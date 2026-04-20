Το λάθος με το πολύπριζο που μπορεί να βάλει φωτιά στο σπίτι

Αν χρησιμοποιείς καλώδιο επέκτασης μαζί με πολύπριζο για πολλές συσκευές, χρειάζεται προσοχή.

Οι μικρές συσκευές πιθανότατα αυξάνουν τους λογαριασμούς σου ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Eίναι σχεδιασμένες ώστε να παραμένουν σε κατάσταση αναμονής, πράγμα που σημαίνει ότι τραβούν συνεχώς ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο, ενώ ενδέχεται να γίνουν κι επικίνδυνες.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα ποιες συνηθισμένες οικιακές συσκευές ενέχουν τους μεγαλύτερους κινδύνους ασφάλειας, το cnet συμβουλεύτηκε έναν ειδικό.

Ο Jerry Poon, ηλεκτρολόγος μηχανικός στη Red Dog Engineering, εξηγεί πώς ορισμένες συσκευές είναι περισσότερο επικίνδυνες από άλλες.

«Ο βασικός μου κανόνας: Αν μια συσκευή θερμαίνεται, τραβάει πολύ ρεύμα ή έχει ύποπτο καλώδιο, αποσύνδεσέ τη», λέει ο Poon. «Είναι το πιο απλό μέτρο ασφάλειας που μπορείς να τηρείς απαρέγκλιτα».

Ενώ οι ηλεκτρονικές συσκευές χαμηλής κατανάλωσης, όπως φορτιστές τηλεφώνων, ξυπνητήρια και φορητοί υπολογιστές, είναι συνήθως ασφαλείς, ορισμένες συσκευές χρειάζονται περισσότερη προσοχή.

«Αυτό που βλέπω να προκαλεί πιο συχνά προβλήματα είναι όταν κάποιος συνδέει συσκευές υψηλής κατανάλωσης σε φθηνά πολύπριζα ή παλιές, χαλαρές πρίζες και μετά φεύγει από το σπίτι», λέει ο Poon.

Παρακάτω, παρουσιάζει τις συσκευές που πρέπει πάντα να αποσυνδέεις.

Θερμαντικά σώματα

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην τα συνδέεις σε καλώδιο επέκτασης και αποσύνδεσέ τα όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Φριτέζες αέρος

Ακόμη και σβηστές μπορεί να εμφανίζουν διαρροές ρεύματος ή να υπάρξει βλάβη. Δεν πρέπει να μένουν στην πρίζα.

Φορητά κλιματιστικά

Συσκευές υψηλής κατανάλωσης - εκτός πρίζας όταν λείπεις.

Συσκευές styling μαλλιών

Ο διακόπτης μπορεί να χαλάσει, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανάφλεξης.

Παλαιότερες καφετιέρες

Χωρίς αυτόματη απενεργοποίηση μπορεί να υπερθερμανθούν.

Λάμπες και συσκευές με φθαρμένα καλώδια

Φθαρμένα καλώδια ή παλιές πρίζες αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Φρυγανιέρες

Μικρός κίνδυνος, αλλά πιθανό βραχυκύκλωμα - καλύτερα εκτός πρίζας και πάντα καθαρές από ψίχουλα.

Πηγή: CNET