καίγονται από πάνω και μένουν άψητες από κάτω; Το κοτόπουλο βγαίνει στεγνό; Μην ανησυχείτε – τα λάθη στη φριτέζα αέρος είναι συνηθισμένα και φυσικά υπάρχουν λύσεις.

Εάν αγοράσατε air fryer, αλλά δυσκολεύεστε να πετύχετε το φαγητό σας όπως πριν, είναι λογικό να αναρωτιέστε αν «πετάξατε» τα χρήματά σας.

Μην τα παρατάτε όμως: Ορισμένα aif fryer χρειάζονται πράγματι λίγο χρόνο και αρκετό πειραματισμό μέχρι να μάθει κανείς να τα χρησιμοποιεί. Διαβάστε τις συμβουλές μας και αποφύγετε τα πιο συνηθισμένα λάθη.

Πατάτες άψητες ή/και καμένες

Για να πετύχετε σωστό ψήσιμο, θα πρέπει να θυμάστε πως το πλέον κρίσιμο είναι η ποσότητα του φαγητού του τοποθετείτε στον κάδο. Μην τον υπερφορτώνετε, ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας και το φαγητό να μαγειρεύεται ομοιόμορφα.

Οι οδηγίες των κατασκευαστών συχνά υπερεκτιμούν τις δυνατότητες της μηχανής, οπότε δοκιμάστε καλύτερα σε πρώτη φάση μικρότερες δόσεις μέχρι να βρείτε την ιδανική για το δικό σας airfryer.

Ανακινείτε ή ανακατεύετε τις πατάτες σας συχνά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Αν η φριτέζα δεν έχει παράθυρο παρακολούθησης, ανοίξτε την τουλάχιστον δύο φορές για να βοηθήσετε τις πατάτες να αποκτήσουν ομοιόμορφο χρώμα και καλύτερη γεύση.

Καπνός και δυσάρεστη μυρωδιά

Όταν η φριτέζα δεν καθαρίζεται σωστά, ενδέχεται να υπάρξει δυσάρεστη μυρωδιά και καπνός.

Λίπη, ψίχουλα και μικρά κομμάτια φαγητού μαζεύονται στον πάτο και καίγονται, προκαλώντας οσμές και επηρεάζοντας τη γεύση.

Καθαρίστε τη φριτέζα μετά από κάθε χρήση. Τα αφαιρούμενα μέρη μπορούν να πλυθούν στο χέρι ή στο πλυντήριο, ενώ οι αντικολλητικές επιφάνειες κάνουν τον καθαρισμό εύκολο. Για δύσκολα υπολείμματα, μουλιάστε τον κάδο σε ζεστό σαπουνόνερο και μετά πλύνετε.

Κοτόπουλο στεγνό ή σκληρό

Τα κύρια αίτια για ένα «αποτυχημένο» κοτόπουλο είναι ο υπερβολικός χρόνος ψησίματος ή η λάθος θερμοκρασία. Θα πρέπει να θυμάστε πως οι οδηγίες που ισχύουν για τον φούρνο δεν μεταφέρονται αυτόματα στο air fryer, οπότε καλό είναι να προσαρμόσετε χρόνο και θερμοκρασία σύμφωνα με το εγχειρίδιο της δικής σας συσκευής.

Προαιρετικά, στεγνώστε το κοτόπουλο πριν το βάλετε στη φριτέζα ή προσθέστε λίγο λάδι. Ανακατεύετε ή γυρίζετε το κοτόπουλο για ομοιόμορφο ψήσιμο και αφήστε το να ξεκουραστεί λίγο μετά το μαγείρεμα για να επανέλθουν οι χυμοί στο κρέας. Η εσωτερική θερμοκρασία πρέπει να φτάνει περίπου τους 75ºC.

Πηγή: Which?

Τελευταία τροποποίηση στις 07/04/2026 - 06:35

