Δρομολογείται η ρύθμιση για στήριξη μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών- «Θετικό βήμα αλλά δεν αρκεί» λένε οι παραγωγοί

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΑΣΟΚ: Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου για την παραίτηση του Ευθ. Μπακογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:52
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη δυνατότητα αναβίωσης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 15:50
Νέα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:49
Πράσινο Λάδι: 15 χρόνια δράσης για την κυκλική οικονομία – Το app συλλογής οικιακού τηγανελαίου πλέον και στη Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/06/2026 - 15:42
Το Πράσινο Δίπολο δείχνει το δρόμο της Ενεργειακής Δημοκρατίας, απέναντι στον κυβερνητικό αποκλεισμό της τοπικής κοινωνίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:31
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Ιούνιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 15:27
Συνάντηση εργασίας της Enaon με τους Χρήστες Διανομής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/06/2026 - 15:25
Παραιτήθηκε από τη θέση του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ο Ευθύμιος Μπακογιάννης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:22
Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την παροχή αέργου ισχύος για σκοπούς ρύθμισης τάσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 15:04
Αλ. Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/06/2026 - 15:02
3ος Κύκλος Επαγγελματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονα ηλεκτρικά Δίκτυα Διανομής – ΔΕΔΔΗΕ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 14:58
Η Schneider Electric παρουσιάζει τη νέα σειρά ψυκτικών μονάδων Uniflair XCA
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
08/06/2026 - 14:53
Ι. Μάργαρης: Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις ΑΠΕ και επιταχύνει την αποθήκευση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 14:47
Μότορ Όιλ: Προτεινόμενη διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους έως 400 εκατ.ευρώ με λήξη το 2031
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 14:26
Η Πράσινη Μετάβαση και η Ενεργειακή Ασφάλεια της στη δίνη των Στενών του Ορμούζ: η ανθεκτικότητα των ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 13:51
ΕΣΠΕΝ: Οι λογαριασμοί ρεύματος πρέπει να αφορούν την ενέργεια, όχι την είσπραξη τελών τρίτων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 13:47
ΔΕΗ FIBER: Σε νέες περιοχές σε Αττική και Περιφέρεια το FTTH internet από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
08/06/2026 - 13:09
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Παράδοση 10 νέων τρακτόρων Renault Trucks στο Πυροσβεστικό Σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 12:33
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 12:06
Στ. Παπασταύρου: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά όσο διαρκεί η κρίση στη Μ. Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 11:30
ΣΥΦΩΕΛ: Θετική η παρέμβαση του ΥΠΕΝ για τις μηδενικές-αρνητικές τιμές στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 11:07
ΠΟΣΠΗΕΦ: Θετικό πρώτο βήμα από το ΥΠΕΝ για τη στήριξη των μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 10:38
Ανοίγει σήμερα η ευρωπαϊκή πρόσκληση για καθαρή ενέργεια (CETPartnership 2026)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 09:59
Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 09:35
Ρωσικό drone έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στο Τσερνόμπιλ
ΚΟΣΜΟΣ
08/06/2026 - 09:15
ΕΛΕΤΑΕΝ: Αναστάτωση και ισχυρές αντιδράσεις στον αιολικό κλάδο για το Χωροταξικό των ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 08:59
Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 08:30
ΕΛΕΑΒΙΟΜ-Fuel the Solution, Not the Fire: Η Αττική στο επίκεντρο νέου ευρωπαϊκού ντοκιμαντέρ για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και τη δασική βιομάζα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/06/2026 - 08:26
Επίσκεψη του Σταύρου Παπασταύρου, στο «Απάτητο Βουνό» Χιονοβούνι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/06/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Ποιος μπορεί να περιμένει μέχρι το… 2030;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
08/06/2026 - 08:11

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δρομολογείται η ρύθμιση για στήριξη μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών- «Θετικό βήμα αλλά δεν αρκεί» λένε οι παραγωγοί

Δρομολογείται η ρύθμιση για στήριξη μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών- «Θετικό βήμα αλλά δεν αρκεί» λένε οι παραγωγοί
Άννα Διανά
Δευτέρα, 08/06/2026 - 08:04
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Σε τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος ενίσχυσης των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιχειρώντας να περιορίσει τις απώλειες εσόδων που προκαλούν οι ολοένα συχνότερες ώρες μηδενικών και αρνητικών τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιουνίου 2026.

«Πρόκειται αναμφίβολα για σημαντική εξέλιξη, η οποία θα περιορίσει τις απώλειες εσόδων για τους μικρομεσαίους παραγωγούς και θα ανακουφίσει εν μέρει τη δεινή οικονομική τους κατάσταση, ωστόσο το μέτρο αυτό από μόνο του δεν επαρκεί για την έξοδο του κλάδου από το οικονομικό τέλμα» αναφέρει σχετικά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) ζητώντας να υιοθετηθούν και οι δύο παρεμβάσεις που είχε θέσει το ΥΠΕΝ στην Κομισιόν.

Η παρέμβαση αφορά τους παραγωγούς ΑΠΕ που έχουν συνάψει Συμβάσεις Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ). Μέχρι σήμερα οι παραγωγοί αυτοί δεν αποζημιώνονται για την ενέργεια που παράγουν όταν η τιμή εκκαθάρισης στην Αγορά Επόμενης Ημέρας παραμένει μηδενική για περισσότερες από δύο συνεχόμενες ώρες.

