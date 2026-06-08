Δρομολογείται η ρύθμιση για στήριξη μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών- «Θετικό βήμα αλλά δεν αρκεί» λένε οι παραγωγοί

Σε τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος ενίσχυσης των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιχειρώντας να περιορίσει τις απώλειες εσόδων που προκαλούν οι ολοένα συχνότερες ώρες μηδενικών και αρνητικών τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιουνίου 2026.

«Πρόκειται αναμφίβολα για σημαντική εξέλιξη, η οποία θα περιορίσει τις απώλειες εσόδων για τους μικρομεσαίους παραγωγούς και θα ανακουφίσει εν μέρει τη δεινή οικονομική τους κατάσταση, ωστόσο το μέτρο αυτό από μόνο του δεν επαρκεί για την έξοδο του κλάδου από το οικονομικό τέλμα» αναφέρει σχετικά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) ζητώντας να υιοθετηθούν και οι δύο παρεμβάσεις που είχε θέσει το ΥΠΕΝ στην Κομισιόν.

Η παρέμβαση αφορά τους παραγωγούς ΑΠΕ που έχουν συνάψει Συμβάσεις Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ). Μέχρι σήμερα οι παραγωγοί αυτοί δεν αποζημιώνονται για την ενέργεια που παράγουν όταν η τιμή εκκαθάρισης στην Αγορά Επόμενης Ημέρας παραμένει μηδενική για περισσότερες από δύο συνεχόμενες ώρες.

Με τη νέα ρύθμιση, οι παραγωγοί θα συνεχίσουν να λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση κατά τις ώρες μηδενικών τιμών, ενώ η απώλεια της ενίσχυσης θα εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου καταγράφονται αρνητικές τιμές για διάστημα μεγαλύτερο των δύο συνεχόμενων ωρών.

Η αλλαγή αυτή, η οποία σύμφωνα με το ΥΠΕΝ έχει συζητηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύει στη στήριξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και στη μείωση των οικονομικών επιπτώσεων που προκαλεί η αυξανόμενη συχνότητα μηδενικών τιμών στο σύστημα.

Σημειώνεται ότι τo 2025 η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών εγκατέστησε περισσότερα μεγαβάτ από κάθε άλλη τεχνολογία, απόρροια του τεράστιου επενδυτικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, τα φωτοβολταϊκά αποτελούσαν το 84,2% όλης της νέας εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ καθώς κατασκευάστηκαν τουλάχιστον 800 MW επιπλέον φωτοβολταϊκών σταθμών, τα οποία όμως δεν συνδέθηκαν στο Σύστημα εντός της χρονιάς και η σύνδεσή τους προγραμματίστηκε για το 2026. Το 2025 άγγιξε τα 5,7 GW η αιολική ισχύς που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Συγκεκριμένα, 5.695 MW ήταν η συνολική αιολική ισχύς στην Ελλάδα στο τέλος του έτους σύμφωνα της ΕΛΕΤΑΕΝ.

Παράλληλα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων και για την αύξηση της αποθήκευσης, με την ενσωμάτωση περισσότερης ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και τη δικαιότερη αναδιανομή των περικοπών. Στο πλαίσιο αυτό προχωρά με ταχείς ρυθμούς η ανάπτυξη σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την εγκατάσταση 700 MW έως το τέλος Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το σχετικό ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επίσης συνεχίζεται και η αξιολόγηση των έργων αποθήκευσης των κατηγοριών 11Α και 11Β, καθώς και των εμπορικών έργων (merchant projects) που έχουν υποβληθεί στο υπουργείο Ενέργειας ΥΠΕΝ ενώ δρομοπλογειται και η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τον μηχανισμό αναδιανομής των περικοπών, με στόχο τη δίκαιη κατανομή τους μεταξύ των σταθμών ΑΠΕ.

Θετικά υποδέχθηκε η ΠΟΣΠΗΕΦ την πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χαρακτηρίζοντάς την ως μια πρώτη ουσιαστική παρέμβαση προς την κατεύθυνση της στήριξης των παραγωγών ΑΠΕ.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ωστόσο ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αρκεί από μόνη της για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τις εκτεταμένες περικοπές παραγωγής και την αύξηση των ωρών μηδενικών ή αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως σημειώνει, απαιτείται η υιοθέτηση και πρόσθετων μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα χιλιάδων μικρομεσαίων επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά.

Η παρέμβαση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις συναντήσεις που είχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με εκπροσώπους των παραγωγών, κατά τις οποίες τέθηκε στο επίκεντρο η ανάγκη αντιμετώπισης των απωλειών που προκαλούν οι περικοπές και οι συνθήκες υπερπροσφοράς ενέργειας στο σύστημα. Σύμφωνα με την ΠΟΣΠΗΕΦ, η ανταπόκριση του υπουργείου συνιστά θετική εξέλιξη, ωστόσο απαιτείται συνέχεια στις παρεμβάσεις ώστε να αντιμετωπιστούν συνολικά οι στρεβλώσεις που έχουν ανακύψει στην αγορά.