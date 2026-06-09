ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ZeniΘ ανέδειξε τη δύναμη της ανθρώπινης ενέργειας στο φετινό BeWell Festival
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/06/2026 - 15:45
Στ. Παπασταύρου στο Fox Business: Η Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην ενέργεια και δύναμη σταθερότητας στην Αν. Μεσόγειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/06/2026 - 15:35
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τους λειτουργικούς περιορισμούς μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
09/06/2026 - 15:28
2 χρόνια δουλειάς Γ. Μανιάτη στην Ευρωβουλή: Φέρνουμε αποτελέσματα και παρουσιάζουμε έργο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/06/2026 - 15:18
Πιερρακάκης: Η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αντιστοιχεί σε έργα 1,5 δισ. ευρώ την τριετία ’26-’28. Οι επενδύσεις αυτές θα μειώσουν το κόστος ενέργειας για τους πολίτες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/06/2026 - 14:51
Η Enerwave «δίνει ενέργεια» στο EKO Acropolis Rally 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/06/2026 - 14:28
ΔΕΗ: Δημιούργησε 23 πάρκα τσέπης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/06/2026 - 13:56
ΔΑΠΕΕΠ: Έναρξη ετήσιας εκκαθάρισης αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/06/2026 - 13:42
Σάκης Αρναούτογλου: Το «Ελλάδα 2.0» κινδυνεύει να γίνει «Ελλάδα… ξανά και ξανά από την αρχή».
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/06/2026 - 12:46
ΠΣΑΦ: Δυναμική διαμαρτυρία στο Υπουργείο Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/06/2026 - 11:34
Οι χώρες της Μεσογείου να αναλάβουν δράση για τη Συνθήκη της Ανοιχτής Θάλασσας (BBNJ)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/06/2026 - 10:47
Συζήτηση για την ανθεκτικότητά των υδάτων στη Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/06/2026 - 09:53
Στ. Παπασταύρου: Η προεδρία της Ελλάδας στο East Med Gas Forum αναδεικνύει τον ηγετικό της ρόλο στον τομέα της ενέργειας στην Αν. Μεσόγειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/06/2026 - 09:27
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με τα Τιμολόγια του έτους 2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/06/2026 - 08:52
Η ελληνική AI Scaleup nvisionist παρουσιάζει νέα επιστημονική καινοτομία στο κορυφαίο διεθνές forum της αιολικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/06/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Ακόμα και οι βιομήχανοι βλέπουν φτώχεια και ανισότητες. Η κυβέρνηση;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/06/2026 - 08:12
Στα 3 δισ. ευρώ τα «φέσια» στους προμηθευτές ρεύματος – Να σταματήσει η είσπραξη δημοτικών τελών ζητά ο ΕΣΠΕΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/06/2026 - 08:09
Ποιες ενεργειακές επενδύσεις θα «χωρέσουν» στη νέα ρήτρα διαφυγής της ΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/06/2026 - 08:04
Πώς πρέπει να φορτίζεις το κινητό σου: Η μικρή λεπτομέρεια που επηρεάζει την μπαταρία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/06/2026 - 06:49
Τι φταίει όταν τρέχει νερό το ψυγείο, έτσι θα λύσετε το πρόβλημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/06/2026 - 06:49
ΠΑΣΟΚ: Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου για την παραίτηση του Ευθ. Μπακογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:52
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη δυνατότητα αναβίωσης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 15:50
Νέα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:49
Πράσινο Λάδι: 15 χρόνια δράσης για την κυκλική οικονομία – Το app συλλογής οικιακού τηγανελαίου πλέον και στη Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/06/2026 - 15:42
Το Πράσινο Δίπολο δείχνει το δρόμο της Ενεργειακής Δημοκρατίας, απέναντι στον κυβερνητικό αποκλεισμό της τοπικής κοινωνίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:31
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Ιούνιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 15:27
Συνάντηση εργασίας της Enaon με τους Χρήστες Διανομής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/06/2026 - 15:25
Παραιτήθηκε από τη θέση του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ο Ευθύμιος Μπακογιάννης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:22
Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την παροχή αέργου ισχύος για σκοπούς ρύθμισης τάσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 15:04
Αλ. Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/06/2026 - 15:02

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

2 χρόνια δουλειάς Γ. Μανιάτη στην Ευρωβουλή: Φέρνουμε αποτελέσματα και παρουσιάζουμε έργο

2 χρόνια δουλειάς Γ. Μανιάτη στην Ευρωβουλή: Φέρνουμε αποτελέσματα και παρουσιάζουμε έργο
Newsroom
Τρίτη, 09/06/2026 - 15:18
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

2 χρόνια μετά τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, παρουσίασε τον απολογισμό της κοινοβουλευτικής και πολιτικής του δράσης, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και αποτελέσματα για την Ελλάδα και τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι «η εμπιστοσύνη των πολιτών αποτελεί ευθύνη» και δηλώνοντας: «Φέρνουμε αποτελέσματα και παρουσιάζουμε έργο, τιμώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Διακρίσεις και παρεμβάσεις

Η παρουσία του στην Ευρωβουλή καταγράφεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Burson να κατατάσσει τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών 1ο μεταξύ των Ελλήνων ευρωβουλευτών και 32ο στο σύνολο των 720 μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς την κοινοβουλευτική επιρροή και την ηγεσία στην καθοδήγηση πολιτικών ομάδων.

