ΔΑΠΕΕΠ: Έναρξη ετήσιας εκκαθάρισης αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών 2025

Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ανακοινώνει την έναρξη της Ετήσιας εκ των υστέρων Τελικής Εκκαθάρισης Αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών για το έτος αναφοράς 2025, η οποία θα διενεργηθεί σε εφαρμογή των διατάξεων της ΥΑ ΥΠΕΝ/ ΔΗΕ/35549/ 731 ΦΕΚ Β’ 2268/06.04.2023.

Η πλατφόρμα της ΔΑΠΕΕΠ AE θα είναι διαθέσιμη για χρήση από τους Φορείς Επαλήθευσης του «Μητρώου Φορέων Επαλήθευσης», το επόμενο διάστημα με σκοπό:

Την εγγραφή νέων Επιλέξιμων Επιχειρήσεων/ Εγκαταστάσεων/ Προϊόντων στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιλέξιμων Επιχειρήσεων» της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και την υποβολή στοιχείων αναφοράς από τα οποία τεκμαίρεται ότι η αιτούσα Επιχείρηση/ Εγκατάσταση/ Προϊόν υπάγεται στους τομείς και υποτομείς στο Παράρτημα-Ι των Κατευθυντηρίων Οδηγιών 2020/C317/04.09.2020 του ΣΕΔΕ. Την υποβολή «Ηλεκτρονικών Δηλώσεων» ανά Επιλέξιμη Επιχείρηση/ Εγκατάσταση/ Προϊόν, τόσο για τις νέες όσο και για τις υφιστάμενες στο Μητρώο Επιλέξιμες Επιχειρήσεις, που περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα έτσι ώστε η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ να έχει τη δυνατότητα διενέργειας του συνόλου των απαιτούμενων υπολογισμών στα πλαίσια εφαρμογής της ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/35549/731 ΦΕΚ Β’ 2268/06.04.2023. Την υποβολή της «Ετήσιας Τεκμηριωμένης Μελέτης Φορέα Επαλήθευσης» για κάθε Επιλέξιμη Επιχείρηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου για το έτος 2025, καθώς και του συνόλου των ψηφιακών τεκμηρίων και εγγράφων τα οποία είναι απαραίτητα για την εκκαθάριση της Αντιστάθμισης.

Επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να εγγραφούν στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιλέξιμων Επιχειρήσεων» της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ και δεδομένου ότι παράγουν προϊόντα τα οποία ανήκουν σε τομέα και υποτομέα στο Παράρτημα-Ι των Κατευθυντηρίων Οδηγιών 2020/C317/04.09.2020 του ΣΕΔΕ, εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, πρέπει να επικοινωνήσουν με ένα από τους ακόλουθους Φορείς του Μητρώου Φορέων Επαλήθευσης:

EMICERT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΕ

210 72181877

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

210 6252495

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ Μ. Ε.Π.Ε.

210 5220920

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το ηλεκτρονικό μητρώο Επιλέξιμων Επιχειρήσεων/ Εγκαταστάσεων/ Προϊόντων, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την Αντιστάθμιση του έτους 2024, βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Μητρώο-Επιλέξιμων-Επιχειρήσεων-Εγκαταστάσεων-Προϊόντων-για-το-2024.pdf

Επισημαίνονται τα ακόλουθα: