Το λάθος με το πολύπριζο που μπορεί να βάλει φωτιά στο σπίτι

Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
21/04/2026 - 14:05
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
21/04/2026 - 13:18
Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
21/04/2026 - 12:56
Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης
21/04/2026 - 12:20
Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
21/04/2026 - 11:36
Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο
21/04/2026 - 11:12
Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή
21/04/2026 - 10:25
Κομισιόν για αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή
21/04/2026 - 09:36
Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU»
21/04/2026 - 09:19
Ντ. Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να «ξεθαφτούν» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
21/04/2026 - 08:55
WWF: Με Προεδρικό Διάταγμα κατοχυρώνεται μόνιμα η προστασία της Γυάρου
21/04/2026 - 08:28
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της
21/04/2026 - 08:11
Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
21/04/2026 - 08:03
Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
21/04/2026 - 07:59
«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο
21/04/2026 - 06:23
Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως
21/04/2026 - 06:23
Έξι τρόποι να γλυτώσεις χρήματα όταν πλένεις τα ρούχα
21/04/2026 - 06:23
Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
20/04/2026 - 15:38
Καγκελάριος Μερτς: Διασφαλισμένη η προμήθεια καυσίμων
20/04/2026 - 15:13
CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα
20/04/2026 - 14:44
Ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας για τη νήσο Γυάρο με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος
20/04/2026 - 14:18
Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται
20/04/2026 - 13:45
Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
20/04/2026 - 13:26
Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα
20/04/2026 - 12:49
Διημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο για τα Τομεακά Προγράμματα – ΕΣΠΑ 2021–2027: Πρόοδος που μετριέται, Μέλλον που χτίζεται
20/04/2026 - 12:18
Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
20/04/2026 - 11:45
Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
20/04/2026 - 10:53
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026
20/04/2026 - 10:10
Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα
20/04/2026 - 09:42
Π. Κουκουλόπουλος: Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας επιτάσσει τη διατήρηση του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας
20/04/2026 - 09:14

Το λάθος με το πολύπριζο που μπορεί να βάλει φωτιά στο σπίτι
Zonduurzaam Deventer on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 20/04/2026 - 06:55

Αν χρησιμοποιείς καλώδιο επέκτασης μαζί με πολύπριζο για πολλές συσκευές, χρειάζεται προσοχή.

Οι μικρές συσκευές πιθανότατα αυξάνουν τους λογαριασμούς σου ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Eίναι σχεδιασμένες ώστε να παραμένουν σε κατάσταση αναμονής, πράγμα που σημαίνει ότι τραβούν συνεχώς ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο, ενώ ενδέχεται να γίνουν κι επικίνδυνες.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα ποιες συνηθισμένες οικιακές συσκευές ενέχουν τους μεγαλύτερους κινδύνους ασφάλειας, το cnet συμβουλεύτηκε έναν ειδικό.

Ο Jerry Poon, ηλεκτρολόγος μηχανικός στη Red Dog Engineering, εξηγεί πώς ορισμένες συσκευές είναι περισσότερο επικίνδυνες από άλλες.

«Ο βασικός μου κανόνας: Αν μια συσκευή θερμαίνεται, τραβάει πολύ ρεύμα ή έχει ύποπτο καλώδιο, αποσύνδεσέ τη», λέει ο Poon. «Είναι το πιο απλό μέτρο ασφάλειας που μπορείς να τηρείς απαρέγκλιτα».

Ενώ οι ηλεκτρονικές συσκευές χαμηλής κατανάλωσης, όπως φορτιστές τηλεφώνων, ξυπνητήρια και φορητοί υπολογιστές, είναι συνήθως ασφαλείς, ορισμένες συσκευές χρειάζονται περισσότερη προσοχή.

«Αυτό που βλέπω να προκαλεί πιο συχνά προβλήματα είναι όταν κάποιος συνδέει συσκευές υψηλής κατανάλωσης σε φθηνά πολύπριζα ή παλιές, χαλαρές πρίζες και μετά φεύγει από το σπίτι», λέει ο Poon.

Παρακάτω, παρουσιάζει τις συσκευές που πρέπει πάντα να αποσυνδέεις.

Θερμαντικά σώματα

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην τα συνδέεις σε καλώδιο επέκτασης και αποσύνδεσέ τα όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Φριτέζες αέρος

Ακόμη και σβηστές μπορεί να εμφανίζουν διαρροές ρεύματος ή να υπάρξει βλάβη. Δεν πρέπει να μένουν στην πρίζα.

Φορητά κλιματιστικά

Συσκευές υψηλής κατανάλωσης - εκτός πρίζας όταν λείπεις.

Συσκευές styling μαλλιών

Ο διακόπτης μπορεί να χαλάσει, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανάφλεξης.

Παλαιότερες καφετιέρες

Χωρίς αυτόματη απενεργοποίηση μπορεί να υπερθερμανθούν.

Λάμπες και συσκευές με φθαρμένα καλώδια

Φθαρμένα καλώδια ή παλιές πρίζες αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Φρυγανιέρες

Μικρός κίνδυνος, αλλά πιθανό βραχυκύκλωμα - καλύτερα εκτός πρίζας και πάντα καθαρές από ψίχουλα.

Πηγή: CNET

Τελευταία τροποποίηση στις 20/04/2026 - 06:55

Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως 21 Απριλίου 2026
Η ElvalHalcor στο πλευρό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Κύδων Special Team» για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού 16 Απριλίου 2026
Πυροσβέστης προειδοποιεί: Γιατί παίρνει φωτιά το air fryer
Οι 7 συσκευές που δεν θα άφηνε ποτέ στην πρίζα ένας ηλεκτρολόγος
Η απλή κίνηση που μπορεί να «σώσει» το κινητό σας
Συνάντηση Παπασταύρου με Doug Burgum και Chris Wright: Η ενέργεια είναι δύναμη ασφάλειας, ανάπτυξης και διεθνούς επιρροής
Τα 8 πράγματα που πρέπει πάντα να ελέγχετε μετά από διακοπή ρεύματος
Πέντε δημοφιλή gadgets που μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά
