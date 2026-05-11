Γ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Κοινωνία και επιχειρήσεις ζητούν ουσιαστικές λύσεις απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας
12/05/2026 - 09:28
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Μεγάλη Γιορτή του Ποδηλάτου και της Βιώσιμης Μετακίνησης με την Ενέργεια της ΔΕΗ
12/05/2026 - 08:59
ΚΕΠΑ - 1η Τηλεδιάσκεψη για "Εξωστρέφεια και Συνεργασία" του UNAI SDG7 Hub Co-Chair
12/05/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
12/05/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Όταν η δυσφορία για το ανύπαρκτο κράτος δικαίου ξεπερνά ακόμη και τη φτώχεια
12/05/2026 - 08:04
Βιομεθάνιο: Επιφυλάξεις της αγοράς για τα όρια οξυγόνου και το κόστος στους παραγωγούς
12/05/2026 - 08:02
Έξυπνοι μετρητές: Αιχμές ΕΣΠΕΝ για καθυστερήσεις και κενά στην τηλεμέτρηση
12/05/2026 - 07:59
Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό
12/05/2026 - 06:49
Η συνήθεια που «καταστρέφει» το σήμα του Wi-Fi στο σπίτι
12/05/2026 - 06:49
Γιατί δεν καλύπτουμε τη Σαχάρα με ηλιακά πάνελ;
12/05/2026 - 06:49
Χωροταξία: Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη με κανόνες
11/05/2026 - 15:47
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για την ανάγκη ασφαλούς ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κυκλοφορία
11/05/2026 - 15:41
Η Ουγγαρία θα επανεξετάσει το σχέδιο επέκτασης του πυρηνικού σταθμού Paks με ρωσικούς αντιδραστήρες
11/05/2026 - 15:13
Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ
11/05/2026 - 14:53
Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
11/05/2026 - 14:16
Αλ. Χαρίτσης: Η ΕΕ ενισχύει τις ενεργειακές κοινότητες ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, μείωσης του ενεργειακού κόστους και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας
11/05/2026 - 13:25
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,3% παρουσίασε τον Μάρτιο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
11/05/2026 - 12:57
Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται για την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας
11/05/2026 - 12:24
To Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ επιστρέφει για 2η χρονιά την Κυριακή 17/5
11/05/2026 - 11:54
ΔΑΠΕΕΠ: Απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Αποθήκευσης 2025
11/05/2026 - 11:17
Η ελληνική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση: Οι φορτιστές «Made-In-Greece» της Eunice και της Joltie
11/05/2026 - 10:59
Κυρανάκης: Αυστηρά πρόστιμα σε εταιρείες που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών
11/05/2026 - 10:40
ΑΔΜΗΕ: Ισχυρό Αποτύπωμα Από τη Σύνοδο της Ένωσης GO15 στην Αθήνα
11/05/2026 - 10:20
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει
11/05/2026 - 09:56
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάιο 2026
11/05/2026 - 09:33
Παρουσιάζεται σήμερα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
11/05/2026 - 09:08
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το on-bill financing
11/05/2026 - 08:28
Γ. Μανιάτης: Η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με τον GSI
11/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Το «μεταρρυθμιστικό» ντεμαράζ και ο πραγματικός του σκοπός
11/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ-μαμούθ των 4 δισ. ευρώ
11/05/2026 - 08:05

ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουγγαρία θα επανεξετάσει το σχέδιο επέκτασης του πυρηνικού σταθμού Paks με ρωσικούς αντιδραστήρες

Newsroom
Δευτέρα, 11/05/2026 - 15:13
Η Ουγγαρία θα επανεξετάσει τη χρηματοδότηση και εφαρμογή του σχεδίου επέκτασης της μονάδας πυρηνικής ενέργειας Paks, δήλωσε σήμερα ο υποψήφιος υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας, καθώς η νέα κυβέρνηση παρουσίασε τη στρατηγική της έπειτα από τη συντριπτική εκλογική νίκη της.

Το σχέδιο ύψους 12,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση του πυρηνικού σταθμού ισχύος δύο γιγαβάτ Paks με δύο ρωσικής κατασκευής αντιδραστήρες VVER κατακυρώθηκε το 2014 χωρίς διαγωνισμό στην κρατική εταιρία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας Rosatom και καθυστερεί επί χρόνια.

