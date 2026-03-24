Air Fryer VS φούρνος: Ποιο είναι τελικά πιο οικονομικό

Τα air fryers παραμένουν ιδανικά για την ταχύτητα, την ευκολία και το τραγανό τους αποτέλεσμα με λιγότερο λάδι. Ωστόσο, η αντίληψη ότι εξοικονομούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας είναι μάλλον υπερβολική.

Μπορεί να ξεκίνησε ως μόδα, όμως πλέον η σχέση μας με τα air fryers φαίνεται πως έχει αποκτήσει πιο μόνιμο χαρακτήρα. Και όπως σε κάθε «μακροχρόνια σχέση», με τον χρόνο αρχίζουν να αποκαλύπτονται και ορισμένα μειονεκτήματα.

Τα air fryers κέρδισαν το κοινό με την υπόσχεση εξοικονόμησης χρημάτων σε σύγκριση με έναν παραδοσιακό φούρνο - σε συνδυασμό φυσικά με πιο γρήγορο μαγείρεμα, πιο «υγιεινά» αποτελέσματα και ευκολία στη χρήση. Ωστόσο, τα air fryers δεν είναι ιδανικά για όλα τα τρόφιμα και, κυρίως, δεν είναι πάντα η πιο οικονομική επιλογή.

Σύμφωνα με ειδικούς, ένα air fryer είναι γενικά φθηνότερο στη χρήση από έναν ηλεκτρικό φούρνο, αλλά όχι σε κάθε περίπτωση.

Ένας βασικός παράγοντας είναι η ισχύς της συσκευής: μια μέση χρήση ενός μικρού air fryer (π.χ. 800W) μπορεί να κοστίζει περίπου 13 λεπτά, ενώ ενός φούρνου γύρω στα 34 λεπτά. Όμως, τα πιο ισχυρά air fryers καταναλώνουν ενέργεια παρόμοια με έναν φούρνο.

Ακόμη πιο σημαντικός είναι ο όγκος φαγητού που χωράνε.

Αν το air fryer δεν χωράει όλη την ποσότητα και χρειαστεί να μαγειρέψετε σε περισσότερες «δόσεις», τότε το συνολικό κόστος μπορεί να ξεπεράσει εκείνο του φούρνου. Αντίθετα, ο φούρνος μπορεί να μαγειρέψει μεγαλύτερες ποσότητες ταυτόχρονα, κάτι που τον καθιστά πιο αποδοτικό σε τέτοιες περιπτώσεις.

Σε πρακτικές συγκρίσεις, ένα μεγάλο air fryer 2400W μπορεί να κοστίζει περίπου 38 λεπτά για 30 λεπτά λειτουργίας, ενώ ένας σύγχρονος ηλεκτρικός φούρνος, χάρη στη διακοπτόμενη λειτουργία του, μπορεί να κοστίζει μόλις 13 λεπτά για το ίδιο χρονικό διάστημα. Αν μάλιστα πρόκειται για φούρνο αερίου, το κόστος μπορεί να είναι ακόμη χαμηλότερο.

Παρά τα παραπάνω, τα air fryers έχουν σαφή πλεονεκτήματα. Είναι πιο αποδοτικά για μικρές ποσότητες, ζεσταίνονται γρήγορα και δεν απαιτούν προθέρμανση, κάτι που μειώνει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας για ένα απλό γεύμα. Αντίθετα, για μεγαλύτερα γεύματα ή μαγείρεμα πολλών φαγητών μαζί, ένας σύγχρονος φούρνος είναι συνήθως πιο αποδοτικός.

Επιπλέον, τα air fryers μπορεί να φαίνονται πιο οικονομικά όταν συγκρίνονται με παλαιότερους φούρνους που καθυστερούν να προθερμανθούν ή δεν διατηρούν σταθερή θερμοκρασία. Οι σύγχρονοι φούρνοι, ωστόσο, θερμαίνονται γρήγορα και μαγειρεύουν πιο ομοιόμορφα.

Συνολικά, τα air fryers είναι ιδανικά για μικρές μερίδες ή μεμονωμένα γεύματα. Όμως, όταν πρόκειται για μεγαλύτερες ποσότητες ή οικογενειακά γεύματα, ο φούρνος αποδεικνύεται πιο οικονομικός και πρακτικός. Η επιλογή, τελικά, εξαρτάται από το τι και πόσο μαγειρεύετε.

Πηγή: womanandhome.com