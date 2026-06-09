2 χρόνια δουλειάς Γ. Μανιάτη στην Ευρωβουλή: Φέρνουμε αποτελέσματα και παρουσιάζουμε έργο

2 χρόνια μετά τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, παρουσίασε τον απολογισμό της κοινοβουλευτικής και πολιτικής του δράσης, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και αποτελέσματα για την Ελλάδα και τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι «η εμπιστοσύνη των πολιτών αποτελεί ευθύνη» και δηλώνοντας: «Φέρνουμε αποτελέσματα και παρουσιάζουμε έργο, τιμώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Διακρίσεις και παρεμβάσεις

Η παρουσία του στην Ευρωβουλή καταγράφεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Burson να κατατάσσει τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών 1ο μεταξύ των Ελλήνων ευρωβουλευτών και 32ο στο σύνολο των 720 μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς την κοινοβουλευτική επιρροή και την ηγεσία στην καθοδήγηση πολιτικών ομάδων.

Η διάκριση αυτή αποτυπώνεται και σε έναν απολογισμό με περισσότερες από 2.000 παρεμβάσεις, 80 ομιλίες στην Ολομέλεια, 240 συμμετοχές σε συνεδριάσεις Επιτροπών, 80 γραπτές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 1.250 τροπολογίες στα δύο πρώτα χρόνια της θητείας του.

Τα αποτελέσματα της διετίας

Ο απολογισμός εστιάζει σε έξι βασικά πεδία: Ενέργεια και Υποδομές, Πράσινη Μετάβαση, Αγροτική Παραγωγή, Ευρωπαϊκή Άμυνα και Βιομηχανία, Εθνικά Θέματα και Κράτος Δικαίου.

Στην ενέργεια και τις υποδομές, ο Γ. Μανιάτης ανέλαβε εισηγητής εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, για σύγχρονες, πράσινες και διασυνδεδεμένες υποδομές. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέδειξε το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου, την ενεργειακή ασφάλεια και τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη θέση στον απολογισμό έχει και η πράσινη μετάβαση με τη διεκδίκησή του για τα ηλιακά θερμικά να δικαιώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναδεικνύοντας μια πράσινη ελληνική τεχνολογία με άμεσο όφελος για τα νοικοκυριά, την οικονομία και την εγχώρια παραγωγή.

Στο πεδίο της αγροτικής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε την πρότασή του για τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων λιπασμάτων, με στόχο την προστασία της αγροτικής παραγωγής, της επισιτιστικής ασφάλειας και των Ευρωπαίων παραγωγών. Παράλληλα, με παρεμβάσεις του ανέδειξε ζητήματα που αφορούν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη βιολογική παραγωγή και την ανάγκη προστασίας των συνεπών παραγωγών.

Η δράση του εκτείνεται και στην ευρωπαϊκή Άμυνα και Βιομηχανία. Ως εισηγητής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο πλαίσιο της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, διαπραγματεύτηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας, συμβάλλοντας στη συζήτηση για μια ισχυρότερη και πιο αυτόνομη ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική.

Ταυτόχρονα, στα Εθνικά Θέματα και τους Θεσμούς, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις τουρκικές προκλήσεις σε βάρος της Κύπρου, τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, τα δικαιώματα της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, τα δικαιώματα των χριστιανικών πληθυσμών σε χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς και το ζήτημα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα και της υπόθεσης Predator στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο πεδίο της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής, στήριξε την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur, με σταθερή θέση υπέρ μιας δίκαιης πολιτικής που προστατεύει τους παραγωγούς, το περιβάλλον, την υγεία των καταναλωτών και τον ισότιμο ανταγωνισμό.

Ο απολογισμός των δύο πρώτων χρόνων αποτυπώνει μια καθαρή πολιτική κατεύθυνση: ισχυρή ελληνική φωνή στην Ευρώπη, τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, θεσμική λογοδοσία και μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πολίτες.

Δήλωση Γ. Μανιάτη

Σε δήλωσή του, ο Γιάννης Μανιάτης αναφέρει:

«Πριν από δύο χρόνια, οι πολίτες μού ανέθεσαν τη μεγάλη ευθύνη να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σήμερα παρουσιάζω τον απολογισμό της δουλειάς μου.

Η εμπιστοσύνη των πολιτών αποτελεί ευθύνη. Και η ευθύνη απαιτεί λογοδοσία.

Φέρνουμε αποτελέσματα και παρουσιάζουμε έργο, τιμώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Αγωνιζόμαστε για μια Ελλάδα με ισχυρή φωνή στην Ευρώπη.

Συνεχίζουμε».