Air Fryer VS φούρνος: Ποιο είναι τελικά πιο οικονομικό

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
ΚΟΣΜΟΣ
24/03/2026 - 12:54
Semafor: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, η παύση ισχύει μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
24/03/2026 - 12:28
Κυριάκος Πιερρακάκης για μέτρα στήριξης: Εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 11:47
Ρ.Α.Α.Ε.Υ.: Ενημέρωση καταναλωτών για τα δυναμικά τιμολόγια (με πορτοκαλί σήμανση διαφάνειας)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 11:38
Εnaon EDA: Δράσεις ενημέρωσης στη Θήβα για την αξιοποίηση του Δικτύου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 11:20
2nd Greek Water Summit: Η νέα στρατηγική και τα έργα διαχείρισης των υδάτινων πόρων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 11:16
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τον χειμώνα εν μέσω των ενεργειακών διαταραχών στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 10:40
Πρόταση μεθοδολογίας υπολογισμού μεταβλητού κόστους για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων που παρέχουν τηλεθέρμανση στον Δήμο Κοζάνης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 10:17
Νίκος Παπαθανάσης: 12,299 εκατομμύρια ευρώ για νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις νοσοκομείων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/03/2026 - 10:13
Κ. Χατζηδάκης: Οι μειώσεις στα καύσιμα θα περάσουν απευθείας στην τσέπη του καταναλωτή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 09:27
Motor Oil: Αυξημένη κερδοφορία το 2025, αβεβαιότητα για το 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 09:14
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Χαιρετίζουμε τα νέα μέτρα στήριξης -Απαιτείται επιπλέον ενίσχυση όσων πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 09:07
Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 08:56
Πρόσκληση ΡΑΑΕΥ για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 08:50
Στ. Παπασταύρου στο CERΑWeek: Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά – H Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 08:26
Η Κρήτη και η Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για το νερό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/03/2026 - 08:21
ΠΑΣΟΚ: Μέτρα «ασπιρίνη» απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες και που εξοβελίζουν το fuel pass
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
24/03/2026 - 08:05
Fuel pass και επιδότηση diesel στην αντλία: Πώς, πότε και για ποιους ενεργοποιούνται τα νέα μέτρα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 08:02
Κάθετος Διάδρομος: Άγονη και η χθεσινή δημοπρασία- Το βλέμμα στραμμένο στην Κομισιόν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 08:00
Air Fryer VS φούρνος: Ποιο είναι τελικά πιο οικονομικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 07:04
Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 07:04

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Air Fryer VS φούρνος: Ποιο είναι τελικά πιο οικονομικό
Alex Lam on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 24/03/2026 - 07:04

Τα air fryers παραμένουν ιδανικά για την ταχύτητα, την ευκολία και το τραγανό τους αποτέλεσμα με λιγότερο λάδι. Ωστόσο, η αντίληψη ότι εξοικονομούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας είναι μάλλον υπερβολική.

Μπορεί να ξεκίνησε ως μόδα, όμως πλέον η σχέση μας με τα air fryers φαίνεται πως έχει αποκτήσει πιο μόνιμο χαρακτήρα. Και όπως σε κάθε «μακροχρόνια σχέση», με τον χρόνο αρχίζουν να αποκαλύπτονται και ορισμένα μειονεκτήματα.

Τα air fryers κέρδισαν το κοινό με την υπόσχεση εξοικονόμησης χρημάτων σε σύγκριση με έναν παραδοσιακό φούρνο - σε συνδυασμό φυσικά με πιο γρήγορο μαγείρεμα, πιο «υγιεινά» αποτελέσματα και ευκολία στη χρήση. Ωστόσο, τα air fryers δεν είναι ιδανικά για όλα τα τρόφιμα και, κυρίως, δεν είναι πάντα η πιο οικονομική επιλογή.

Σύμφωνα με ειδικούς, ένα air fryer είναι γενικά φθηνότερο στη χρήση από έναν ηλεκτρικό φούρνο, αλλά όχι σε κάθε περίπτωση.

Ένας βασικός παράγοντας είναι η ισχύς της συσκευής: μια μέση χρήση ενός μικρού air fryer (π.χ. 800W) μπορεί να κοστίζει περίπου 13 λεπτά, ενώ ενός φούρνου γύρω στα 34 λεπτά. Όμως, τα πιο ισχυρά air fryers καταναλώνουν ενέργεια παρόμοια με έναν φούρνο.

Ακόμη πιο σημαντικός είναι ο όγκος φαγητού που χωράνε.

Αν το air fryer δεν χωράει όλη την ποσότητα και χρειαστεί να μαγειρέψετε σε περισσότερες «δόσεις», τότε το συνολικό κόστος μπορεί να ξεπεράσει εκείνο του φούρνου. Αντίθετα, ο φούρνος μπορεί να μαγειρέψει μεγαλύτερες ποσότητες ταυτόχρονα, κάτι που τον καθιστά πιο αποδοτικό σε τέτοιες περιπτώσεις.

Σε πρακτικές συγκρίσεις, ένα μεγάλο air fryer 2400W μπορεί να κοστίζει περίπου 38 λεπτά για 30 λεπτά λειτουργίας, ενώ ένας σύγχρονος ηλεκτρικός φούρνος, χάρη στη διακοπτόμενη λειτουργία του, μπορεί να κοστίζει μόλις 13 λεπτά για το ίδιο χρονικό διάστημα. Αν μάλιστα πρόκειται για φούρνο αερίου, το κόστος μπορεί να είναι ακόμη χαμηλότερο.

Παρά τα παραπάνω, τα air fryers έχουν σαφή πλεονεκτήματα. Είναι πιο αποδοτικά για μικρές ποσότητες, ζεσταίνονται γρήγορα και δεν απαιτούν προθέρμανση, κάτι που μειώνει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας για ένα απλό γεύμα. Αντίθετα, για μεγαλύτερα γεύματα ή μαγείρεμα πολλών φαγητών μαζί, ένας σύγχρονος φούρνος είναι συνήθως πιο αποδοτικός.

Επιπλέον, τα air fryers μπορεί να φαίνονται πιο οικονομικά όταν συγκρίνονται με παλαιότερους φούρνους που καθυστερούν να προθερμανθούν ή δεν διατηρούν σταθερή θερμοκρασία. Οι σύγχρονοι φούρνοι, ωστόσο, θερμαίνονται γρήγορα και μαγειρεύουν πιο ομοιόμορφα.

Συνολικά, τα air fryers είναι ιδανικά για μικρές μερίδες ή μεμονωμένα γεύματα. Όμως, όταν πρόκειται για μεγαλύτερες ποσότητες ή οικογενειακά γεύματα, ο φούρνος αποδεικνύεται πιο οικονομικός και πρακτικός. Η επιλογή, τελικά, εξαρτάται από το τι και πόσο μαγειρεύετε.

Πηγή: womanandhome.com

Τελευταία τροποποίηση στις 24/03/2026 - 07:04

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026
Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026 24 Μαρτίου 2026
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Χαιρετίζουμε τα νέα μέτρα στήριξης -Απαιτείται επιπλέον ενίσχυση όσων πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος 24 Μαρτίου 2026
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Χαιρετίζουμε τα νέα μέτρα στήριξης -Απαιτείται επιπλέον ενίσχυση όσων πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Air Fryer VS φούρνος: Πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε στο μαγείρεμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Air Fryer VS φούρνος: Πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε στο μαγείρεμα

Οι τρεις αλλαγές που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σου φέτος τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Οι τρεις αλλαγές που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σου φέτος τον χειμώνα

Οι Ενεργειακές Αξιολογήσεις της ΑΒΒ δείχνουν πιθανή εξοικονόμηση ενέργειας έως 2,1 TWh στις βιομηχανίες
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Οι Ενεργειακές Αξιολογήσεις της ΑΒΒ δείχνουν πιθανή εξοικονόμηση ενέργειας έως 2,1 TWh στις βιομηχανίες

Έξι κινήσεις για εξοικονόμηση σε σπίτια με πετρέλαιο θέρμανσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έξι κινήσεις για εξοικονόμηση σε σπίτια με πετρέλαιο θέρμανσης

Green Tank: Η Ελλάδα ανταποκρίνεται στο στόχο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Green Tank: Η Ελλάδα ανταποκρίνεται στο στόχο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας

Κερδίζει έδαφος η εξοικονόμηση ενέργειας σε τουριστικές επιχειρήσεις και μεγάλους ομίλους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Κερδίζει έδαφος η εξοικονόμηση ενέργειας σε τουριστικές επιχειρήσεις και μεγάλους ομίλους