Πολιτικοί παρατηρητές αναφέρονται συχνά στο σχέδιο ως ένα άριστο παράδειγμα των στενών σχέσεων της Βουδαπέστης με τη Μόσχα υπό τον απερχόμενο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν τις οποίες η νέα κυβέρνηση έχει υποσχεθεί να αλλάξει στο πλαίσιο μιας ώθησης για βελτίωση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Χρειαζόμαστε μια διαφανή πυρηνική στρατηγική», δήλωσε ο Ίστβαν Καπιτάνι σε κοινοβουλευτική ακρόαση.

«Πρέπει να επανεξετάσουμε τη χρηματοδότηση και τα κόστη (του σχεδίου επέκτασης) του Paks 2 και των προϋποθέσεων εφαρμογής του. Αυτά είναι εμπιστευτικά συμβόλαια, τα οποία δεν έχουμε δει ακόμη, πρέπει να τα εξετάσουμε», είπε.

Ο κεντροδεξιός ηγέτης Πίτερ Μαγιάρ, που ορκίστηκε πρωθυπουργός προχθές Σάββατο, δήλωσε τον περασμένο μήνα πως το κόστος του σχεδίου έχει αυξηθεί πολύ. Η Rosatom είπε ότι είναι έτοιμη να αιτιολογήσει την πρόσθετη επιβάρυνση.

Ο Καπιτάνι είπε πως η πυρηνική ενέργεια θα συνεχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο στην Ουγγαρία.

Ο υποψήφιος υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας της Ουγγαρίας υποσχέθηκε επίσης να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Επικριτές του Βίκτορ Όρμπαν λένε πως η διαφθορά ήταν ανεξέλεγκτη επί των ημερών του, κάτι που αρνείται ο πρώην πρωθυπουργός.

Στο μεταξύ, η υποψήφια υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Όρμπαν δήλωσε σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή πως η πρώτη της δουλειά θα είναι να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην Ουγγαρία που είχε διαβρωθεί υπό την προηγούμενη κυβέρνηση. Επί των ημερών του Όρμπαν, η Ουγγαρία ήταν σε συνεχή σχεδόν σύγκρουση με την ΕΕ για θέματα που ξεκινούσαν από το κράτος δικαίου και έφθαναν μέχρι τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Οι συνεχιζόμενες στενές σχέσεις της Βουδαπέστης με τη Μόσχα, παρά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με την απόφασή της να μπλοκάρει χρήματα για το Κίεβο αύξησαν τις εντάσεις έτι περαιτέρω.

«Πρέπει να περάσουν νόμοι που θα διασφαλίζουν ότι το δικαστικό σώμα της Ουγγαρίας είναι ανεξάρτητο, ότι οι δημόσιοι πλειοδοτικοί ή μειοδοτικοί διαγωνισμοί είναι διαφανείς, ότι η διαφθορά μπορεί να καταπολεμηθεί, ότι οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης μπορούν να ελεγχθούν και η διάθεση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να παρακολουθείται», είπε η Όρμπαν.

Η υποψήφια υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας τόνισε ότι η χώρα της δεν θα στείλει στρατιώτες ή όπλα στην Ουκρανία.

Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση drone
Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση drone

Μ. Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ
Μ. Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ

Πυρηνική ενέργεια: Ελληνογαλλική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία
Πυρηνική ενέργεια: Ελληνογαλλική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία

Η Greenpeace προειδοποιεί: 40 χρόνια μετά το ατύχημα του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια είναι το ίδιο επικίνδυνη
Η Greenpeace προειδοποιεί: 40 χρόνια μετά το ατύχημα του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια είναι το ίδιο επικίνδυνη

Μητσοτάκης: Η πυρηνική ενέργεια είναι κρίσιμη για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης
Μητσοτάκης: Η πυρηνική ενέργεια είναι κρίσιμη για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης

Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα

Κίνα: Συνδέθηκε η πρώτη πυρηνική μονάδα παραγωγής ενέργειας με συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου
Κίνα: Συνδέθηκε η πρώτη πυρηνική μονάδα παραγωγής ενέργειας με συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου