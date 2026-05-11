Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
11/05/2026 - 14:16
Αλ. Χαρίτσης: Η ΕΕ ενισχύει τις ενεργειακές κοινότητες ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, μείωσης του ενεργειακού κόστους και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας
11/05/2026 - 13:25
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,3% παρουσίασε τον Μάρτιο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
11/05/2026 - 12:57
Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται για την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας
11/05/2026 - 12:24
To Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ επιστρέφει για 2η χρονιά την Κυριακή 17/5
11/05/2026 - 11:54
ΔΑΠΕΕΠ: Απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Αποθήκευσης 2025
11/05/2026 - 11:17
Η ελληνική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση: Οι φορτιστές «Made-In-Greece» της Eunice και της Joltie
11/05/2026 - 10:59
Κυρανάκης: Αυστηρά πρόστιμα σε εταιρείες που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών
11/05/2026 - 10:40
ΑΔΜΗΕ: Ισχυρό Αποτύπωμα Από τη Σύνοδο της Ένωσης GO15 στην Αθήνα
11/05/2026 - 10:20
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει
11/05/2026 - 09:56
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάιο 2026
11/05/2026 - 09:33
Παρουσιάζεται σήμερα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
11/05/2026 - 09:08
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το on-bill financing
11/05/2026 - 08:28
Γ. Μανιάτης: Η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με τον GSI
11/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Το «μεταρρυθμιστικό» ντεμαράζ και ο πραγματικός του σκοπός
11/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ-μαμούθ των 4 δισ. ευρώ
11/05/2026 - 08:05
Ελλάδα- Κύπρος: Κρίσιμες επαφές για το καλώδιο και τη χρηματοδότηση του GSI
11/05/2026 - 08:02
Δέκα τρόποι για να κρατήσετε δροσερό το σπίτι χωρίς κλιματιστικό
11/05/2026 - 06:47
Οι επιστήμονες προειδοποιούν: η κλιματική αλλαγή απειλεί δεκάδες χιλιάδες φυτικά είδη
11/05/2026 - 06:47
«Auto» ή «On»: Ποια είναι η καλύτερη ρύθμιση για το κλιματιστικό
09/05/2026 - 07:35
Το μεγάλο λάθος στην ανακύκλωση που βλάπτει τους ωκεανούς
09/05/2026 - 07:35
Τεράστια σπατάλη: Στο εμπόριο συσκευές «φτιαγμένες να χαλάσουν»
09/05/2026 - 07:35
GRICE 2026: Στην Αθήνα το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία
08/05/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους
08/05/2026 - 15:25
GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026
08/05/2026 - 14:46
Νέο μέλος στο Δ.Σ. του ENTSO-E η Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, κ. Άλκηστη Φλώρου
08/05/2026 - 14:08
Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας
08/05/2026 - 14:02
Copernicus: Η επιστροφή του Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά στα χρονικά
08/05/2026 - 13:23
Κ. Πιερρακάκης: Σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα το ν/σ με όλα τα μέτρα στήριξης και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ
08/05/2026 - 13:18
Πρόγραμμα Υποτροφιών HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών
08/05/2026 - 13:03

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: η κλιματική αλλαγή απειλεί δεκάδες χιλιάδες φυτικά είδη

Δευτέρα, 11/05/2026 - 06:47
Ορισμένα από τα φυτά που απειλούνται με εξαφάνιση δεν έχουν κοντινά συγγενικά είδη και αντιπροσωπεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης.

Όταν γίνεται λόγος για είδη υπό εξαφάνιση, το μυαλό πηγαίνει συνήθως στα ζώα. Οι επιστήμονες, ωστόσο, προειδοποιούν ότι ο συχνά παραμελημένος κόσμος των φυτών αντιμετωπίζει εξίσου σοβαρό κίνδυνο, καθώς η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να οδηγήσει στην εξαφάνιση δεκάδων χιλιάδων φυτικών ειδών έως το τέλος του αιώνα.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, μεταξύ 7% και 16% των φυτικών ειδών παγκοσμίως αναμένεται να χάσουν τουλάχιστον το 90% του φυσικού τους βιότοπου μέσα στα επόμενα 55 έως 75 χρόνια, εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας και των αλλαγών στα πρότυπα βροχόπτωσης και χιονόπτωσης.

Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 35.000 έως 50.000 είδη σε σενάρια μέτριας ρύπανσης άνθρακα - και ακόμη περισσότερα εάν οι εκπομπές αυξηθούν.

«Ο ρυθμός της υπερθέρμανσης οδηγεί στην εξαφάνιση», δήλωσε η οικολόγος Xiaoli Dong από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ντέιβις, κ των συγγραφέων της έρευνας.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν βιολογικά και κλιματικά μοντέλα για να εξετάσουν το μέλλον του 18% των φυτικών ειδών του πλανήτη. Μέχρι σήμερα θεωρούσαν ότι πολλά φυτά θα μπορούσαν να μετακινηθούν σταδιακά προς ψυχρότερα κλίματα, μεταφερόμενα από τον άνεμο, το νερό ή τα ζώα. Οι προσομοιώσεις, ωστόσο, έδειξαν ότι ακόμη και η ταχύτερη δυνατή μετακίνηση δεν μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εξαφάνισης, επειδή σταδιακά απλώς παύουν να υπάρχουν οι κατάλληλοι βιότοποι.

Η κλιματική αλλαγή διαταράσσει τον ευαίσθητο συνδυασμό θερμοκρασίας, βροχής και εδάφους που απαιτούν τα φυτά. Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, οι ιδανικές συνθήκες συχνά απορρυθμίζονται: η σωστή θερμοκρασία μετακινείται γεωγραφικά, τα μοτίβα βροχόπτωσης αλλάζουν και το κατάλληλο έδαφος παραμένει σταθερό, με αποτέλεσμα τα φυτά να μην μπορούν να επιβιώσουν.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις εντοπίζονται στην Αρκτική, τη Μεσόγειο και την Αυστραλία - περιοχές όπου η άνοδος της θερμοκρασίας ή οι μεταβολές στις βροχοπτώσεις είναι ιδιαίτερα έντονες.

Χιλιάδες ανθοφόρα φυτά απειλούνται ήδη με εξαφάνιση

Δεύτερη μελέτη στο ίδιο τεύχος του Science εξέτασε τον σημερινό κίνδυνο εξαφάνισης των ανθοφόρων φυτών, μιας ομάδας με περισσότερα από 335.000 είδη.

Επιστήμονες από τους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους του Κιου διαπίστωσαν ότι σχεδόν 10.000 είδη απειλούνται ήδη, πολλά από τα οποία είναι εξελικτικά μοναδικά. Η απώλειά τους θα σήμαινε την εξαφάνιση περίπου του 21% του «δέντρου της ζωής» της Γης.

Ορισμένα φυτά, όπως το Ginkgo biloba, δεν έχουν κοντινά συγγενικά είδη και αντιπροσωπεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης. Σε αντίθεση με πολλά ζώα που διαθέτουν συγγενικά είδη, η εξαφάνιση τέτοιων φυτών συνεπάγεται οριστική απώλεια μοναδικής βιολογικής ιστορίας.

Παρά τη σημασία τους για τα οικοσυστήματα, την παραγωγή τροφίμων και τις πρώτες ύλες, τα φυτά συχνά λαμβάνουν λιγότερη προσοχή από τα ζώα στις προσπάθειες διατήρησης της βιοποικιλότητας. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η προστασία τους είναι κρίσιμη, καθώς η αποσταθεροποίηση των φυτικών οικοσυστημάτων απειλεί άμεσα την επισιτιστική ασφάλεια και τις συνθήκες που στηρίζουν την ανθρώπινη ζωή.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η διατήρηση των οικολογικών συνθηκών που επιτρέπουν την επιβίωση των φυτών απαιτεί άμεση και συντονισμένη δράση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πηγή: Associated Press

Τελευταία τροποποίηση στις 11/05/2026 - 06:47
