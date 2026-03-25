Μετρήσαμε την κατανάλωση των «συσκευών βαμπίρ»: «Σοκαρίστηκα όταν είδα τα αποτελέσματα»

Η αυξημένη προσοχή στην εξοικονόμηση ενέργειας φέρνει στο προσκήνιο μικρές καθημερινές συνήθειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στους λογαριασμούς.

Δεν πρόκειται για πραγματικούς βρυκόλακες, αλλά λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Οι συσκευές «βαμπίρ» λειτουργούν αθόρυβα στο σπίτι, επιβαρύνοντας σταθερά τον λογαριασμό ρεύματος, καθώς συνεχίζουν να καταναλώνουν ενέργεια ακόμη και όταν είναι απενεργοποιημένες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, η «κρυφή» αυτή κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής (standby power) μπορεί να αντιστοιχεί στο 5% έως 10% της συνολικής, κοστίζοντας έως και 100 ευρώ ετησίως σε ένα μέσο νοικοκυριό.

Για να διαπιστωθεί ποια συσκευή καταναλώνει περισσότερο «κρυφό» ρεύμα, το CNET πραγματοποίησε ένα πείραμα με μετρητή. Ο στόχος ήταν να εντοπιστεί ο μεγαλύτερος «ένοχος» και να αξιολογηθεί αν αξίζει να αποσυνδέονται τέτοιες συσκευές.

Ο ξεκάθαρος «νικητής» ήταν ο αποκωδικοποιητής DirecTV, με κατανάλωση 19,9 watt σε κατάσταση αναμονής - πολύ υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 174,3 kWh τον χρόνο, δηλαδή σχεδόν 25 δολάρια ετησίως μόνο και μόνο επειδή παραμένει συνδεδεμένο.

Ακολουθεί λίστα με τις συσκευές με τη μεγαλύτερη έως τη μικρότερη κατανάλωση:

Αποκωδικοποιητής (passive mode): 19,9 W

Σταθερός υπολογιστής (off/sleep mode): 1,8–2 W / 3,1 W

Laptop 16 (off/sleep mode): 0,5–1,3 W / 1,9 W

Echo Dot (passive mode): 1,7 W

PlayStation 5 (off/sleep mode): 0,1 W / 1,5 W

Nintendo Switch (off/sleep mode): 0,8 W / 1,3 W

LED φωτιστική ταινία: 1,2 W

Φούρνος μικροκυμάτων: 0,5 W

Τηλεόραση 50" 4K (RCA): 0,3 W

Καφετιέρα: 0,3 W

Air fryer: 0,2 W

Εκτυπωτής: 0,2 W

Οθόνη (HP Omen): 0,1 W

Συσκευές με μηδενική κατανάλωση:

Τηλεόραση 60" 4K (TCL)

Φορητό πλυντήριο πιάτων

Λάμπες

Ηλεκτρικός βραστήρας

Φορτιστές χωρίς συσκευή

Παρά τα παραπάνω αποτελέσματα, πρέπει να παραδεχτούμε πως δεν είναι πάντα πρακτικό να αποσυνδέονται όλες οι συσκευές. Για παράδειγμα, ο αποκωδικοποιητής χρειάζεται να παραμένει συνδεδεμένος για να καταγράφει προγράμματα, ενώ απαιτεί αρκετό χρόνο επανεκκίνησης. Το ίδιο ισχύει για ψυγεία, routers και πολλές «έξυπνες» συσκευές.

Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι εξοικονόμησης χωρίς ιδιαίτερη ταλαιπωρία. Η πλήρης απενεργοποίηση υπολογιστή και κονσόλας, ειδικά αν δεν χρησιμοποιούνται συχνά, μπορεί να μειώσει αισθητά την κατανάλωση. Επίσης, παλαιότερες συσκευές - όπως εκτυπωτές και AV δέκτες - είναι συνήθως λιγότερο αποδοτικές και αξίζει να αποσυνδέονται.

Χρήσιμες λύσεις είναι η απενεργοποίηση της λειτουργίας «instant-on», η χρήση έξυπνων πριζών με χρονοδιακόπτη και τα πολύπριζα με διακόπτη, ενώ η αντικατάσταση παλαιών συσκευών με νεότερα ενεργειακά αποδοτικά μοντέλα μπορεί επίσης να προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση.

Συμπερασματικά, οι «συσκευές βαμπίρ» υπάρχουν, αλλά δεν είναι όλες εξίσου επιβαρυντικές. Με μερικές στοχευμένες κινήσεις, μπορείς να περιορίσεις την επίδρασή τους χωρίς να αλλάξεις την καθημερινότητά σου.

Πηγή: CNET