Η φυσική εναλλακτική στον αφυγραντήρα, που σας γλυτώνει χρήματα

Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
07/04/2026 - 15:40
Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Αυξήστε τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
07/04/2026 - 15:03
Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ
07/04/2026 - 14:18
Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών
07/04/2026 - 13:27
Ν. Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
07/04/2026 - 12:53
Πασχαλινές Διαδρομές με Δωροεπιταγές Καυσίμων ΕΚΟ
07/04/2026 - 12:50
ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
07/04/2026 - 11:40
Β. Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
07/04/2026 - 10:58
Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των ηλεκτρικών δικτύων
07/04/2026 - 10:54
Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
07/04/2026 - 10:16
ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα
07/04/2026 - 10:14
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 7 βαλλιστικοί πύραυλοι - Συντρίμμια κατέπεσαν σε περιοχή όπου βρίσκονται ενεργειακές υποδομές
07/04/2026 - 10:10
Πόλεμος στη Μ. Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
07/04/2026 - 08:48
Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου
07/04/2026 - 08:44
Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α' τρίμηνο του 2026
07/04/2026 - 08:26
200 εκατ. ευρώ για το 2026 και 100 εκατ. ευρώ ανά έτος για τα επόμενα 5 χρόνια για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους στην Ελληνική Βιομηχανία
07/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Εκσυγχρονισμός με apps και η μπάλα στην εξέδρα
07/04/2026 - 08:17
Ενεργειακό κόστος: Βήμα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά μακριά από τη λύση- Πώς διαβάζει η αγορά τα μέτρα
07/04/2026 - 08:11
Fuel Pass: Βροχή αιτήσεων «μπλόκαρε» το σύστημα- Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ η πρόσβαση
07/04/2026 - 08:05
Η φυσική εναλλακτική στον αφυγραντήρα, που σας γλυτώνει χρήματα
07/04/2026 - 06:35
Τα πέντε πιο συχνά λάθη στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
07/04/2026 - 06:35
Πήρατε air fryer και καίτε συνέχεια το φαγητό; Τι πρέπει να διορθώσετε
07/04/2026 - 06:35
Ενίσχυση της τεχνικής υποδομής: Elcon Megarad και Synnergy Hellas στον πίνακα αναδόχων του ΔΕΔΔΗΕ
06/04/2026 - 15:56
Ιράν: Η IAEA επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν έχουν πλήξει τον ίδιο τον σταθμό του Μπουσέρ
06/04/2026 - 15:30
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
06/04/2026 - 15:09
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»
06/04/2026 - 14:49
Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
06/04/2026 - 13:43
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
06/04/2026 - 12:56
Στέφανος Γκίκας για "GReco Islands": Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
06/04/2026 - 12:16
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
06/04/2026 - 12:01

Η φυσική εναλλακτική στον αφυγραντήρα, που σας γλυτώνει χρήματα
Samuel Regan-Asante on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 07/04/2026 - 06:35

Για τα νοικοκυριά που θέλουν να διατηρούν τον αέρα στο σπίτι φρέσκο την άνοιξη, μια απλή ιαπωνική πρακτική δείχνει πως συχνά οι πιο αποτελεσματικές λύσεις είναι και οι πιο απλές.

Με τον ερχομό της άνοιξης, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και ο αερισμός των χώρων γίνεται πιο συχνός.

Παρόλα αυτά, οι χαμηλές θερμοκρασίες νωρίς το πρωί και το βράδυ, η αυξημένη υγρασία της ατμόσφαιρας και οι καθημερινές συνήθειες στο σπίτι μπορούν να δημιουργήσουν μικρές «παγίδες» υγρασίας σε ντουλάπες, αποθηκευτικούς χώρους ή δωμάτια με περιορισμένο αερισμό.

Ακόμη και την άνοιξη, η υγρασία μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες οσμές, θαμπά τζάμια ή εμφάνιση μούχλας σε σημεία που δεν αερίζονται επαρκώς. Το αποτέλεσμα δεν επηρεάζει μόνο τις επιφάνειες του σπιτιού, αλλά και τη συνολική αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης στον χώρο μας.

Μια φυσική και οικονομική λύση, εμπνευσμένη από την καθημερινότητα των ιαπωνικών νοικοκυριών, κερδίζει τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερους υποστηρικτές.

Αντί για ηλεκτρικούς αφυγραντήρες, αρκετά σπίτια επιλέγουν μια απλή φυσική εναλλακτική: το κάρβουνο από μπαμπού.

Στην Ιαπωνία χρησιμοποιείται εδώ και γενιές ως τρόπος ρύθμισης της υγρασίας στους εσωτερικούς χώρους. Τοποθετείται σε ντουλάπες, συρτάρια, παπουτσοθήκες ή κοντά σε παράθυρα, καθώς η ιδιαίτερα πορώδης δομή του επιτρέπει την απορρόφηση της περίσσειας υγρασίας από τον αέρα. Με αυτόν τον τρόπο βοηθά στη διατήρηση πιο σταθερού μικροκλίματος μέσα στο σπίτι και περιορίζει την ανάπτυξη μούχλας.

Παράλληλα λειτουργεί και ως φυσικό αποσμητικό, απορροφώντας οσμές που συσσωρεύονται σε κλειστούς χώρους, αφήνοντας την αίσθηση καθαρού και φρέσκου αέρα.

Η χρήση του είναι ιδιαίτερα απλή. Μικρά σακουλάκια με κάρβουνο μπορούν να τοποθετηθούν διακριτικά σε ράφια, μέσα σε ντουλάπες ή σε γωνίες όπου εμφανίζεται υγρασία. Δεν χρειάζονται ρεύμα, δεν παράγουν θόρυβο και δεν απαιτούν συντήρηση.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η επαναχρησιμοποίηση. Περίπου μία φορά τον μήνα, αρκεί να εκτεθούν για λίγες ώρες στον ήλιο ώστε να αποβληθεί η υγρασία που έχουν απορροφήσει και να επανέλθει η αποτελεσματικότητά τους. Με σωστή χρήση, μπορούν να διαρκέσουν έως και δύο χρόνια.

Καθώς όλο και περισσότερα νοικοκυριά αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν άνεση, υγιεινή ατμόσφαιρα και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, η ιαπωνική αυτή πρακτική αποτελεί μια απλή επιλογή για τη διατήρηση ενός πιο φρέσκου σπιτιού την άνοιξη.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/04/2026 - 06:35

