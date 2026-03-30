Πυροσβέστης προειδοποιεί: Γιατί παίρνει φωτιά το air fryer

Πυροσβέστης προειδοποιεί στο TikTok για τους κινδύνους του air fryer, αφού τους τελευταίους δέκα μήνες η υπηρεσία του έχει δεχθεί τουλάχιστον δέκα κλήσεις για περιστατικά φωτιάς.

Περίπου δέκα εκατομμύρια νοικοκυριά στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν καθημερινά στο μαγείρεμα air fryer, χάρη στην πρακτικότητα και τα εξαιρετικά αποτελέσματα της συσκευής.

Ωστόσο, ο Richard Booth, επικεφαλής σταθμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Nottinghamshire, απευθύνεται μέσω TikTok στους χρήστες για να τονίσει: «Χρησιμοποιείτε air fryer; Τότε κάντε το με ασφάλεια».

{https://www.tiktok.com/@nottsfire/video/7475367296207244566?is_from_webapp=1&sender_device=pc}

Όπως εξηγεί, μία από τις βασικές αιτίες κινδύνου είναι η τοποθέτηση της συσκευής κάτω από ντουλάπια, κάτι που μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

«Συνιστούμε, όταν είναι σε λειτουργία, να απομακρύνετε το air fryer από τα ντουλάπια και να ελέγχετε ότι τόσο η συσκευή όσο και το καλώδιο βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δεν έχουν "σκισίματα"».

H τακτική συντήρηση είναι απαραίτητη, με τους χρήστες να καλούνται να ελέγχουν αν τα συρτάρια ανοίγουν και κλείνουν σωστά και αν υπάρχει φθορά με την πάροδο του χρόνου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν και οι οπές εξαερισμού στο πίσω μέρος της συσκευής, όπου συσσωρεύεται λίπος - αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ο Booth συνιστά, παράλληλα, να χρησιμοποιούνται μόνο τρόφιμα που αναφέρονται ως κατάλληλα στο εγχειρίδιο χρήσης, ενώ προειδοποιεί: «Στο εσωτερικό υπάρχει αντικολλητική επίστρωση, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε αντικολλητικό χαρτί ή άλλα υλικά. Επίσης, μην το υπερφορτώνετε».

Αναφερόμενος στα περιστατικά που αντιμετώπισε η υπηρεσία του, εξηγεί πως σε τέσσερις περιπτώσεις το air fryer είχε τοποθετηθεί πάνω σε εστία κουζίνας, η οποία ενεργοποιήθηκε κατά λάθος. Άλλα περιστατικά οφείλονταν σε κακή συντήρηση και σε συσκευές που είχαν γεμίσει με λίπη.

Σε μία περίπτωση, μάλιστα, είχε παραμείνει υλικό συσκευασίας μέσα στο συρτάρι της συσκευής, προκαλώντας ανάφλεξη.

Παρά τις προειδοποιήσεις, ο πυροσβέστης ξεκαθαρίζει ότι το air fryer είναι απολύτως ασφαλές όταν χρησιμοποιείται σωστά: «Συνεχίζουμε να το προτείνουμε - παραμένει πιο ασφαλές και πιο οικονομικό από τον φούρνο».

Πηγή: express.co.uk