Με τη νέα ρύθμιση, οι παραγωγοί θα συνεχίσουν να λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση κατά τις ώρες μηδενικών τιμών, ενώ η απώλεια της ενίσχυσης θα εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου καταγράφονται αρνητικές τιμές για διάστημα μεγαλύτερο των δύο συνεχόμενων ωρών.

Η αλλαγή αυτή, η οποία σύμφωνα με το ΥΠΕΝ έχει συζητηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύει στη στήριξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και στη μείωση των οικονομικών επιπτώσεων που προκαλεί η αυξανόμενη συχνότητα μηδενικών τιμών στο σύστημα.

Σημειώνεται ότι τo 2025 η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών εγκατέστησε περισσότερα μεγαβάτ από κάθε άλλη τεχνολογία, απόρροια του τεράστιου επενδυτικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, τα φωτοβολταϊκά αποτελούσαν το 84,2% όλης της νέας εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ καθώς κατασκευάστηκαν τουλάχιστον 800 MW επιπλέον φωτοβολταϊκών σταθμών, τα οποία όμως δεν συνδέθηκαν στο Σύστημα εντός της χρονιάς και η σύνδεσή τους προγραμματίστηκε για το 2026. Το 2025 άγγιξε τα 5,7 GW η αιολική ισχύς που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Συγκεκριμένα, 5.695 MW ήταν η συνολική αιολική ισχύς στην Ελλάδα στο τέλος του έτους σύμφωνα της ΕΛΕΤΑΕΝ.

Παράλληλα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων και για την αύξηση της αποθήκευσης, με την ενσωμάτωση περισσότερης ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και τη δικαιότερη αναδιανομή των περικοπών. Στο πλαίσιο αυτό προχωρά με ταχείς ρυθμούς η ανάπτυξη σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την εγκατάσταση 700 MW έως το τέλος Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το σχετικό ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επίσης συνεχίζεται και η αξιολόγηση των έργων αποθήκευσης των κατηγοριών 11Α και 11Β, καθώς και των εμπορικών έργων (merchant projects) που έχουν υποβληθεί στο υπουργείο Ενέργειας ΥΠΕΝ ενώ δρομοπλογειται και η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τον μηχανισμό αναδιανομής των περικοπών, με στόχο τη δίκαιη κατανομή τους μεταξύ των σταθμών ΑΠΕ.

Θετικά υποδέχθηκε η ΠΟΣΠΗΕΦ την πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χαρακτηρίζοντάς την ως μια πρώτη ουσιαστική παρέμβαση προς την κατεύθυνση της στήριξης των παραγωγών ΑΠΕ.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ωστόσο ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αρκεί από μόνη της για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τις εκτεταμένες περικοπές παραγωγής και την αύξηση των ωρών μηδενικών ή αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως σημειώνει, απαιτείται η υιοθέτηση και πρόσθετων μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα χιλιάδων μικρομεσαίων επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά.

Η παρέμβαση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις συναντήσεις που είχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με εκπροσώπους των παραγωγών, κατά τις οποίες τέθηκε στο επίκεντρο η ανάγκη αντιμετώπισης των απωλειών που προκαλούν οι περικοπές και οι συνθήκες υπερπροσφοράς ενέργειας στο σύστημα. Σύμφωνα με την ΠΟΣΠΗΕΦ, η ανταπόκριση του υπουργείου συνιστά θετική εξέλιξη, ωστόσο απαιτείται συνέχεια στις παρεμβάσεις ώστε να αντιμετωπιστούν συνολικά οι στρεβλώσεις που έχουν ανακύψει στην αγορά.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη 05 Ιουνίου 2026
Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ 08 Ιουνίου 2026
Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΥΦΩΕΛ: Θετική η παρέμβαση του ΥΠΕΝ για τις μηδενικές-αρνητικές τιμές στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΦΩΕΛ: Θετική η παρέμβαση του ΥΠΕΝ για τις μηδενικές-αρνητικές τιμές στις ΑΠΕ

ΠΟΣΠΗΕΦ: Θετικό πρώτο βήμα από το ΥΠΕΝ για τη στήριξη των μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΣΠΗΕΦ: Θετικό πρώτο βήμα από το ΥΠΕΝ για τη στήριξη των μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ θωρακίζει την Πράσινη Μετάβαση με πλήρη ιχνηλασιμότητα στα Φωτοβολταϊκά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ θωρακίζει την Πράσινη Μετάβαση με πλήρη ιχνηλασιμότητα στα Φωτοβολταϊκά

ΜμΕ: Ενέργεια, μεταφορές και ψηφιακές υποχρεώσεις αυξάνουν το κόστος λειτουργίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΜμΕ: Ενέργεια, μεταφορές και ψηφιακές υποχρεώσεις αυξάνουν το κόστος λειτουργίας

Προ των πυλών το σχήμα στήριξης των μικρομεσαίων παραγωγών φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προ των πυλών το σχήμα στήριξης των μικρομεσαίων παραγωγών φωτοβολταϊκών

Όμιλος ΔΕΗ: Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ με 6 αιολικά πάρκα και απόκτηση μεριδίου 100% σε χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών από τη More
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Όμιλος ΔΕΗ: Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ με 6 αιολικά πάρκα και απόκτηση μεριδίου 100% σε χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών από τη More