Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
24/03/2026 - 12:54
Semafor: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, η παύση ισχύει μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις
24/03/2026 - 12:28
Κυριάκος Πιερρακάκης για μέτρα στήριξης: Εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά
24/03/2026 - 11:47
Ρ.Α.Α.Ε.Υ.: Ενημέρωση καταναλωτών για τα δυναμικά τιμολόγια (με πορτοκαλί σήμανση διαφάνειας)
24/03/2026 - 11:38
Εnaon EDA: Δράσεις ενημέρωσης στη Θήβα για την αξιοποίηση του Δικτύου Φυσικού Αερίου
24/03/2026 - 11:20
2nd Greek Water Summit: Η νέα στρατηγική και τα έργα διαχείρισης των υδάτινων πόρων
24/03/2026 - 11:16
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τον χειμώνα εν μέσω των ενεργειακών διαταραχών στη Μέση Ανατολή
24/03/2026 - 10:40
Πρόταση μεθοδολογίας υπολογισμού μεταβλητού κόστους για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων που παρέχουν τηλεθέρμανση στον Δήμο Κοζάνης
24/03/2026 - 10:17
Νίκος Παπαθανάσης: 12,299 εκατομμύρια ευρώ για νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις νοσοκομείων
24/03/2026 - 10:13
Κ. Χατζηδάκης: Οι μειώσεις στα καύσιμα θα περάσουν απευθείας στην τσέπη του καταναλωτή
24/03/2026 - 09:27
Motor Oil: Αυξημένη κερδοφορία το 2025, αβεβαιότητα για το 2026
24/03/2026 - 09:14
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Χαιρετίζουμε τα νέα μέτρα στήριξης -Απαιτείται επιπλέον ενίσχυση όσων πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος
24/03/2026 - 09:07
Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
24/03/2026 - 08:56
Πρόσκληση ΡΑΑΕΥ για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας
24/03/2026 - 08:50
Στ. Παπασταύρου στο CERΑWeek: Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά – H Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας
24/03/2026 - 08:26
Η Κρήτη και η Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για το νερό
24/03/2026 - 08:21
ΠΑΣΟΚ: Μέτρα «ασπιρίνη» απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση
24/03/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες και που εξοβελίζουν το fuel pass
24/03/2026 - 08:05
Fuel pass και επιδότηση diesel στην αντλία: Πώς, πότε και για ποιους ενεργοποιούνται τα νέα μέτρα
24/03/2026 - 08:02
Κάθετος Διάδρομος: Άγονη και η χθεσινή δημοπρασία- Το βλέμμα στραμμένο στην Κομισιόν
24/03/2026 - 08:00
Air Fryer VS φούρνος: Ποιο είναι τελικά πιο οικονομικό
24/03/2026 - 07:04
Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026
24/03/2026 - 07:04

H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας

Τρίτη, 24/03/2026 - 15:44

Η HELLENiQ ENERGY υποδέχεται τους πρώτους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Απασχόλησης «Empowering Future Leaders», το οποίο θα υλοποιείται κάθε χρόνο προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη των μελλοντικών στελεχών που θα στηρίξουν τον ευρύ μετασχηματισμό του Ομίλου.

Πρόκειται για νέους Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ανάμεσά τους Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Η/Υ, καθώς και απόφοιτοι Λογιστικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Η επιλογή τους έγινε ύστερα από την ολοκλήρωση μιας απαιτητικής διαδικασίας αξιολόγησης και, πλέον, εντάσσονται στην HELLENiQ ENERGY για να ξεκινήσουν μια οργανωμένη διαδρομή επαγγελματικής ανάπτυξης.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Αλέξανδρος Τζαδήμας, Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου, υπογράμμισε: «Το “Empowering Future Leaders” δημιουργήθηκε για να προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες εξέλιξης και να διαμορφώσει τα στελέχη που θα συμβάλουν ενεργά στο ενεργειακό μέλλον του Ομίλου μας, αλλά και του κλάδου. Με χαρά καλωσορίζω στην ισχυρή ομάδα της HELLENiQ ENERGY τους 18 νέους συναδέλφους και είμαι σίγουρος ότι η πορεία τους εδώ θα προσφέρει σε εκείνους σημαντικές νέες ευκαιρίες και σε εμάς την προοπτική ανάπτυξης νέων ηγετικών στελεχών».

Εδώ ξεκινά το Μέλλον: Empowering Future Leaders

Το «Empowering Future Leaders» αποτελεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης νέων πτυχιούχων, μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με το ευρύ επιχειρηματικό αποτύπωμα του Ομίλου, καθώς θα απασχοληθούν σε εταιρείες όπως η HELLENiQ Petroleum, η HELLENiQ Renewables και η ΕΚΟ.

Στην πολύτιμη εμπειρία και τις υψηλές δεξιότητες των υφιστάμενων εργαζομένων που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια την ανοδική πορεία της HELLENiQ ENERGY, οι νέοι προσληφθέντες έρχονται να προσθέσουν τη σύγχρονη γνώση και τον δικό τους ενθουσιασμό. Αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητές τους, θα μπορέσουν να αναδειχθούν επαγγελματικά, σε ένα περιβάλλον συνεργασίας, δημιουργίας και συνεχούς εξέλιξης. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους, θα εργαστούν σε έργα που συνδέονται άμεσα με τις στρατηγικές προτεραιότητες και τον μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων του Ομίλου υπό την καθοδήγηση έμπειρων στελεχών και μέσα από ένα οργανωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης.

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία των στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού με τις επιχειρησιακές και επιτελικές μονάδες. Περισσότερα από 30 στελέχη συμμετείχαν ενεργά στη διαμόρφωση των εργαλείων αξιολόγησης, στην επιλογή των υποψηφίων και στο σχεδιασμό των έργων και των θέσεων τοποθέτησης. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίσθηκε η άμεση σύνδεση της πρωτοβουλίας με τις πραγματικές ανάγκες και τα στρατηγικά έργα της HELLENiQ ENERGY.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/03/2026 - 15:49

