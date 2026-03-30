Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Και νέα μέτρα, εφόσον χρειαστεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/03/2026 - 13:33
Παγκόσμια μελέτη Schneider Electric: Ο ενεργειακός κλάδος επιταχύνει τις επενδύσεις σε αυτόνομες λειτουργίες έως το 2030
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/03/2026 - 12:51
H Maria Rita Galli αναλαμβάνει Διευθύνουσα Σύμβουλος στην AKTOR LNG
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/03/2026 - 12:13
H Αυστραλία μειώνει στο μισό τον φόρο στα καύσιμα
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 12:04
Φιλιππίνες: Αγορά σχεδόν 2,5 εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 10:40
Η FedEx βοηθά στην αποκατάσταση τοπικών οικοσυστημάτων με 10.000 δέντρα σε Αθήνα και Εύβοια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/03/2026 - 10:19
Μανώλης Γραφάκος: Για πρώτη φορά καταγράφονται οι ανάγκες συλλογής των χωριστών ρευμάτων αποβλήτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/03/2026 - 09:46
Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Τεχεράνης μετά τις επιθέσεις σε υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 09:21
ΡΑΑΕΥ: Κατάλογος με τους κατόχους Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου που ασκούν τη δραστηριότητα Προμήθειας Υδρογόνου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/03/2026 - 09:09
Σήμερα στη Βουλή η ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων και τα μέτρα στήριξης λόγω ενεργειακού κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/03/2026 - 08:29
Συμφωνία μεταξύ Διαχειριστών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Κάθετο Διάδρομο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/03/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Η δίκη για τα Τέμπη και η … δίκη της κυβέρνησης και των δικαστών από την κοινωνία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/03/2026 - 08:09
ΣΠΕΦ: «Φρένο» στις άδειες φωτοβολταϊκών και επιτάχυνση αποθήκευσης για να περιοριστούν οι απώλειες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
30/03/2026 - 08:03
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και άλμα εξαγωγών τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/03/2026 - 07:59
Πυροσβέστης προειδοποιεί: Γιατί παίρνει φωτιά το air fryer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/03/2026 - 06:51
Ειδικός αποκαλύπτει πόσες ώρες πρέπει να έχουμε ανοιχτή τη θέρμανση την άνοιξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/03/2026 - 06:50
10 συμβουλές για να κρατήσετε χαμηλά τον λογαριασμό σας εν μέσω κρίσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/03/2026 - 06:50
Αντλία θερμότητας VS φυσικό αέριο: Ποια λύση είναι πιο οικονομική
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/03/2026 - 07:43
Πιθανότατα χρησιμοποιείτε λάθος το πλυντήριο ρούχων!
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/03/2026 - 07:43
Το «οπλοστάσιο» των χωρών για τις ενεργειακές συνέπειες του πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
29/03/2026 - 07:44
Metlen: Αναβάλλεται για τις 9 Απριλίου η ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 15:47
Καλλιόπη Βέττα: Η κυβέρνηση και η Δ.Ε.Η. να δεσμευτούν για το μέλλον των εργαζομένων και των εργολαβικών στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 15:28
Παράθυρο στο μέλλον το εκθεσιακό δίδυμο Forward Green & Renewable EnergyTech – Έως αύριο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για την ένταξη της Άδειας Προμήθειας Υδρογόνου στον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 14:26
ΣΠΕΦ: Οι απόψεις του Συνδέσμου στην συνάντηση στο ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/03/2026 - 13:20
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 12:40
Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 : Ανάπτυξη-ορόσημο, δυναμικές εξαγορές και μια στρατηγική σχεδιασμένη για το μέλλον
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/03/2026 - 12:11
Στ. Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο, οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 11:38
ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 11:08
Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 10:40

Newsroom
Newsroom
Δευτέρα, 30/03/2026 - 06:51

Πυροσβέστης προειδοποιεί στο TikTok για τους κινδύνους του air fryer, αφού τους τελευταίους δέκα μήνες η υπηρεσία του έχει δεχθεί τουλάχιστον δέκα κλήσεις για περιστατικά φωτιάς.

Περίπου δέκα εκατομμύρια νοικοκυριά στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν καθημερινά στο μαγείρεμα air fryer, χάρη στην πρακτικότητα και τα εξαιρετικά αποτελέσματα της συσκευής.

Ωστόσο, ο Richard Booth, επικεφαλής σταθμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Nottinghamshire, απευθύνεται μέσω TikTok στους χρήστες για να τονίσει: «Χρησιμοποιείτε air fryer; Τότε κάντε το με ασφάλεια».

{https://www.tiktok.com/@nottsfire/video/7475367296207244566?is_from_webapp=1&sender_device=pc}

Όπως εξηγεί, μία από τις βασικές αιτίες κινδύνου είναι η τοποθέτηση της συσκευής κάτω από ντουλάπια, κάτι που μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

«Συνιστούμε, όταν είναι σε λειτουργία, να απομακρύνετε το air fryer από τα ντουλάπια και να ελέγχετε ότι τόσο η συσκευή όσο και το καλώδιο βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δεν έχουν "σκισίματα"».

H τακτική συντήρηση είναι απαραίτητη, με τους χρήστες να καλούνται να ελέγχουν αν τα συρτάρια ανοίγουν και κλείνουν σωστά και αν υπάρχει φθορά με την πάροδο του χρόνου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν και οι οπές εξαερισμού στο πίσω μέρος της συσκευής, όπου συσσωρεύεται λίπος - αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ο Booth συνιστά, παράλληλα, να χρησιμοποιούνται μόνο τρόφιμα που αναφέρονται ως κατάλληλα στο εγχειρίδιο χρήσης, ενώ προειδοποιεί: «Στο εσωτερικό υπάρχει αντικολλητική επίστρωση, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε αντικολλητικό χαρτί ή άλλα υλικά. Επίσης, μην το υπερφορτώνετε».

Αναφερόμενος στα περιστατικά που αντιμετώπισε η υπηρεσία του, εξηγεί πως σε τέσσερις περιπτώσεις το air fryer είχε τοποθετηθεί πάνω σε εστία κουζίνας, η οποία ενεργοποιήθηκε κατά λάθος. Άλλα περιστατικά οφείλονταν σε κακή συντήρηση και σε συσκευές που είχαν γεμίσει με λίπη.

Σε μία περίπτωση, μάλιστα, είχε παραμείνει υλικό συσκευασίας μέσα στο συρτάρι της συσκευής, προκαλώντας ανάφλεξη.

Παρά τις προειδοποιήσεις, ο πυροσβέστης ξεκαθαρίζει ότι το air fryer είναι απολύτως ασφαλές όταν χρησιμοποιείται σωστά: «Συνεχίζουμε να το προτείνουμε - παραμένει πιο ασφαλές και πιο οικονομικό από τον φούρνο».

Πηγή: express.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 30/03/2026 - 06:51

