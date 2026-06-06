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Ποιο κλιματιστικό ταιριάζει στις ανάγκες και την τσέπη σας;

Ποιο κλιματιστικό ταιριάζει στις ανάγκες και την τσέπη σας;
u_ssfofehsaj from Pixabay
Newsroom
Σάββατο, 06/06/2026 - 07:11
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Το κλιματιστικό τοίχου είναι η ιδανική, αθόρυβη επένδυση για μεγάλα σπίτια, ενώ το κλιματιστικό παραθύρου προτιμάται για μικρότερο budget και περιστασιακή χρήση.

Αν το σπίτι σας δεν διαθέτει κεντρικό κλιματισμό, η μάχη ενάντια στον καλοκαιρινό καύσωνα κρίνεται συνήθως ανάμεσα σε δύο επιλογές: τα κλασικά κλιματιστικά (mini splits) και τα κλιματιστικά παραθύρου. Και τα δύο συστήματα έχουν τα προτερήματά τους, όμως η τελική επιλογή είναι καθαρά προσωπική υπόθεση.

Για να σας βοηθήσει να αποφασίσετε, ο Dale Chason, ειδικός σε θέματα HVAC (θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού), αναλύει τα υπέρ και τα κατά της κάθε περίπτωσης.

1. Κλιματιστικά Τοίχου (Mini Splits): Η high-tech, μακροπρόθεσμη επένδυση

Τα mini splits αποτελούν την κορυφαία λύση αν αναζητάτε υψηλή απόδοση σε βάθος χρόνου. Είναι ιδανικά για σπίτια χωρίς προεγκατεστημένους αεραγωγούς, προσφέροντας αθόρυβη λειτουργία, μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και αυτόνομη ρύθμιση της θερμοκρασίας ανά δωμάτιο.

Είναι η ιδανική επιλογή για εσάς αν:

  • Θέλετε την ησυχία σας: Είναι εξαιρετικά αθόρυβα, σε αντίθεση με τα συχνά θορυβώδη συστήματα παραθύρου.
  • Βλέπετε το κόστος ως επένδυση: Παρά το υψηλότερο αρχικό κόστος αγοράς και εγκατάστασης, θα κάνετε γρήγορα απόσβεση μέσω των αισθητά χαμηλότερων λογαριασμών ρεύματος.
  • Έχετε μεγάλο σπίτι: Η τοποθέτηση μιας συσκευής παραθύρου σε κάθε δωμάτιο ενός μεγάλου σπιτιού θα ήταν οικονομικά ασύμφορη και πρακτικά μη ρεαλιστική.

2. Κλιματιστικά Παραθύρου: Η γρήγορη, οικονομική και «έξυπνη» λύση

Αυτές οι συσκευές είναι οι «πρωταθλητές» του budget και της προσωρινής χρήσης.

Σας ταιριάζουν απόλυτα αν:

  • Μένετε στο ενοίκιο: Δροσίζεστε άμεσα, χωρίς να ξοδέψετε χρήματα για μια μόνιμη εγκατάσταση σε ξένο ακίνητο.
  • Ζείτε κυρίως σε ένα δωμάτιο: Είναι ιδανικά για να ψύχουν στοχευμένα έναν συγκεκριμένο χώρο.
  • Ο καιρός είναι ήπιος: Αν χρειάζεστε κλιματισμό μόνο για 1-2 μήνες το χρόνο, το κόστος ενός mini split μάλλον δεν δικαιολογείται.
  • Θέλετε self-service εγκατάσταση: Τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα από εσάς, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσετε εξειδικευμένο τεχνικό.

6 παράγοντες-«κλειδιά» πριν την τελική απόφαση

Η σωστή επιλογή κρίνεται στις λεπτομέρειες του χώρου και του τρόπου ζωής σας:

Τετραγωνικά Μέτρα: Αν προσπαθήσετε να ψύξετε ένα μεγάλο σπίτι (3+ υπνοδωμάτια) με πολλές συσκευές παραθύρου, ο λογαριασμός του ρεύματος θα εκτοξευθεί. Εκεί το mini split είναι μονόδρομος. Για μικρότερα σπίτια (έως 2 υπνοδωμάτια), η λύση του παραθύρου μπορεί να είναι υπεραρκετή.

Διαρρύθμιση Χώρου: Αν το σπίτι έχει πολλά δωμάτια και διαδρόμους, ένα σύστημα mini split με πολλαπλές εσωτερικές μονάδες θα μοιράσει τη δροσιά ομοιόμορφα. Μια συσκευή παραθύρου σε μια γωνία δεν θα καταφέρει ποτέ να φτάσει στα «τυφλά» σημεία.

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Η εγκατάσταση του mini split απαιτεί μερεμέτια (τρύπες στους τοίχους, σωληνώσεις), κάτι που σπάνια επιτρέπεται ή συμφέρει έναν ενοικιαστή. Αντίθετα, για τους ιδιοκτήτες, το mini split αυξάνει την αντικειμενική αξία του ακινήτου.

Αισθητική & Αρχιτεκτονική: Αν δεν θέλετε να κρύψετε τη θέα από τα παράθυρά σας, το mini split υπερέχει. Αν όμως προτιμάτε να έχετε τους τοίχους σας ελεύθερους από εσωτερικές μονάδες, το κλιματιστικό παραθύρου κερδίζει πόντους.

Όροφοι & Φυσικό Φως: Τα πολυώροφα σπίτια με ψηλά ταβάνια που «λούζονται» από τον ήλιο χρειάζονται τη στρατηγική ισχύ ενός mini split. Τα μικρά, ισόγεια διαμερίσματα καλύπτονται άνετα και με μια μονάδα παραθύρου.

Χρήση & Συχνότητα: Για την καθημερινή σας κατοικία, η άνεση και η οικονομία του mini split είναι ασυναγώνιστες. Για ένα εξοχικό ή έναν χώρο που επισκέπτεστε σπάνια, το κλιματιστικό παραθύρου είναι η πιο λογική λύση, καθώς μπορείτε εύκολα να το αποθηκεύσετε μόλις τελειώσει το καλοκαίρι.

Πηγή: thespruce.com

Τελευταία τροποποίηση στις 06/06/2026 - 07:11
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