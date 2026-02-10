Air Fryer VS φούρνος: Πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε στο μαγείρεμα

Ο συνδυασμός οικονομίας, ταχύτητας και ευκολίας εξηγεί γιατί το Air Fryer έχει εξελιχθεί από «μόδα» σε βασικό εργαλείο των περισσότερων νοικοκυριών.

Το Air Fryer κερδίζει τη θέση του σε όλο και περισσότερες κουζίνες, όχι μόνο λόγω της ευκολίας στη χρήση και τον καθαρισμό, αλλά και εξαιτίας ενός ολοένα πιο σημαντικού πλεονεκτήματος: της εξοικονόμησης ενέργειας.

Για όσους έρχονται αντιμέτωποι με αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος, η επιλογή της σωστής συσκευής μαγειρέματος μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά στο μηνιαίο κόστος.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Air Fryer είναι ότι πιάνει σχεδόν ακαριαία θερμοκρασία, σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς φούρνους που απαιτούν αρκετά λεπτά για να φτάσουν στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Αυτό από μόνο του μειώνει τον χρόνο λειτουργίας και, κατά συνέπεια, την κατανάλωση ενέργειας.

Επιπλέον, ο χρόνος μαγειρέματος είναι συνήθως μικρότερος, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το οικονομικό όφελος.

Με βάση τις μέσες τιμές κατανάλωσης και κόστους ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκύπτει ότι μια τυπική φριτέζα αέρος καταναλώνει περίπου τη μισή ενέργεια από έναν συμβατικό ηλεκτρικό φούρνο.

Ένα μοντέλο μεσαίου μεγέθους χρησιμοποιεί γύρω στα 1.500 watt, ενώ ένας συμβατικός ηλεκτρικός φούρνος φτάνει συνήθως τα 3.000 watt. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος λειτουργίας ενός Air Fryer ανέρχεται περίπου στα 25–30 σεντς την ώρα, όταν ο ηλεκτρικός φούρνος ξεπερνά τα 50 σεντς.

Σε ετήσια βάση, η διαφορά γίνεται ακόμη πιο εμφανής. Η χρήση ενός φούρνου για μία ώρα την ημέρα μπορεί να κοστίσει πάνω από 150 δολάρια τον χρόνο (127 ευρώ), ενώ η αντίστοιχη χρήση φριτέζας αέρος μπορεί να περιορίσει το κόστος σε λιγότερο από το ένα τρίτο.

Αυτά τα στοιχεία δεν λαμβάνουν καν υπόψη την επιπλέον εξοικονόμηση που προκύπτει από το γεγονός ότι η φριτέζα αέρος δεν απαιτεί προθέρμανση και συχνά χρησιμοποιείται για μικρότερα γεύματα, όπου ο φούρνος θα ήταν ενεργειακά ασύμφορος.

Τα ακριβή νούμερα διαφέρουν ανάλογα με τον τόπο κατοικίας, τις τιμές ρεύματος, τη συχνότητα μαγειρέματος και την ηλικία ή την αποδοτικότητα του φούρνου. Παρ’ όλα αυτά, η γενική εικόνα είναι σαφής: το Air Fryer αποτελεί μια από τις πιο ενεργειακά αποδοτικές επιλογές για καθημερινό μαγείρεμα.

Συνολικά, πέρα από την πρακτικότητα και την ταχύτητα, η φριτέζα αέρος προσφέρει απτό οικονομικό όφελος, καθιστώντας την όχι απλώς μια «μόδα» της κουζίνας, αλλά μια ουσιαστική λύση για όσους θέλουν να περιορίσουν τα έξοδα ενέργειας χωρίς να θυσιάσουν την άνεση.

Πηγή: cnet.com