Η διάκριση αυτή αποτυπώνεται και σε έναν απολογισμό με περισσότερες από 2.000 παρεμβάσεις, 80 ομιλίες στην Ολομέλεια, 240 συμμετοχές σε συνεδριάσεις Επιτροπών, 80 γραπτές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 1.250 τροπολογίες στα δύο πρώτα χρόνια της θητείας του.

Τα αποτελέσματα της διετίας

Ο απολογισμός εστιάζει σε έξι βασικά πεδία: Ενέργεια και Υποδομές, Πράσινη Μετάβαση, Αγροτική Παραγωγή, Ευρωπαϊκή Άμυνα και Βιομηχανία, Εθνικά Θέματα και Κράτος Δικαίου.

Στην ενέργεια και τις υποδομές, ο Γ. Μανιάτης ανέλαβε εισηγητής εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, για σύγχρονες, πράσινες και διασυνδεδεμένες υποδομές. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέδειξε το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου, την ενεργειακή ασφάλεια και τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη θέση στον απολογισμό έχει και η πράσινη μετάβαση με τη διεκδίκησή του για τα ηλιακά θερμικά να δικαιώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναδεικνύοντας μια πράσινη ελληνική τεχνολογία με άμεσο όφελος για τα νοικοκυριά, την οικονομία και την εγχώρια παραγωγή.

Στο πεδίο της αγροτικής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε την πρότασή του για τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων λιπασμάτων, με στόχο την προστασία της αγροτικής παραγωγής, της επισιτιστικής ασφάλειας και των Ευρωπαίων παραγωγών. Παράλληλα, με παρεμβάσεις του ανέδειξε ζητήματα που αφορούν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη βιολογική παραγωγή και την ανάγκη προστασίας των συνεπών παραγωγών.

Η δράση του εκτείνεται και στην ευρωπαϊκή Άμυνα και Βιομηχανία. Ως εισηγητής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο πλαίσιο της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, διαπραγματεύτηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας, συμβάλλοντας στη συζήτηση για μια ισχυρότερη και πιο αυτόνομη ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική.

Ταυτόχρονα, στα Εθνικά Θέματα και τους Θεσμούς, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις τουρκικές προκλήσεις σε βάρος της Κύπρου, τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, τα δικαιώματα της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, τα δικαιώματα των χριστιανικών πληθυσμών σε χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς και το ζήτημα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα και της υπόθεσης Predator στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο πεδίο της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής, στήριξε την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur, με σταθερή θέση υπέρ μιας δίκαιης πολιτικής που προστατεύει τους παραγωγούς, το περιβάλλον, την υγεία των καταναλωτών και τον ισότιμο ανταγωνισμό.

Ο απολογισμός των δύο πρώτων χρόνων αποτυπώνει μια καθαρή πολιτική κατεύθυνση: ισχυρή ελληνική φωνή στην Ευρώπη, τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, θεσμική λογοδοσία και μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πολίτες.

Δήλωση Γ. Μανιάτη

Σε δήλωσή του, ο Γιάννης Μανιάτης αναφέρει:

«Πριν από δύο χρόνια, οι πολίτες μού ανέθεσαν τη μεγάλη ευθύνη να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σήμερα παρουσιάζω τον απολογισμό της δουλειάς μου.

Η εμπιστοσύνη των πολιτών αποτελεί ευθύνη. Και η ευθύνη απαιτεί λογοδοσία.

Φέρνουμε αποτελέσματα και παρουσιάζουμε έργο, τιμώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Αγωνιζόμαστε για μια Ελλάδα με ισχυρή φωνή στην Ευρώπη.

Συνεχίζουμε».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πιερρακάκης: Η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αντιστοιχεί σε έργα 1,5 δισ. ευρώ την τριετία ’26-’28. Οι επενδύσεις αυτές θα μειώσουν το κόστος ενέργειας για τους πολίτες
Πιερρακάκης: Η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αντιστοιχεί σε έργα 1,5 δισ. ευρώ την τριετία ’26-’28. Οι επενδύσεις αυτές θα μειώσουν το κόστος ενέργειας για τους πολίτες 09 Ιουνίου 2026
Στ. Παπασταύρου στο Fox Business: Η Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην ενέργεια και δύναμη σταθερότητας στην Αν. Μεσόγειο 09 Ιουνίου 2026
Στ. Παπασταύρου στο Fox Business: Η Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην ενέργεια και δύναμη σταθερότητας στην Αν. Μεσόγειο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιάννης Μανιάτης προς ΕΕ: «Συμφωνείτε με την περικοπή του Προγράμματος “Σπίτι μου ΙΙ”»;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Μανιάτης προς ΕΕ: «Συμφωνείτε με την περικοπή του Προγράμματος “Σπίτι μου ΙΙ”»;

Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης

Γιάννης Μανιάτης: Γιατί δεν έχουν ακόμα αναθέσει τη μελέτη για το καλώδιο;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Μανιάτης: Γιατί δεν έχουν ακόμα αναθέσει τη μελέτη για το καλώδιο;

Γ. Μανιάτης: Νέα παρεμπόδιση της Τουρκίας στην πόντιση καλωδίου για τη διασύνδεση οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Μανιάτης: Νέα παρεμπόδιση της Τουρκίας στην πόντιση καλωδίου για τη διασύνδεση οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού

PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική &amp; Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία &amp; την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»

Γιάννης Μανιάτης: Χάσαμε ήδη 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Μανιάτης: Χάσαμε ήδη 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014